Пока мир охладел, Россия согрелась: Таиланд стал редким исключением на туристическом рынке

Россияне вновь подтвердили статус одних из самых лояльных туристов Таиланда. На фоне снижения интереса со стороны других стран именно российский рынок показал уверенный рост. Прошлый год стал рекордным по числу поездок, а спрос продолжает держаться на высоком уровне. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Рекордный турпоток из России

По данным московского представительства Туристического управления Таиланда, в прошлом году россияне совершили около 1,9 млн поездок в королевство. Рост составил примерно 9%, что стало максимальным показателем за последние годы. Наибольшей популярностью традиционно пользовались Пхукет, курорты провинции Краби и Паттайя, где сочетаются пляжный отдых и развитая туристическая инфраструктура.

При этом общий поток иностранных туристов в Таиланд сократился примерно на 7%. Таким образом, именно россияне во многом компенсировали снижение интереса со стороны других рынков и поддержали позиции страны в международной туристической статистике.

Факторы устойчивого спроса

Эксперты связывают рост с ограниченным выбором альтернативных направлений для россиян и сохранением удобной авиалогистики. В условиях, когда конкуренцию азиатским курортам усиливают Карибы и часть стран Юго-Восточной Азии, особенности пляжного отдыха в регионе по-разному влияют на спрос, как это происходит, например, с пляжным отдыхом во Вьетнаме. На этом фоне Таиланд сохраняет более предсказуемые условия для поездок.

"Королевство сохранило широкую географию полетов из России, а стабильный курс рубля позволял покупать поездки за разумные деньги", — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

По его словам, именно сочетание транспортной доступности и ценовой стабильности сделало рост турпотока закономерным.

Цены и круглогодичный формат отдыха

Согласно данным портала "Турпром", средняя стоимость поездки в Таиланд в 2025 году составила около 122 тыс. руб. За год показатель вырос примерно на 1%, что эксперты считают умеренным изменением. При этом туристы все чаще рассматривают направление не только как сезонное, но и как круглогодичное, уделяя больше внимания деталям поездки, включая медицинскую страховку для путешествий в Таиланд.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что устойчивый спрос сохраняется независимо от времени года.

"Таиланд теперь можно считать круглогодичным направлением благодаря крепкому рублю и большому объему авиаперевозок", — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Особая роль российского рынка

В 2025 году больше всего туристов в Таиланд приехало из Малайзии, Китая и Индии. Однако российский рынок выделяется стабильностью и высокой долей организованных поездок. Это делает спрос более прогнозируемым для туроператоров и обеспечивает туристам широкий выбор маршрутов и форматов отдыха.

В результате Таиланд сохраняет статус одного из наиболее понятных и доступных дальнемагистральных направлений для россиян, где развитая инфраструктура и разнообразие курортов поддерживают интерес даже на фоне глобальных изменений в туристической отрасли.