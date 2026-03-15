Миф о копеечном отдыхе разрушен: еда на ходу в Юго-Восточной Азии теряет доступность

Туристы, привыкшие к легендарной доступности уличных перекусов в Бангкоке, в марте столкнулись с неприятной реальностью. Вместо привычного запаха жареного базилика на вечерних улицах теперь чаще слышны разговоры о росте цен. Еще месяц назад стандартная порция лапши или риса обходилась в фиксированную сумму, но сегодня лоточники вынужденно переписывают меню. Для путешественника, который привык рассчитывать бюджет до последней купюры, такая надбавка в пять бат за блюдо становится ощутимой, если суммировать все приемы пищи за время отпуска.

"Тайская кухня давно стала визитной карточкой страны, привлекая миллионы людей своей демократичностью. Рост цен на базовые продукты и логистику неизбежно бьет по самому популярному сегменту — уличному общепиту. Продавцам приходится выбирать между качеством блюд и сохранением прежнего ценника, что в условиях нынешней инфляции практически невозможно. Туристам стоит пересмотреть свои финансовые ожидания от поездки, чтобы избежать бытового дискомфорта на отдыхе". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Почему растут цены

Экономическая цепочка в Таиланде оказалась под давлением сразу по нескольким фронтам. Владельцы лотков, годами удерживавшие стоимость порций для привлечения клиентов, оказались в тупиковой ситуации. Сейчас дорожает не только само продовольствие, но и доставка товаров до точек продаж, так как стоимость топлива в регионе перестала быть комфортной для малого бизнеса.

Ситуация осложняется тем, что для уличных торговцев важна каждая мелочь, включая стоимость одноразовой упаковки. Пластиковые контейнеры, пакеты и индивидуальные столовые приборы подорожали значительно, что автоматически увеличивает себестоимость каждого выданного заказа. Эти перемены сильно напоминают то, как отели Дубая экстренно снижают тарифы на фоне кризиса, только здесь бизнес движется в обратном направлении — в сторону вынужденного повышения.

В деловых кварталах Бангкока, например, в районе Силом, спрос уже пошел на спад. Многие местные жители перешли на удаленный режим работы, что лишило продавцов стабильного потока заказов в обеденное время. Это добавляет нервозности рынку, делая каждый бат прибыли критически важным для выживания бизнеса.

Подорожание ингредиентов

Список продуктов, ставших "золотыми" для тайских поваров, внушителен. Священный базилик, без которого невозможно представить вкус большинства местных блюд, прибавил в цене до 40 процентов. Раньше этот ингредиент позволял сохранять высокую маржинальность при низкой цене готового продукта, но теперь закупка стала серьезной статьей расходов.

Лаймы — еще одна боль для уличных кухонь. Популярные цитрусовые, которые нужны буквально во всем, от супов до освежающих напитков, почти удвоились в цене. В условиях, когда логистический кризис меняет планы туристов по всей Юго-Восточной Азии, такие изменения бьют по кошельку не только местных, но и приезжих.

Подобные скачки стоимости базовых покупок заставляют торговцев искать замену продуктам или переходить на более дешевое сырье. Однако многие честные владельцы точек предпочитают просто повысить финальный чек, чтобы не превращать еду в несъедобную имитацию оригинальных рецептов.

Что ждать туристам

Для бюджетных путешественников привычный формат "поел на ходу" перестает быть способом сэкономить. Тем, кто планирует отпуск, важно закладывать в бюджет дополнительные расходы на питание, так как общая тенденция затронет не только Бангкок. Аналогичная динамика ожидается на Пхукете, в Паттайе и на островах вроде Самуи, где логистика доставки продуктов традиционно стоит еще дороже.

Если раньше уличная еда была синонимом понятного и дешевого отдыха, то теперь ситуация меняется. Это стоит учитывать при выборе направления, ориентируясь на актуальные данные, как в случаях, когда нужно избежать рисков при транзите или правильно спланировать расходы. Поиск альтернатив требует времени, но это единственный способ сохранить привычный уровень комфорта.

Иногда выгоднее обратить внимание на малоизвестные курортные регионы, где цены еще не успели среагировать на региональные изменения. Впрочем, общая экономическая ситуация в мире подсказывает, что "бюджетных райских уголков" становится все меньше, и к этому стоит быть психологически готовым еще на этапе планирования поездки.

"Тайский отдых всегда был гибким в плане расходов, но сейчас мы видим довольно резкий перелом. Рост стоимости доставки и базовых ингредиентов неизбежно отразится на прайсах в большинстве туристических зон. Я рекомендую путешественникам заранее резервировать дополнительные средства на питание, чтобы не ограничивать себя в самом главном — дегустации местной кухни. Тем, кто ищет способы сэкономить, стоит чаще смотреть в сторону локальных рынков вдали от переполненных пляжных улиц". Эксперт по туризму Елена Кузнецова

FAQ

На сколько реально вырастут цены?

В среднем стоимость блюда увеличивается на 5 бат за одну порцию.

Стоит ли опасаться за качество еды из-за экономии?

Многие продавцы предпочитают поднимать цену, чтобы сохранить рецептуру, но риск использования дешевых аналогов существует.

Затронет ли это курорты вне Бангкока?

Да, эксперты прогнозируют аналогичный рост цен на Пхукете, в Паттайе и других популярных направлениях в ближайшие месяцы.

