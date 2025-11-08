Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Водопад Хао Суват
Водопад Хао Суват
© commons.wikimedia.org by Nawit science is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 15:31

Он поехал не к морю — и увидел Таиланд, в который невозможно не влюбиться

Кхао Сок, Эраван и Дой Интханон вошли в список самых живописных парков Таиланда

Таиланд известен золотыми пляжами и ароматной кухней, но истинная красота страны раскрывается в её национальных парках. Более 150 охраняемых территорий дарят возможность увидеть природу в первозданном виде — с тропическими лесами, дикими животными и невероятными морскими пейзажами.

Многие из них находятся всего в нескольких часах от Бангкока, что делает их идеальными для коротких вылазок на природу. Ниже — шесть национальных парков, которые стоит включить в маршрут каждому, кто ищет приключений и вдохновения.

1. Кхао Яй — сердце зелёной Таиландии

Первый национальный парк страны, основанный в 1962 году, Кхао Яй - рай для семей и любителей дикой природы. Его холмистые джунгли занимают более 2000 квадратных километров и населены более чем 300 видами птиц и десятками редких животных — от индийских слонов до белоруких гиббонов.

Популярные маршруты включают лесные тропы, сафари на джипах и ночные экскурсии, где можно наблюдать жизнь животных после заката. Водопады Хао Суват и Хао Нарок считаются визитной карточкой парка.

Кроме природы, Кхао Яй предлагает необычное развлечение — тайскую винодельческую долину Ашоке, где можно продегустировать местное вино на фоне гор.

"Кхао Яй — пример того, как природа и человек могут сосуществовать в гармонии", — отметил биолог Сомчай Прасит.

2. Кхао Сок — древний лес и озеро Чеоу Лан

В южной части Таиланда скрывается один из самых живописных парков — Кхао Сок. Его сердце — искусственное озеро Чеоу Лан, образовавшееся в 1980-х годах после постройки плотины. Изумрудная гладь воды отражает величественные известняковые скалы, поросшие густым вечнозелёным лесом, которому, по мнению учёных, более 160 миллионов лет.

Путешественники могут остановиться в плавающих эко-бунгало, рассредоточенных по долинам, или прокатиться на каноэ среди скал и зарослей бамбука.

Любители приключений отправляются в походы по джунглям, чтобы увидеть слонов, медведей и редкий цветок рафлезию, цветущий всего несколько недель в году. Для более спокойного отдыха — сплав по реке Сок, где вода течёт мягко и медленно, как сама жизнь в Таиланде.

3. Кхао Сам Рой Йот и Куи Бури — царство слонов и птиц

Эти два соседних парка в провинции Прачуапкхирикхан создают контрастный дуэт.
Кхао Сам Рой Йот (в переводе — "гора трёхсот вершин") славится своими водно-болотными угодьями и известняковыми скалами. Здесь обитают более 350 видов птиц — идеальное место для орнитологов и фотографов. Популярная достопримечательность — пещера Прайя Накхон с храмовым павильоном, залитым солнечным светом.

В нескольких километрах к западу находится Куи Бури - лучшее место в Таиланде, чтобы увидеть диких индийских слонов. Почти каждый визит сюда завершается встречей со стадом, а порой — и с леопардом или кабаном.

Оба парка удобно расположены — всего около четырёх часов езды от Бангкока.

4. Му Ко Сурин и Му Ко Симилан — подводные чудеса Андаманского моря

Два архипелага на западе Таиланда — Сурин и Симилан - признаны одними из лучших мест для дайвинга в мире. Их воды отличаются идеальной прозрачностью, а коралловые рифы изобилуют морской жизнью.

Наиболее известные дайв-точки — скала Ришелье и Ко Тачай. Здесь можно увидеть китовых акул, скатов манта, черепах, барракуд и даже китов Брайда. Видимость под водой достигает 20 метров, а температура воды круглый год держится около +28 °C.

Добраться можно на скоростных катерах из Ранонга или Као Лака. Но лучший способ оценить всю красоту — многодневное путешествие на борту дайв-бота с проживанием на корабле. Сезон дайвинга длится с ноября по май.

5. Эраван — каскады изумрудной воды

Национальный парк Эраван, расположенный в провинции Канчанабури, известен семиярусным водопадом, названным в честь трёхглавого слона из индуистских легенд. Каждый уровень открывает новые виды — от спокойных изумрудных лагун до шумных потоков, где вода переливается на солнце.

Походная тропа протяжённостью около 1,5 км соединяет все уровни водопада, делая прогулку идеальной для путешественников, желающих совместить физическую активность и отдых.

Рядом находится пещера Тхам Пхра Тхат, простирающаяся на сотни метров вглубь земли, где можно увидеть сталактиты и сталагмиты. Подъём к ней — около 600 ступеней, отличная тренировка и награда для любителей приключений.

6. Дой Интханон — вершина Таиланда

На севере страны, в часе езды от Чиангмая, возвышается Дой Интханон - самая высокая гора Таиланда (2565 м). Парк, окружающий вершину, поражает разнообразием природных чудес: водопады, облачные тропы и деревни горных племён хмонгов и карен.

В сезон дождей (май-октябрь) водопады Мае Я, Вачиратхан и Сирипхум достигают пика своей мощи, превращаясь в ревущие каскады. Весной же склоны покрываются персиковыми цветами, создавая пейзажи, напоминающие японскую сакуру.

Местные деревни предлагают попробовать традиционные блюда, кофе из горных плантаций и изделия ручной работы.

Сравнение парков

Парк

Особенность

Лучше всего для

Кхао Яй

Джунгли и животные

Семейный отдых

Кхао Сок

Озеро и лес

Эко-туризм, уединение

Кхао Сам Рой Йот / Куи Бури

Слоны и птицы

Фото-сафари

Сурин / Симилан

Кораллы и дайвинг

Морские приключения

Эраван

Водопады

Пешие прогулки

Дой Интханон

Горы и племена

Культура и природа

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать только на острова.
    Последствие: упустить богатство природы материковой части.
    Альтернатива: включить в маршрут хотя бы один горный или лесной парк.
  • Ошибка: посещать парки в сезон муссонов.
    Последствие: ограниченный доступ, скользкие тропы.
    Альтернатива: планировать поездку с ноября по апрель.
  • Ошибка: недооценивать север страны.
    Последствие: пропуск уникальной культуры горных народов.
    Альтернатива: добавить Дой Интханон к маршруту из Чиангмая.

Плюсы и минусы путешествий по паркам

Плюсы

Минусы

Живописная природа и биоразнообразие

Некоторые парки удалены от городов

Возможности для дайвинга и треккинга

Плата за вход и ограничения по сезонам

Контакт с культурой и традициями

Требуется физическая подготовка

FAQ

Когда лучше посещать национальные парки Таиланда?
Оптимальный сезон — с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная.

Нужны ли специальные разрешения для посещения?
Для большинства парков достаточно стандартного входного билета, но некоторые требуют онлайн-бронирование.

Можно ли ночевать в парках?
Да, почти в каждом есть кемпинги и эко-дома.

Мифы и правда

  • Миф: национальные парки Таиланда — только для дайверов.
    Правда: в стране есть горы, леса и маршруты для треккинга любой сложности.
  • Миф: они труднодоступны.
    Правда: большинство парков находятся в 2-4 часах езды от крупных городов.

3 интересных факта

  • В Кхао Сок растут деревья, возраст которых превышает 400 лет.
  • Эраван назван в честь мифического белого слона, символа силы и благополучия.
  • Дой Интханон называют "крышей Таиланда" — с неё видно обе стороны страны.

Исторический контекст

Система национальных парков Таиланда начала формироваться в 1960-х годах, когда правительство осознало необходимость защиты природного богатства. Сегодня страна считается лидером Юго-Восточной Азии по количеству охраняемых территорий. Эти парки не только сохраняют биоразнообразие, но и служат примером устойчивого туризма, доказывая, что развитие может идти рука об руку с заботой о природе.

