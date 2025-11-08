Он поехал не к морю — и увидел Таиланд, в который невозможно не влюбиться
Таиланд известен золотыми пляжами и ароматной кухней, но истинная красота страны раскрывается в её национальных парках. Более 150 охраняемых территорий дарят возможность увидеть природу в первозданном виде — с тропическими лесами, дикими животными и невероятными морскими пейзажами.
Многие из них находятся всего в нескольких часах от Бангкока, что делает их идеальными для коротких вылазок на природу. Ниже — шесть национальных парков, которые стоит включить в маршрут каждому, кто ищет приключений и вдохновения.
1. Кхао Яй — сердце зелёной Таиландии
Первый национальный парк страны, основанный в 1962 году, Кхао Яй - рай для семей и любителей дикой природы. Его холмистые джунгли занимают более 2000 квадратных километров и населены более чем 300 видами птиц и десятками редких животных — от индийских слонов до белоруких гиббонов.
Популярные маршруты включают лесные тропы, сафари на джипах и ночные экскурсии, где можно наблюдать жизнь животных после заката. Водопады Хао Суват и Хао Нарок считаются визитной карточкой парка.
Кроме природы, Кхао Яй предлагает необычное развлечение — тайскую винодельческую долину Ашоке, где можно продегустировать местное вино на фоне гор.
"Кхао Яй — пример того, как природа и человек могут сосуществовать в гармонии", — отметил биолог Сомчай Прасит.
2. Кхао Сок — древний лес и озеро Чеоу Лан
В южной части Таиланда скрывается один из самых живописных парков — Кхао Сок. Его сердце — искусственное озеро Чеоу Лан, образовавшееся в 1980-х годах после постройки плотины. Изумрудная гладь воды отражает величественные известняковые скалы, поросшие густым вечнозелёным лесом, которому, по мнению учёных, более 160 миллионов лет.
Путешественники могут остановиться в плавающих эко-бунгало, рассредоточенных по долинам, или прокатиться на каноэ среди скал и зарослей бамбука.
Любители приключений отправляются в походы по джунглям, чтобы увидеть слонов, медведей и редкий цветок рафлезию, цветущий всего несколько недель в году. Для более спокойного отдыха — сплав по реке Сок, где вода течёт мягко и медленно, как сама жизнь в Таиланде.
3. Кхао Сам Рой Йот и Куи Бури — царство слонов и птиц
Эти два соседних парка в провинции Прачуапкхирикхан создают контрастный дуэт.
Кхао Сам Рой Йот (в переводе — "гора трёхсот вершин") славится своими водно-болотными угодьями и известняковыми скалами. Здесь обитают более 350 видов птиц — идеальное место для орнитологов и фотографов. Популярная достопримечательность — пещера Прайя Накхон с храмовым павильоном, залитым солнечным светом.
В нескольких километрах к западу находится Куи Бури - лучшее место в Таиланде, чтобы увидеть диких индийских слонов. Почти каждый визит сюда завершается встречей со стадом, а порой — и с леопардом или кабаном.
Оба парка удобно расположены — всего около четырёх часов езды от Бангкока.
4. Му Ко Сурин и Му Ко Симилан — подводные чудеса Андаманского моря
Два архипелага на западе Таиланда — Сурин и Симилан - признаны одними из лучших мест для дайвинга в мире. Их воды отличаются идеальной прозрачностью, а коралловые рифы изобилуют морской жизнью.
Наиболее известные дайв-точки — скала Ришелье и Ко Тачай. Здесь можно увидеть китовых акул, скатов манта, черепах, барракуд и даже китов Брайда. Видимость под водой достигает 20 метров, а температура воды круглый год держится около +28 °C.
Добраться можно на скоростных катерах из Ранонга или Као Лака. Но лучший способ оценить всю красоту — многодневное путешествие на борту дайв-бота с проживанием на корабле. Сезон дайвинга длится с ноября по май.
5. Эраван — каскады изумрудной воды
Национальный парк Эраван, расположенный в провинции Канчанабури, известен семиярусным водопадом, названным в честь трёхглавого слона из индуистских легенд. Каждый уровень открывает новые виды — от спокойных изумрудных лагун до шумных потоков, где вода переливается на солнце.
Походная тропа протяжённостью около 1,5 км соединяет все уровни водопада, делая прогулку идеальной для путешественников, желающих совместить физическую активность и отдых.
Рядом находится пещера Тхам Пхра Тхат, простирающаяся на сотни метров вглубь земли, где можно увидеть сталактиты и сталагмиты. Подъём к ней — около 600 ступеней, отличная тренировка и награда для любителей приключений.
6. Дой Интханон — вершина Таиланда
На севере страны, в часе езды от Чиангмая, возвышается Дой Интханон - самая высокая гора Таиланда (2565 м). Парк, окружающий вершину, поражает разнообразием природных чудес: водопады, облачные тропы и деревни горных племён хмонгов и карен.
В сезон дождей (май-октябрь) водопады Мае Я, Вачиратхан и Сирипхум достигают пика своей мощи, превращаясь в ревущие каскады. Весной же склоны покрываются персиковыми цветами, создавая пейзажи, напоминающие японскую сакуру.
Местные деревни предлагают попробовать традиционные блюда, кофе из горных плантаций и изделия ручной работы.
Сравнение парков
|
Парк
|
Особенность
|
Лучше всего для
|
Кхао Яй
|
Джунгли и животные
|
Семейный отдых
|
Кхао Сок
|
Озеро и лес
|
Эко-туризм, уединение
|
Кхао Сам Рой Йот / Куи Бури
|
Слоны и птицы
|
Фото-сафари
|
Сурин / Симилан
|
Кораллы и дайвинг
|
Морские приключения
|
Эраван
|
Водопады
|
Пешие прогулки
|
Дой Интханон
|
Горы и племена
|
Культура и природа
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ехать только на острова.
Последствие: упустить богатство природы материковой части.
Альтернатива: включить в маршрут хотя бы один горный или лесной парк.
- Ошибка: посещать парки в сезон муссонов.
Последствие: ограниченный доступ, скользкие тропы.
Альтернатива: планировать поездку с ноября по апрель.
- Ошибка: недооценивать север страны.
Последствие: пропуск уникальной культуры горных народов.
Альтернатива: добавить Дой Интханон к маршруту из Чиангмая.
Плюсы и минусы путешествий по паркам
|
Плюсы
|
Минусы
|
Живописная природа и биоразнообразие
|
Некоторые парки удалены от городов
|
Возможности для дайвинга и треккинга
|
Плата за вход и ограничения по сезонам
|
Контакт с культурой и традициями
|
Требуется физическая подготовка
FAQ
Когда лучше посещать национальные парки Таиланда?
Оптимальный сезон — с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная.
Нужны ли специальные разрешения для посещения?
Для большинства парков достаточно стандартного входного билета, но некоторые требуют онлайн-бронирование.
Можно ли ночевать в парках?
Да, почти в каждом есть кемпинги и эко-дома.
Мифы и правда
- Миф: национальные парки Таиланда — только для дайверов.
Правда: в стране есть горы, леса и маршруты для треккинга любой сложности.
- Миф: они труднодоступны.
Правда: большинство парков находятся в 2-4 часах езды от крупных городов.
3 интересных факта
- В Кхао Сок растут деревья, возраст которых превышает 400 лет.
- Эраван назван в честь мифического белого слона, символа силы и благополучия.
- Дой Интханон называют "крышей Таиланда" — с неё видно обе стороны страны.
Исторический контекст
Система национальных парков Таиланда начала формироваться в 1960-х годах, когда правительство осознало необходимость защиты природного богатства. Сегодня страна считается лидером Юго-Восточной Азии по количеству охраняемых территорий. Эти парки не только сохраняют биоразнообразие, но и служат примером устойчивого туризма, доказывая, что развитие может идти рука об руку с заботой о природе.
