Чиангмай
© commons.wikimedia.org by Hansa Tangmanpoowadol is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:05

Таиланд затаил дыхание: страна скорбит, но двери для туристов остаются открыты

С 26 октября по 8 ноября в Бангкоке закрыты Большой дворец и храм Ват Пхра Кео

Таиланд переживает печальный период — после смерти Ее Величества королевы Сирикит, королевы-матери, страна объявила национальный траур. Однако, несмотря на скорбь и церемонии, жизнь продолжается, а туризм, как подчеркивают власти, остается важной частью тайской экономики. Путешественники по-прежнему могут наслаждаться отдыхом, если проявят уважение к местным традициям и культуре.

Кто была королева Сирикит

Королева Сирикит, умершая 24 октября в возрасте 93 лет, при жизни считалась Матерью нации. Она посвятила себя сохранению тайских ремесел, поддержке сельских сообществ и укреплению культурной идентичности страны. Ее влияние ощущалось во всем — от моды до благотворительных проектов в деревнях.

Как проходит период траура

Правительство Таиланда объявило официальный траур, который сопровождается рядом церемониальных и общественных изменений. Национальные флаги приспущены на 30 дней, а чиновники и госслужащие обязаны носить черную одежду в течение года. Жителям страны рекомендуется отдавать дань уважения, выбирая наряды черных, белых или нейтральных оттенков на протяжении 90 дней.

Туристы, приезжающие в страну, заметят перемены прежде всего в Бангкоке и рядом с королевскими дворцами, где установлены портреты королевы-матери, украшенные цветами и свечами. В остальной части страны жизнь идет привычным образом: работают рестораны, рынки, пляжи и экскурсии. Управление по туризму Таиланда (TAT) заверяет, что все туристические объекты и сервисы функционируют в обычном режиме.

Что может измениться для путешественников

  1. Закрытие королевских достопримечательностей. С 26 октября по 8 ноября для посещения временно закрыты Большой дворец и храм Ват Пхра Кео. Это связано с проведением церемоний памяти. Путешественникам стоит заранее проверять расписание перед визитами в подобные объекты.
  2. Сдержанные мероприятия. Хотя фестивали, концерты и выставки в основном сохраняются, часть массовых мероприятий проходит в более спокойной атмосфере. В Бангкоке, например, программы Хэллоуина состоятся, но без избыточного веселья.
  3. Символические изменения. На многих праздниках возможны минуты молчания, церемонии с зажжением свечей или отказ от громких фейерверков.

Праздники и фестивали: отмены не будет

Один из любимых тайских праздников — Лой Кратонг — состоится по расписанию 5 ноября. В Чиангмае, где фестиваль называют И Пэн, в небо вновь поднимутся тысячи бумажных фонарей. Однако власти просят участников воздерживаться от чрезмерного веселья и помнить о траурном периоде.

Туризм остается важнейшей отраслью, и власти подчеркивают: путешественники по-прежнему желанные гости. Экономика страны во многом зависит от притока туристов, а потому правительство делает все, чтобы визит иностранцев был комфортным и безопасным.

Как проявить уважение: советы для гостей

Тайцы трепетно относятся к своим монархам, и проявление уважения ценится гораздо выше, чем строгие следования правилам. Туристам не нужно полностью менять гардероб, однако стоит выбрать приглушенные цвета, особенно при посещении храмов и официальных мест. Белый также считается траурным и вполне допустим.

Для тех, кто хочет выразить соболезнование, в продаже есть простые черные ленточки, которые прикалывают к одежде. Главное — избегать вызывающего внешнего вида: коротких шорт, открытых топов и одежды с яркими принтами, особенно в культурных центрах и религиозных местах.

В Бангкоке и крупных городах никто не требует носить черное постоянно, но чрезмерно шумное поведение, особенно возле храмов и мемориалов, будет воспринято как неуважение. В барах и на вечеринках допустимы яркие наряды, однако от туристов ожидают тактичности — без криков, демонстративного веселья и неуместных шуток.

Что не изменится

Жизнь в Таиланде продолжается. Отели, кафе, пляжные курорты и национальные парки открыты, транспорт работает в обычном режиме. Продажа алкоголя не ограничена, ночные клубы не закрываются, а рынки и уличная еда по-прежнему радуют своим разнообразием.

На юге, в Пхукете, Краби и на Самуи, большинство отдыхающих даже не почувствуют серьезных изменений. Основные рекомендации касаются лишь посещения столичных районов, где проходят официальные церемонии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать местные традиции и появляться в храмах в открытой одежде.
    Последствие: Это может вызвать неодобрение со стороны местных жителей.
    Альтернатива: Захватите легкий шарф или накидку — они пригодятся при входе в религиозные сооружения.
  • Ошибка: Громко фотографировать у мемориалов или портретов королевы.
    Последствие: Можно показаться неуважительным.
    Альтернатива: Делайте фото издалека, без вспышки и с паузой, если кто-то рядом отдает дань памяти.
  • Ошибка: Считать, что траур означает закрытие развлечений.
    Последствие: Потеря возможности насладиться событиями и отдыхом.
    Альтернатива: Проверяйте обновления в соцсетях TAT и крупных площадок, чтобы узнать об изменениях в расписании.

А что если вы уже купили билет?

Тем, кто планировал поездку заранее, отменять её не нужно. Туроператоры и авиакомпании работают в штатном режиме. При этом полезно следить за локальными новостями, особенно если вы планируете экскурсии в храмы или дворцы.

Если вы сомневаетесь, как себя вести, просто наблюдайте за местными жителями: их спокойствие и доброжелательность помогут вам легко адаптироваться.

Плюсы и минусы поездки в период траура

Плюсы

Минусы

Меньше туристов в популярных местах.

Закрытие отдельных достопримечательностей.

Более спокойная и уважительная атмосфера.

Отмены или сокращения массовых мероприятий.

Возможность увидеть традиционные церемонии.

Необходимость следить за правилами поведения.

Работают все отели и рестораны.

Возможны временные ограничения на фото и видео.

Интересные факты о королеве-матери

  1. Королева Сирикит была самой долгоживущей супругой монарха в истории Таиланда.
  2. В честь королевы в Таиланде учрежден Национальный день матери, который отмечается 12 августа.

FAQ

Можно ли носить обычную одежду во время траура?
Да, но предпочтительны спокойные цвета. Черная одежда не обязательна, главное — уважительный вид.

Закрыты ли пляжи и бары?
Нет. Все курорты, рестораны и бары продолжают работу, ограничения касаются лишь тона поведения.

Стоит ли отменять поездку в Бангкок?
Нет, просто учитывайте, что некоторые королевские объекты могут быть временно недоступны.

Разрешено ли фотографировать церемонии?
Фотографировать можно, но с осторожностью. Следите за указателями и уважайте просьбы охраны.

Можно ли участвовать в фестивале Лой Кратонг?
Да, праздник состоится, но будет более спокойным по сравнению с предыдущими годами.

