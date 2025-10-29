Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:36

Таиланд в трауре: что нужно знать туристам, чтобы не оскорбить местных

Управление по туризму Таиланда попросило туристов соблюдать траур после кончины королевы Сирикит

После кончины королевы-матери Сирикит, которая долгие годы оставалась символом тайской монархии, власти Таиланда объявили национальный траур и попросили туристов вести себя с уважением к чувствам местных жителей. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Управления Таиланда по туризму (TAT).

"Все достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры продолжают работать в обычном режиме. Однако мы просим гостей страны проявить уважение и выбирать более сдержанную манеру поведения и одежды во время траура", — говорится в сообщении ведомства.

Как Таиланд переживает траур

Королева-мать Сирикит, супруга покойного короля Пумипона Адульядета и мать нынешнего монарха Махи Вачиралонгкорна, ушла из жизни в возрасте 92 лет. Для жителей страны она была не просто членом королевской семьи, а олицетворением национальной добродетели и заботы о народе.

В связи с этим власти объявили 90-дневный период траура, в течение которого тайцев попросили носить чёрную или неброскую одежду. По всей стране спущены государственные флаги, а в государственных учреждениях отменены праздничные мероприятия.

Что изменится для туристов

Несмотря на траур, туристическая жизнь в Таиланде не остановится. Все аэропорты, транспорт, отели, рестораны и торговые центры продолжают работать в обычном режиме. Однако власти рекомендуют путешественникам учитывать траурный контекст и избегать излишней яркости в поведении и одежде.

• Развлекательные мероприятия будут проходить в более сдержанном формате - с ограничением громкой музыки и фейерверков.
Большой дворец и Храм Изумрудного Будды в Бангкоке закроются с 26 октября по 8 ноября - в этот период пройдут основные похоронные церемонии.
• Доступ к другим храмам и музеям останется открытым, но посетителям напомнили о необходимости соблюдать дресс-код.

Как одеваться и вести себя во время траура

Иностранных туристов просят проявить уважение и следовать рекомендациям:

  1. Выбирать одежду нейтральных тонов - белую, серую, тёмно-синюю, чёрную.

  2. Избегать коротких шорт, мини-юбок, открытых плеч и пляжной обуви при посещении храмов и официальных мероприятий.

  3. Воздержаться от громких разговоров и чрезмерной активности в местах памяти.

  4. Не фотографироваться во время церемоний без разрешения — это может восприниматься как неуважение.

  5. При встрече с местными жителями лучше воздержаться от шуток на религиозные или монархические темы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посещать храмы в пляжной одежде.
Последствие: могут попросить покинуть территорию.
Альтернатива: надеть длинные брюки, рубашку с рукавом и закрытую обувь.

Ошибка: фотографировать траурные церемонии без спроса.
Последствие: нарушение общественного порядка и штраф.
Альтернатива: спрашивать разрешение у сопровождающих или местных волонтёров.

Ошибка: устраивать шумные вечеринки или празднования.
Последствие: конфликты с местными жителями и возможные жалобы в полицию.
Альтернатива: выбрать спокойные заведения и воздержаться от фейерверков.

А что если поездка уже запланирована?

Тем, кто собирается в Таиланд в ближайшие недели, не нужно отменять поездку. Правительство гарантирует, что туристические услуги предоставляются в полном объёме. Единственное, что требуется от гостей, — уважение к местной культуре и традициям.

Туроператоры отмечают, что авиарейсы, экскурсии и трансферы работают без изменений. При этом многие гиды и гиды-переводчики заранее предупреждают туристов о правилах поведения в храмах и местах памяти.

Плюсы и минусы поездки в период траура

Плюсы Минусы
Меньше туристов и очередей на достопримечательностях Ограничения на шумные развлечения и вечерние шоу
Возможность увидеть важные культурные традиции Таиланда Закрытие Большого дворца и Храма Изумрудного Будды
Снижение цен на отели в некоторых регионах Сдержанная атмосфера и ограничение массовых мероприятий
Спокойная обстановка в храмах и музеях Необходимость следить за внешним видом и поведением

Часто задаваемые вопросы

Можно ли носить яркую одежду вне храмов?
Да, но рекомендуется отдавать предпочтение неброским тонам, особенно в Бангкоке и туристических центрах во время траура.

Будут ли продавать алкоголь?
Ограничений на продажу алкоголя не вводилось, но некоторые бары могут временно приостановить громкие вечеринки.

Можно ли фотографировать памятные церемонии?
Только с разрешения организаторов и без навязчивого поведения.

Сколько продлится траур?
Официально — 90 дней, однако основные церемонии пройдут в период с конца октября до начала ноября.

Как туристу выразить уважение?
Просто вести себя спокойно, соблюдать дресс-код и избегать демонстративных развлечений рядом с местными жителями.

Мифы и правда

Миф: во время траура Таиланд закрыт для туристов.
Правда: страна продолжает принимать гостей, ограничены лишь отдельные объекты и праздничные мероприятия.

Миф: иностранцев обязали носить чёрную одежду.
Правда: это рекомендация, а не требование. Главное — скромность и уважение.

Миф: поездку нужно отменить.
Правда: путешествовать можно, если соблюдать культурные нормы.

Исторический контекст

Королева-мать Сирикит была супругой короля Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего более 70 лет, и пользовалась огромным уважением среди тайцев. Она активно занималась благотворительностью, поддерживала традиционные ремёсла и участвовала в программах по сохранению национальной культуры.

Её смерть стала значимым событием для страны, объединившим тайцев в общенациональном трауре. Для туристов этот период — возможность увидеть, насколько глубоко в Таиланде почитают монархию и традиции, которые пронизывают все сферы жизни.

