Таиланд в трауре: что нужно знать туристам, чтобы не оскорбить местных
После кончины королевы-матери Сирикит, которая долгие годы оставалась символом тайской монархии, власти Таиланда объявили национальный траур и попросили туристов вести себя с уважением к чувствам местных жителей. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Управления Таиланда по туризму (TAT).
"Все достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры продолжают работать в обычном режиме. Однако мы просим гостей страны проявить уважение и выбирать более сдержанную манеру поведения и одежды во время траура", — говорится в сообщении ведомства.
Как Таиланд переживает траур
Королева-мать Сирикит, супруга покойного короля Пумипона Адульядета и мать нынешнего монарха Махи Вачиралонгкорна, ушла из жизни в возрасте 92 лет. Для жителей страны она была не просто членом королевской семьи, а олицетворением национальной добродетели и заботы о народе.
В связи с этим власти объявили 90-дневный период траура, в течение которого тайцев попросили носить чёрную или неброскую одежду. По всей стране спущены государственные флаги, а в государственных учреждениях отменены праздничные мероприятия.
Что изменится для туристов
Несмотря на траур, туристическая жизнь в Таиланде не остановится. Все аэропорты, транспорт, отели, рестораны и торговые центры продолжают работать в обычном режиме. Однако власти рекомендуют путешественникам учитывать траурный контекст и избегать излишней яркости в поведении и одежде.
• Развлекательные мероприятия будут проходить в более сдержанном формате - с ограничением громкой музыки и фейерверков.
• Большой дворец и Храм Изумрудного Будды в Бангкоке закроются с 26 октября по 8 ноября - в этот период пройдут основные похоронные церемонии.
• Доступ к другим храмам и музеям останется открытым, но посетителям напомнили о необходимости соблюдать дресс-код.
Как одеваться и вести себя во время траура
Иностранных туристов просят проявить уважение и следовать рекомендациям:
-
Выбирать одежду нейтральных тонов - белую, серую, тёмно-синюю, чёрную.
-
Избегать коротких шорт, мини-юбок, открытых плеч и пляжной обуви при посещении храмов и официальных мероприятий.
-
Воздержаться от громких разговоров и чрезмерной активности в местах памяти.
-
Не фотографироваться во время церемоний без разрешения — это может восприниматься как неуважение.
-
При встрече с местными жителями лучше воздержаться от шуток на религиозные или монархические темы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: посещать храмы в пляжной одежде.
• Последствие: могут попросить покинуть территорию.
• Альтернатива: надеть длинные брюки, рубашку с рукавом и закрытую обувь.
• Ошибка: фотографировать траурные церемонии без спроса.
• Последствие: нарушение общественного порядка и штраф.
• Альтернатива: спрашивать разрешение у сопровождающих или местных волонтёров.
• Ошибка: устраивать шумные вечеринки или празднования.
• Последствие: конфликты с местными жителями и возможные жалобы в полицию.
• Альтернатива: выбрать спокойные заведения и воздержаться от фейерверков.
А что если поездка уже запланирована?
Тем, кто собирается в Таиланд в ближайшие недели, не нужно отменять поездку. Правительство гарантирует, что туристические услуги предоставляются в полном объёме. Единственное, что требуется от гостей, — уважение к местной культуре и традициям.
Туроператоры отмечают, что авиарейсы, экскурсии и трансферы работают без изменений. При этом многие гиды и гиды-переводчики заранее предупреждают туристов о правилах поведения в храмах и местах памяти.
Плюсы и минусы поездки в период траура
|Плюсы
|Минусы
|Меньше туристов и очередей на достопримечательностях
|Ограничения на шумные развлечения и вечерние шоу
|Возможность увидеть важные культурные традиции Таиланда
|Закрытие Большого дворца и Храма Изумрудного Будды
|Снижение цен на отели в некоторых регионах
|Сдержанная атмосфера и ограничение массовых мероприятий
|Спокойная обстановка в храмах и музеях
|Необходимость следить за внешним видом и поведением
Часто задаваемые вопросы
Можно ли носить яркую одежду вне храмов?
Да, но рекомендуется отдавать предпочтение неброским тонам, особенно в Бангкоке и туристических центрах во время траура.
Будут ли продавать алкоголь?
Ограничений на продажу алкоголя не вводилось, но некоторые бары могут временно приостановить громкие вечеринки.
Можно ли фотографировать памятные церемонии?
Только с разрешения организаторов и без навязчивого поведения.
Сколько продлится траур?
Официально — 90 дней, однако основные церемонии пройдут в период с конца октября до начала ноября.
Как туристу выразить уважение?
Просто вести себя спокойно, соблюдать дресс-код и избегать демонстративных развлечений рядом с местными жителями.
Мифы и правда
Миф: во время траура Таиланд закрыт для туристов.
Правда: страна продолжает принимать гостей, ограничены лишь отдельные объекты и праздничные мероприятия.
Миф: иностранцев обязали носить чёрную одежду.
Правда: это рекомендация, а не требование. Главное — скромность и уважение.
Миф: поездку нужно отменить.
Правда: путешествовать можно, если соблюдать культурные нормы.
Исторический контекст
Королева-мать Сирикит была супругой короля Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего более 70 лет, и пользовалась огромным уважением среди тайцев. Она активно занималась благотворительностью, поддерживала традиционные ремёсла и участвовала в программах по сохранению национальной культуры.
Её смерть стала значимым событием для страны, объединившим тайцев в общенациональном трауре. Для туристов этот период — возможность увидеть, насколько глубоко в Таиланде почитают монархию и традиции, которые пронизывают все сферы жизни.
