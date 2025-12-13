Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пхукет
Пхукет
© commons.wikimedia.org by Bennypc is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:52

Эти острова Таиланда переворачивают представление об отдыхе: ни суеты, ни толп — но есть нюанс

Острова Пхи-Пхи, Симиланы и Ко Самет входят в национальные парки Таиланда — О! Блог

Таиланд давно стал привычным направлением для пляжного отдыха, но за пределами популярных курортов скрываются острова, где время будто замедляется. Здесь нет шумных трасс, торговых центров и постоянной суеты — вместо этого белоснежный песок, тёплое море и густая зелень джунглей. Такие места подходят тем, кто ищет спокойствие и ощущение тропического уединения без отказа от комфорта. Об этом сообщает "О! Блог".

Что важно знать перед поездкой на острова Таиланда

Перед планированием путешествия стоит учесть несколько практических моментов. Граждане России могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней, однако миграционные правила становятся строже, и пограничные службы внимательнее относятся к частым въездам без очевидной туристической цели. Начиная с 2025 года, перед прилётом необходимо заполнить онлайн-форму Thailand Digital Arrival Card (TDAC) не позднее чем за 72 часа до прибытия и сохранить её на телефоне или распечатать.

Финансовые нюансы также играют важную роль. К обмену принимаются только доллары США, выпущенные после 2004 года, без пятен, надписей и повреждений. Евро и валюты других азиатских стран обмениваются свободно, что удобно для тех, кто путешествует по региону. Почти все острова входят в состав национальных парков, поэтому при высадке взимается экологический сбор. Оплатить его можно только наличными, поэтому баты лучше подготовить заранее.

Острова Пхи-Пхи: жизнь без транспорта и суеты

Архипелаг Пхи-Пхи расположен в Андаманском море и чаще всего фигурирует в экскурсионных маршрутах с Пхукета и материка. Большинство путешественников ограничиваются визитом в бухту Майя Бэй на необитаемом острове Ко Пхи-Пхи-Лей, однако настоящая островная жизнь раскрывается на Ко Пхи-Пхи-Доне — единственном обитаемом острове архипелага.

Ко Пхи-Пхи-Дон представляет собой узкий перешеек между скалами, который можно пересечь пешком менее чем за час. Автомобилей здесь нет, багаж и грузы перевозят на металлических тележках, а передвижение остаётся максимально простым. В отдалённых бухтах расположены резорты с собственными пляжами, куда можно добраться только на лодке. Похожую атмосферу спокойного отдыха среди тропической природы предлагают и курорты провинции Краби, где пляжи сочетаются с джунглями и известняковыми скалами.

Основные развлечения на Пхи-Пхи связаны с морем. Популярны лодочные прогулки к лагуне Пхи-Лей и бухте Майя Бэй, снорклинг и дайвинг у коралловых рифов. Для тех, кто предпочитает активность на суше, открыты смотровые площадки в джунглях, откуда открываются панорамные виды на архипелаг.

Симиланские острова: природа под охраной

Симиланские острова находятся в Андаманском море недалеко от Пхукета и считаются одной из самых красивых природных зон Таиланда. Архипелаг состоит из девяти островов и относится к особо охраняемым территориям, поэтому посещение строго регулируется.

Ежегодно с середины мая до середины октября острова закрывают для туристов, чтобы экосистема могла восстановиться. В высокий сезон количество билетов ограничено, и экскурсии рекомендуется бронировать заранее. Симиланы известны кристально чистой водой, мягким светлым песком и богатым подводным миром. Снорклинг и скуба-дайвинг здесь считаются одними из лучших не только в стране, но и во всём регионе.

Ко Липе: южная тишина у границы с Малайзией

Ко Липе расположен на самом юге Таиланда, в Малаккском проливе, недалеко от границы с Малайзией. Из-за удалённости от популярных курортов сюда приезжает меньше туристов, что создаёт атмосферу спокойствия и размеренного ритма жизни.

На острове представлены как премиальные резорты, так и простые бамбуковые бунгало. Основная инфраструктура сосредоточена вдоль Пешеходной улицы с кафе, ресторанами и магазинами. Близость к малайзийскому Лангкави с его дьюти-фри-зоной влияет на ассортимент товаров и ценовую политику, что особенно заметно в местных лавках.

Ко Липе входит в состав Национального морского парка Тарутао. Здесь популярны морские прогулки между островами, снорклинг, каякинг и поездки к соседним небольшим островам с нетронутыми пляжами.

Ко Тао: компактный остров для активного отдыха

Ко Тао расположен в Сиамском заливе и считается более спокойной альтернативой Ко Самуи и Ко Пангану. Несмотря на небольшие размеры, остров предлагает развитую инфраструктуру для отдыха и активных занятий.

Здесь работают кафе, бары, массажные салоны и спа, а купаются чаще всего на пляже Сайри. Ко Тао особенно популярен у дайверов благодаря коралловым рифам и тёплой воде. В некоторых бухтах можно заняться снорклингом прямо с берега, а при желании отправиться на соседние острова Нанг Юань, соединённые узкими песчаными косами. Похожий баланс спокойных пляжей и туристической инфраструктуры характерен и для курортов Таиланда, расположенных как на материке, так и на островах.

Ко Самет: быстрый побег от мегаполисов

Ко Самет находится в Сиамском заливе и считается одним из самых удобных островов для короткого отдыха из Бангкока или Паттайи. Остров входит в Национальный морской парк Кхао Лаем Я и известен пляжами с белым песком, мангровыми зарослями и коралловыми рифами.

Северо-восточная часть острова наиболее населённая: здесь работают кафе, магазины и есть базовая инфраструктура. По восточному побережью тянутся более уединённые бухты с резортами и тихими пляжами. Благодаря простой логистике и стабильной погоде Ко Самет часто выбирают для короткого отпуска, особенно в высокий сезон, когда пляжный отдых в Таиланде остаётся востребованным.

Сравнение островов Таиланда для спокойного отдыха

Пхи-Пхи подойдут тем, кто хочет совместить уединение с развитой туристической инфраструктурой. Симиланские острова выбирают любители нетронутой природы и подводного мира. Ко Липе привлекает атмосферой удалённости и размеренного ритма жизни. Ко Тао ориентирован на активных путешественников и дайверов. Ко Самет удобен для коротких поездок без длительных переездов.

Плюсы и минусы островного отдыха

Островной формат отдыха имеет свои особенности. Он позволяет увидеть Таиланд с более спокойной стороны, но требует учёта определённых ограничений.

Плюсы:
— чистые пляжи и прозрачная вода;
— возможности для снорклинга и дайвинга;
— отсутствие городской суеты.

Минусы:
— экологические сборы национальных парков;
— ограниченная инфраструктура на небольших островах;
— необходимость планировать наличные расходы заранее.

Советы шаг за шагом для поездки на острова Таиланда

  1. Выбери остров в зависимости от желаемого уровня уединения и активности.

  2. Проверь сезонность и периоды закрытия национальных парков.

  3. Подготовь наличные баты для сборов и мелких расходов.

  4. Забронируй жильё и трансферы заранее, особенно в высокий сезон.

Популярные вопросы о островах Таиланда

Как выбрать остров для первого путешествия?

Для первого знакомства подойдут Ко Самет или Пхи-Пхи, где легко совместить комфорт и природу.

Сколько стоит отдых на островах?

Стоимость зависит от острова и уровня размещения, но стоит учитывать дополнительные сборы и трансферы.

Что лучше: Андаманское море или Сиамский залив?

Андаманское море известно живописными пейзажами и дайвингом, Сиамский залив — более спокойной погодой и удобной логистикой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Финляндия начала обсуждение введения туристического налога — Народный путь вчера в 22:35
Взгляд из окна — по тарифу: Финляндия превращает туризм в источник дохода

Финляндия обсуждает введение туристического налога — решения, которое может изменить баланс между интересами местных властей и туристической отрасли.

Читать полностью » Журналисты из пяти стран посетили достопримечательности Ингушетии — Интерфакс вчера в 22:25
Кавказ без грима: где туристы впервые почувствовали дыхание древней Ингушетии

В Ингушетию прибыли журналисты из пяти стран, чтобы увидеть древние башни, Кавказские горы и почувствовать характер региона.

Читать полностью » Слово Ковер признано главным в туризме России 2025 года — АТОР вчера в 22:16
Россия застыла под Ковром: как одно слово превратило рейсы в испытание

Слово "Ковер" неожиданно стало отражением года в российском туризме — от долгих задержек рейсов до иронии путешественников.

Читать полностью » Дети до 14 лет не смогут выезжать за границу без загранпаспорта — Омск-регион вчера в 22:04
Семейный отдых превращается в квест: границы закрываются даже для малышей

С 2026 года дети до 14 лет не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Почему вводятся новые правила и как они повлияют на путешествия семей.

Читать полностью » Санкт-Петербург, Новогодняя столица и Русский Север вошли в подборку зимних поездок по России — соцсети вчера в 18:58
Новогодние поездки по России: один маршрут оказался настоящим сюрпризом

Зимние путешествия по России раскрывают праздник по-новому — от огней Петербурга до снежных маршрутов Русского Севера и новогодних столиц страны.

Читать полностью » Эдесса привлекает туристов историческим районом Вароси — Gastronomos вчера в 16:42
Зимняя Эдесса говорит языком сладостей: город превращает вкусы в истории, которые невозможно забыть

Зимняя Эдесса раскрывается через вкус: рождественские десерты из каштанов, айвы и мёда превращают древний город воды в настоящую сладкую столицу северной Греции.

Читать полностью » Путешественники исследуют зимний Урал — Республика Башкортостан вчера в 15:16
4000 километров по зиме и ветру: путь, который может изменить туризм России

От южных степей до северных скал: путешественники впервые пересекут весь Урал на снегоходах, создавая маршрут будущего зимнего туризма.

Читать полностью » Половина туристов на Новый год выберет горнолыжный кластер Сочи — ТАСС вчера в 14:59
Сочи без снега, но с аншлагом: город готовится принять полмиллиона гостей

Курорт готовится встретить полмиллиона туристов без снега, но с усиленными мерами безопасности и верой в свою "батарейку" — особую энергетику Сочи.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
МОК подтвердил законность выборов президента Болгарского олимпкома — ТАСС
Спорт и фитнес
Синди Кроуфорд назвала главное правило здорового образа жизни — SELF
Общество
Положительное заключение выдано по этапам ветки Мыза — Кстово — пресс-служба ГЖД
Мир
Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT
Мир
Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico
Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ
Мир
Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо
Общество
На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet