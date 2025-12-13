Эти острова Таиланда переворачивают представление об отдыхе: ни суеты, ни толп — но есть нюанс

Таиланд давно стал привычным направлением для пляжного отдыха, но за пределами популярных курортов скрываются острова, где время будто замедляется. Здесь нет шумных трасс, торговых центров и постоянной суеты — вместо этого белоснежный песок, тёплое море и густая зелень джунглей. Такие места подходят тем, кто ищет спокойствие и ощущение тропического уединения без отказа от комфорта. Об этом сообщает "О! Блог".

Что важно знать перед поездкой на острова Таиланда

Перед планированием путешествия стоит учесть несколько практических моментов. Граждане России могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней, однако миграционные правила становятся строже, и пограничные службы внимательнее относятся к частым въездам без очевидной туристической цели. Начиная с 2025 года, перед прилётом необходимо заполнить онлайн-форму Thailand Digital Arrival Card (TDAC) не позднее чем за 72 часа до прибытия и сохранить её на телефоне или распечатать.

Финансовые нюансы также играют важную роль. К обмену принимаются только доллары США, выпущенные после 2004 года, без пятен, надписей и повреждений. Евро и валюты других азиатских стран обмениваются свободно, что удобно для тех, кто путешествует по региону. Почти все острова входят в состав национальных парков, поэтому при высадке взимается экологический сбор. Оплатить его можно только наличными, поэтому баты лучше подготовить заранее.

Острова Пхи-Пхи: жизнь без транспорта и суеты

Архипелаг Пхи-Пхи расположен в Андаманском море и чаще всего фигурирует в экскурсионных маршрутах с Пхукета и материка. Большинство путешественников ограничиваются визитом в бухту Майя Бэй на необитаемом острове Ко Пхи-Пхи-Лей, однако настоящая островная жизнь раскрывается на Ко Пхи-Пхи-Доне — единственном обитаемом острове архипелага.

Ко Пхи-Пхи-Дон представляет собой узкий перешеек между скалами, который можно пересечь пешком менее чем за час. Автомобилей здесь нет, багаж и грузы перевозят на металлических тележках, а передвижение остаётся максимально простым. В отдалённых бухтах расположены резорты с собственными пляжами, куда можно добраться только на лодке. Похожую атмосферу спокойного отдыха среди тропической природы предлагают и курорты провинции Краби, где пляжи сочетаются с джунглями и известняковыми скалами.

Основные развлечения на Пхи-Пхи связаны с морем. Популярны лодочные прогулки к лагуне Пхи-Лей и бухте Майя Бэй, снорклинг и дайвинг у коралловых рифов. Для тех, кто предпочитает активность на суше, открыты смотровые площадки в джунглях, откуда открываются панорамные виды на архипелаг.

Симиланские острова: природа под охраной

Симиланские острова находятся в Андаманском море недалеко от Пхукета и считаются одной из самых красивых природных зон Таиланда. Архипелаг состоит из девяти островов и относится к особо охраняемым территориям, поэтому посещение строго регулируется.

Ежегодно с середины мая до середины октября острова закрывают для туристов, чтобы экосистема могла восстановиться. В высокий сезон количество билетов ограничено, и экскурсии рекомендуется бронировать заранее. Симиланы известны кристально чистой водой, мягким светлым песком и богатым подводным миром. Снорклинг и скуба-дайвинг здесь считаются одними из лучших не только в стране, но и во всём регионе.

Ко Липе: южная тишина у границы с Малайзией

Ко Липе расположен на самом юге Таиланда, в Малаккском проливе, недалеко от границы с Малайзией. Из-за удалённости от популярных курортов сюда приезжает меньше туристов, что создаёт атмосферу спокойствия и размеренного ритма жизни.

На острове представлены как премиальные резорты, так и простые бамбуковые бунгало. Основная инфраструктура сосредоточена вдоль Пешеходной улицы с кафе, ресторанами и магазинами. Близость к малайзийскому Лангкави с его дьюти-фри-зоной влияет на ассортимент товаров и ценовую политику, что особенно заметно в местных лавках.

Ко Липе входит в состав Национального морского парка Тарутао. Здесь популярны морские прогулки между островами, снорклинг, каякинг и поездки к соседним небольшим островам с нетронутыми пляжами.

Ко Тао: компактный остров для активного отдыха

Ко Тао расположен в Сиамском заливе и считается более спокойной альтернативой Ко Самуи и Ко Пангану. Несмотря на небольшие размеры, остров предлагает развитую инфраструктуру для отдыха и активных занятий.

Здесь работают кафе, бары, массажные салоны и спа, а купаются чаще всего на пляже Сайри. Ко Тао особенно популярен у дайверов благодаря коралловым рифам и тёплой воде. В некоторых бухтах можно заняться снорклингом прямо с берега, а при желании отправиться на соседние острова Нанг Юань, соединённые узкими песчаными косами. Похожий баланс спокойных пляжей и туристической инфраструктуры характерен и для курортов Таиланда, расположенных как на материке, так и на островах.

Ко Самет: быстрый побег от мегаполисов

Ко Самет находится в Сиамском заливе и считается одним из самых удобных островов для короткого отдыха из Бангкока или Паттайи. Остров входит в Национальный морской парк Кхао Лаем Я и известен пляжами с белым песком, мангровыми зарослями и коралловыми рифами.

Северо-восточная часть острова наиболее населённая: здесь работают кафе, магазины и есть базовая инфраструктура. По восточному побережью тянутся более уединённые бухты с резортами и тихими пляжами. Благодаря простой логистике и стабильной погоде Ко Самет часто выбирают для короткого отпуска, особенно в высокий сезон, когда пляжный отдых в Таиланде остаётся востребованным.

Сравнение островов Таиланда для спокойного отдыха

Пхи-Пхи подойдут тем, кто хочет совместить уединение с развитой туристической инфраструктурой. Симиланские острова выбирают любители нетронутой природы и подводного мира. Ко Липе привлекает атмосферой удалённости и размеренного ритма жизни. Ко Тао ориентирован на активных путешественников и дайверов. Ко Самет удобен для коротких поездок без длительных переездов.

Плюсы и минусы островного отдыха

Островной формат отдыха имеет свои особенности. Он позволяет увидеть Таиланд с более спокойной стороны, но требует учёта определённых ограничений.

Плюсы:

— чистые пляжи и прозрачная вода;

— возможности для снорклинга и дайвинга;

— отсутствие городской суеты.

Минусы:

— экологические сборы национальных парков;

— ограниченная инфраструктура на небольших островах;

— необходимость планировать наличные расходы заранее.

Советы шаг за шагом для поездки на острова Таиланда

Выбери остров в зависимости от желаемого уровня уединения и активности. Проверь сезонность и периоды закрытия национальных парков. Подготовь наличные баты для сборов и мелких расходов. Забронируй жильё и трансферы заранее, особенно в высокий сезон.

Популярные вопросы о островах Таиланда

Как выбрать остров для первого путешествия?

Для первого знакомства подойдут Ко Самет или Пхи-Пхи, где легко совместить комфорт и природу.

Сколько стоит отдых на островах?

Стоимость зависит от острова и уровня размещения, но стоит учитывать дополнительные сборы и трансферы.

Что лучше: Андаманское море или Сиамский залив?

Андаманское море известно живописными пейзажами и дайвингом, Сиамский залив — более спокойной погодой и удобной логистикой.