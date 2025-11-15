Новые правила въезда в Таиланд: что стоит учесть любителям долгих поездок

Миграционная служба Таиланда анонсировала усиление контроля на границе для иностранных граждан. Главная цель — предотвратить попытки проникновения в страну лиц, скрывающихся под видом туристов, но на самом деле планирующих заниматься преступной деятельностью. Новые меры направлены на более тщательную проверку граждан, особенно тех, кто часто использует безвизовый въезд.

Что изменится в процессе въезда?

Основное внимание будет уделено тем иностранцам, которые часто пересекают границу по схеме "выехал — въехал", не возвращаясь в свою страну. Это поведение типично для тех, кто использует безвизовый режим, оставаясь в стране по несколько месяцев подряд, не имея реальных туристических целей. Такая схема, по мнению миграционной службы, является подозрительной.

Теперь, если иностранец задерживается в Таиланде два и более раз без объяснения причин, иммиграционные офицеры могут отказать ему во въезде, порекомендовав оформить визу, соответствующую заявленной цели визита. С начала 2025 года уже более 2900 человек были развернуты прямо в аэропортах по этой причине.

Бордер-раны и продление пребывания

Другим аспектом контроля станут заявки на продление временного пребывания. В Таиланде довольно популярна практика бордер-ранов, когда туристы выезжают за пределы страны на короткое время, чтобы затем вернуться и продолжить своё пребывание без визы. В случае, если такие "обновления" визы будут выявлены, местные иммиграционные органы вправе не продлить разрешение на пребывание.

Влияние на туристический поток

Представители миграционной службы отметили, что хотя новые меры могут немного увеличить время ожидания на паспортном контроле, в целом оно не будет превышать 40 минут. Власти заверили, что эти изменения не повлияют на туристическую отрасль, а наоборот, помогут привлечь в страну более качественных и законопослушных туристов, что окажет положительное влияние на экономику.

Мифы и правда

Миф 1: Эти меры повлияют на туристов

Правда: Новые меры направлены на борьбу с нарушителями визового режима, не затрагивая обычных туристов. Время ожидания в аэропортах будет минимальным, а сами меры не повредят туристической отрасли.

Миф 2: В Таиланде теперь будет сложнее получить визу

Правда: Проблемы с визами возникнут только у тех, кто использует схему частых въездов без законных оснований. Для обычных туристов процесс получения визы не изменится.

Миф 3: Таиланд закрывает двери для иностранных граждан

Правда: Это не так. Таиланд продолжит привлекать туристов, но будет более внимательно относиться к частым и долгосрочным пребываниям иностранных граждан без официальных целей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Повышение безопасности Возможное неудобство для частых туристов, использующих схему "выехал — въехал". Улучшение качества туризма Дополнительные проверки могут увеличить время на паспортном контроле. Минимальные задержки на границе Необходимо будет больше времени на проверку заявок на продление визы.

FAQ

Как новые меры повлияют на обычных туристов?

Новые меры будут касаться только тех, кто регулярно использует схему "выехал — въехал" без законных оснований. Обычные туристы не столкнутся с трудностями при въезде.

Нужно ли оформлять визу для долгосрочного пребывания в Таиланде?

Если вы планируете находиться в Таиланде более двух месяцев, рекомендуется оформить визу, соответствующую реальным целям вашего пребывания.

Как долго будет длиться паспортный контроль в аэропортах?

Ожидается, что время ожидания в паспортном контроле не превысит 40 минут, несмотря на усиленный контроль.

Исторический контекст

Таиланд всегда был популярным направлением для туристов со всего мира благодаря своему климату, культуре и доступным курортам. Однако из-за роста числа случаев использования визовых лазеек, правительство решило ввести более строгие меры контроля. Это решение направлено на поддержание безопасности и улучшение качества туризма в стране.

Интересные факты