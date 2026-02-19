Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by lifeforstock is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:02

Белые шторы уходят в прошлое — в 2026 году окна «одевают» совсем иначе

Белые шторы десятилетиями считались универсальным решением, но в 2026 году дизайнеры делают ставку на более выразительные и тактильные варианты. Текстиль для окон перестаёт быть фоном и превращается в полноценный акцент интерьера. Насыщенные ткани, природные оттенки и продуманная длина формируют новое ощущение уюта. Об этом сообщает InStyle.

Тепло в текстуре

Главный акцент — на материалах, которые создают визуальное и тактильное ощущение мягкости. Лён, хлопок и бархат выходят на первый план, но теперь выбирают ткани с живой, слегка неровной фактурой, напоминающей ручную работу.

Такие шторы добавляют глубину пространству и делают его менее стерильным. Интерьеры отходят от холодного минимализма в сторону более "обжитого" и тёплого образа. Ткань становится частью атмосферы, а не просто способом закрыть окно.

Спокойная палитра с характером

В цветах доминируют природные оттенки: тёплый беж, песочный, оливковый, мягкие коричневые тона. Эти цвета легко сочетаются с древесиной, камнем и нейтральной мебелью.

При этом возвращаются деликатные пастельные оттенки — пудрово-розовый, приглушённый голубой, абрикосовый. Они добавляют лёгкую ностальгию и смягчают пространство, особенно в сочетании с плотными текстурами.

Узоры с историей

Орнаменты становятся более осмысленными. В моде мягкие органические линии и ретро-мотивы 70-80-х годов. Геометрия уступает место плавным формам, создающим расслабленное настроение.

Важно соблюдать баланс: рисунок должен поддерживать интерьер, а не перетягивать внимание на себя. Шторы становятся частью общей композиции, подчёркивая стиль комнаты.

Свет и длина как элементы дизайна

Особое внимание уделяется работе со светом. Полупрозрачные ткани мягко рассеивают солнечные лучи, формируя уютную атмосферу в течение дня. Свет становится частью декоративного решения, а не просто функциональным фактором.

Ещё одна характерная черта — длина от потолка до пола. Часто ткань слегка касается пола, создавая ощущение продуманной роскоши. Мягкое естественное падение без резких складок усиливает эффект элегантности.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

