Декоративная штукатурка в гостинной
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 15:31

Уютный кокон: как превратить обычную комнату в пространство для отдыха с помощью текстиля

Когда в летний зной солнце начинает нещадно нагревать стены, а обычные бумажные обои начинают отходить по швам, задумываешься о чем-то более фундаментальном. Тканевая драпировка стен — это история не про быстрый косметический ремонт, а про совершенно иной уровень тактильного комфорта в доме. Подобно тому как грамотное зонирование пространства меняет восприятие комнаты, текстиль превращает холодную бетонную "коробку" в уютный кокон, способный хранить тепло и тишину.

"Тканевые стены — это как минимум необычно. Несмотря на то что драпированных интерьеров становится больше и популярность такой отделки растёт, она не утрачивает самобытности. Это не шаблонное решение, а выбор тех, кто ищет новые подходы в организации пространства. Текстильная отделка имеет декоративную и эстетическую ценность — это уже не просто фон, а полноценный участник композиции".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Технология и особенности монтажа

Оформление стен тканью кардинально отличается от оклейки обоями. Здесь нет места бесконечной возне с клеем и ожиданием просыхания стыков. Материал натягивается на предварительно смонтированный реечный каркас, что позволяет создать идеально ровную, бесшовную поверхность, даже если сами стены далеки от идеала.

Внутреннее пространство между полотном и стеной заполняется гипоаллергенной подложкой. Именно эта "подушка" превращает просто декоративный слой в функциональный элемент. Подобно тому как регулярная чистка стиральной машины уксусом помогает избежать неприятных запахов, такая прослойка работает на улучшение микроклимата и сдерживание лишней влажности.

Воздушный зазор выполняет работу изолятора, делая помещение тише и теплее. Это решение часто используют владельцы жилья в монолитных домах, где электробезопасность в ванной комнате или защита от внешнего шума становятся приоритетной задачей.

Аргументы за и против

Главный козырь такой отделки — долговечность. Ткань на стенах способна сохранять первозданный вид десятилетиями, при условии, что вы не подвергаете её экстремальным испытаниям. В отличие от красок, которые выгорают или трескаются, текстиль остаётся "живым" и пластичным материалом.

Однако существуют и очевидные минусы. Квалифицированных мастеров, способных идеально натянуть полотно, в регионах найти сложнее, чем обычных маляров. Также важно помнить про уход: регулярная сухая чистка мебельной насадкой пылесоса — обязательный ритуал, а любое пятно требует оперативной реакции, как при уборке холодильника или очистке мебели от пятен.

Цена вопроса часто вызывает вопросы. Хотя сам текстиль может стоить дорого, вы экономите на грязных штукатурных работах и подготовке основания. Итоговый бюджет часто оказывается сопоставимым с отделкой премиальными обоями или декоративной панелью.

Материалы: что выбрать для стен

Выбор текстиля ограничен лишь вашей фантазией и здравым смыслом. Шёлк создает эффект парадности и визуально раздвигает границы комнаты, отражая свет. Полиэстер — выбор прагматиков: он стабилен к солнцу и механическим нагрузкам.

Ворсовые ткани, такие как бархат, незаменимы, когда нужно добиться идеальной акустики, например, дома или продлить естественный срок службы техники за счет стабильного температурного режима в помещении. Лён и хлопок — фавориты экостиля, но с ними нужно быть осторожнее в помещениях с перепадами влажности.

Специализированные пропитки могут добавить ткани огнестойкость или грязеотталкивающие свойства. Но помните, что любая химия — это нагрузка на экологию дома, поэтому для спален эксперты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным составам без излишней обработки.

Где уместна текстильная отделка

Драпировка отлично работает в спальнях, где не требуется высокая износостойкость. Она создает ощущение камерности, мягкости, что необходимо для качественного отдыха организма. Домашние кинозалы — еще одна зона ответственности ткани, где она поглощает эхо.

В гостиной можно сочетать ткань с краской или обоями для создания акцентной стены. Главное — помнить, что стены не любят экстремальных зон типа кухонь с плохой вытяжкой, где капли жира и влажность быстрее приведут полотно в негодность, чем даже известковый налет в душе разрушает смеситель. Как сообщают в профильных мастерских, правильное зонирование с помощью ткани позволяет выгодно выделить любую функциональную зону.

"Всё зависит от типа и дизайна ткани. Можно выбрать не только расцветку, но и фактуру, плетение. Интересно смотрится, когда схожий по гамме и фактуре текстиль сочетается между собой в рамках одного интерьера. Драпировка — огромный простор для творческой реализации, особенно с учетом современных возможностей индивидуальной печати принтов на полотне".

Строитель, специалист по ремонту Михаил Волков

FAQ

Можно ли драпировать стены в квартире, где есть коты?
Когти животных могут оставить зацепки на гладких тканях, поэтому лучше выбирать плотный жаккард или фактурный полиэстер, которые сложнее повредить.
Нужна ли подготовка стен перед монтажом?
Нет, ткань на каркасе полностью перекрывает неровности, трещины и старые покрытия.
Как убирать пыль с таких стен?
Достаточно раз в месяц проходить по стенам мебельной насадкой пылесоса на слабой мощности.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

