Занавеска в ванной
© NewsInfo by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 2:06

Добавила текстиль к строгим шкафам — интерьер стал мягче, но секрет не в цвете

В интерьерах, где преобладают камень, плитка и строгие линии мебели, всё чаще появляется мягкий текстильный акцент. Речь о тканевых юбках для полок и раковин — приёме, который дизайнеры считают почти универсальным. Он помогает мгновенно смягчить пространство и добавить ему глубины без капитального ремонта. Об этом сообщает House Beautiful.

Почему текстиль возвращается в моду

Ещё недавно такие юбки воспринимались исключительно как практичное решение — способ скрыть трубы под раковиной или бытовую химию. Сегодня дизайнеры используют их как выразительный элемент, способный придать интерьеру "вне времени" характер.

"Нам нравится внешний вид и функциональность юбки за её мягкость и опциональность", — говорит дизайнер Лорен МакГрат из Studio McGrath.

Ткань вносит в помещение движение и тепло, создавая контраст с жёсткими поверхностями шкафов и столешниц. По словам Николь Салвесен из Salvesen Graham, полочные юбки "сразу размягчают пространство" и добавляют тот самый слой текстуры, который сложно получить с помощью столярных решений.

Ещё одно преимущество — гибкость. В отличие от встроенных шкафов, текстиль не является окончательным выбором. Если меняется настроение интерьера или цветовая палитра, достаточно заменить ткань, не прибегая к дорогостоящему обновлению мебели.

Где этот приём работает лучше всего

Юбки особенно уместны там, где нужно сохранить доступ к хранению, но не выставлять содержимое на обозрение. Кухни, ванные комнаты, домашние бары, прачечные — все эти зоны выигрывают от мягкого прикрытия.

В проектах дизайнеров ткань нередко скрывает бытовые мелочи, игрушки, барные принадлежности или сантехнические коммуникации. При этом помещение не кажется перегруженным массивными фасадами. Как отмечает дизайнер Кэти Дэвис, такие решения "практичны, но также добавляют индивидуальности и очарования так, как жёсткие шкафы просто не могут".

Интересно, что юбки используют не только под раковинами. Джаред Хьюз интегрирует их в столы, туалетные столики и другие предметы мебели, чтобы придать им более многослойный и продуманный вид. Текстиль помогает интерьеру выглядеть собранным, а не излишне утилитарным.

Как выбрать ткань, чтобы эффект был "вне времени"

Материал играет ключевую роль. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение натуральным и долговечным тканям. Лён остаётся одним из самых универсальных вариантов благодаря своей фактуре и способности красиво стареть.

"Классический льняной материал вне времени и будет прекрасно носиться с годами", — говорит дизайнер Эми Врум из The Residency Bureau.

Не менее важен рисунок. Мелкая полоска, клетка, неброский цветочный мотив или насыщенный однотон обычно выглядят гармоничнее в долгосрочной перспективе, чем крупные и слишком яркие орнаменты. Часто дизайнеры выбирают ткань как отправную точку и уже от неё выстраивают цветовую схему комнаты.

Завершают образ детали: аккуратные складки, точные замеры и продуманный способ крепления — на липучке для гибкости или на штанге для более структурированного эффекта. Когда пропорции соблюдены, юбка выглядит как осознанное дизайнерское решение.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

