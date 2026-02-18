Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Unsplash by Miguel Carraça is licensed under public domain
Ксения Орлова Опубликована вчера в 23:13

Льняные шторы уходят в прошлое — в 2026 их заменяют более эффектные ткани

Льняные и хлопковые шторы долгое время считались универсальным решением для дома. Они создавали лёгкую, натуральную атмосферу и вписывались как в скандинавский, так и в деревенский интерьер. Однако в 2026 году тренд смещается в сторону более выразительных и фактурных тканей. Об этом сообщает House Digest.

От минимализма к глубине и текстуре

Хлопок и лён по-прежнему остаются актуальными, но их сдержанная матовая поверхность уже не всегда отвечает новым запросам владельцев домов. После периода строгого минимализма всё больше людей стремятся добавить в пространство характер, цвет и объём. Простые ткани начинают казаться слишком нейтральными для интерьеров, где хочется индивидуальности.

"Люди больше увлечены текстурой, чем когда-либо. Я вижу и проектирую драпировки из бархата, мохера, шерсти, прозрачной шерсти, шёлка и сырого шёлка — материалов, которые придают пространству глубину и роскошь", — поделилась дизайнер Дебби Мэтьюз.

Такие материалы делают интерьер более многослойным и выразительным. Бархат и мохер создают ощущение уюта и тепла, а шёлк и органза добавляют лёгкий блеск и игру света.

Как выбрать подходящий материал

Перед покупкой важно определить, какую функцию должны выполнять шторы. Если главная цель — сохранить свет и обеспечить приватность, подойдут прозрачные ткани, например, шёлковая органза или тонкая шерсть светлых оттенков. Они выглядят более изысканно по сравнению с привычным полиэстером и добавляют пространству деликатную текстуру.

Для спальни или кабинета, где важна затемнённость, лучше выбрать более плотные материалы — бархат, шерсть или мохер. Они не только создают камерную атмосферу, но и помогают регулировать температуру, особенно если в помещении есть сквозняки. Глубокие насыщенные оттенки подчеркнут драматичность интерьера, а более светлые смягчат общий образ.

Многослойность как дизайнерский приём

Интересным решением становится сочетание лёгкой прозрачной ткани с плотными шторами. Такой приём позволяет варьировать освещение и придаёт интерьеру дополнительную глубину. Комбинация разных фактур создаёт ощущение продуманности и завершённости пространства.

Хотя роскошные ткани требуют более серьёзных вложений, их рассматривают как долгосрочную инвестицию. Качественные материалы служат годами и заметно меняют атмосферу комнаты.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

