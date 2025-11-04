Мужчина стареет не из-за возраста: врачи объяснили, что на самом деле происходит с гормонами
С возрастом мужской организм претерпевает естественные гормональные изменения. Уровень тестостерона, главного мужского гормона, постепенно снижается, что отражается не только на физическом состоянии, но и на настроении, уровне энергии и общем самочувствии. О важности поддержания гормонального баланса напомнила андролог Елена Новикова.
"Тестостерон влияет не только на репродуктивное здоровье мужчины, но и на рост волос, уровень энергии, настроение, голос, общее здоровье, работу мышц", — отметила врач Елена Новикова в беседе с "АиФ".
Что такое андропауза
Мужская гормональная перестройка, или андропауза, — это естественное возрастное снижение уровня тестостерона, которое можно сравнить с женской менопаузой. Обычно она начинается после 40-45 лет и проявляется постепенно.
Основные симптомы включают:
-
снижение либидо и половой активности;
-
повышенную утомляемость, раздражительность;
-
снижение мышечной массы и увеличение жировых отложений;
-
нарушения сна и концентрации внимания;
-
ухудшение памяти и настроения.
В отличие от женской менопаузы, андропауза не наступает резко — уровень тестостерона падает медленно, примерно на 1-2 % в год. Однако этот процесс можно замедлить.
Почему тестостерон важен
Тестостерон отвечает не только за половую функцию, но и за множество систем организма:
-
стимулирует рост мышц и укрепляет кости;
-
регулирует обмен веществ;
-
поддерживает стабильное настроение и уровень энергии;
-
влияет на работу сердца и сосудов.
Недостаток гормона повышает риск метаболического синдрома, ожирения и диабета 2-го типа. Поэтому важно вовремя заметить изменения и скорректировать образ жизни.
Как естественно поддерживать уровень тестостерона
-
Будьте физически активны. Регулярные тренировки с умеренной нагрузкой стимулируют выработку тестостерона и повышают чувствительность тканей к нему.
-
Контролируйте вес. Избыточная жировая ткань снижает выработку мужских гормонов.
-
Следите за сном. Недосып снижает тестостерон до 30 % уже через неделю. Оптимальная продолжительность сна — 7-8 часов.
-
Питайтесь сбалансированно. В рационе должны присутствовать белки, цинк, магний, витамины D и B6. Полезны яйца, орехи, морепродукты и постное мясо.
-
Избегайте хронического стресса. Кортизол, гормон стресса, подавляет выработку тестостерона.
Когда нужна медицинская помощь
"У мужчин бывает андропауза, по аналогии с менопаузой", — напомнила врач Елена Новикова.
Если уровень гормонов падает слишком быстро или сопровождается выраженным ухудшением самочувствия, врач может назначить гормональную терапию. Современные препараты безопасны, не повышают риск онкологических заболеваний и подбираются индивидуально, после лабораторных анализов.
Также возможно применение фитопрепаратов и адаптогенов — женьшеня, трибулуса, элеутерококка, которые мягко стимулируют естественную выработку тестостерона.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать снижение энергии и либидо → усугубление гормонального дефицита → регулярное обследование у андролога.
-
Садиться на строгие диеты → замедление обмена веществ → полноценное питание с достатком белка и жиров.
-
Отказываться от физической активности → падение уровня тестостерона → умеренные регулярные тренировки.
Таблица: как сохранить тестостерон после 40 лет
|Фактор
|Что помогает
|Что вредит
|Питание
|Белки, морепродукты, орехи, витамины D и B6
|Избыток сахара и фастфуда
|Сон
|7-8 часов спокойного сна
|Хроническое недосыпание
|Физическая активность
|Силовые и аэробные тренировки
|Гиподинамия
|Эмоциональный фон
|Контроль стресса, отдых
|Постоянное перенапряжение
|Медицинское наблюдение
|Анализы и консультации андролога
|Самолечение гормонами
Мифы и правда
Миф: тестостерон нужен только для половой функции.
Правда: он влияет на обмен веществ, настроение, сердечно-сосудистое здоровье и мышцы.
Миф: гормональная терапия опасна.
Правда: современные препараты безопасны при контроле врача и не вызывают рака.
Миф: тестостерон нельзя повысить без лекарств.
Правда: физическая активность, сон и правильное питание способны естественно поддерживать его уровень.
