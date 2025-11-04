Мужчина стареет не из-за возраста: врачи объяснили, что на самом деле происходит с гормонами

С возрастом мужской организм претерпевает естественные гормональные изменения. Уровень тестостерона, главного мужского гормона, постепенно снижается, что отражается не только на физическом состоянии, но и на настроении, уровне энергии и общем самочувствии. О важности поддержания гормонального баланса напомнила андролог Елена Новикова.

"Тестостерон влияет не только на репродуктивное здоровье мужчины, но и на рост волос, уровень энергии, настроение, голос, общее здоровье, работу мышц", — отметила врач Елена Новикова в беседе с "АиФ".

Что такое андропауза

Мужская гормональная перестройка, или андропауза, — это естественное возрастное снижение уровня тестостерона, которое можно сравнить с женской менопаузой. Обычно она начинается после 40-45 лет и проявляется постепенно.

Основные симптомы включают:

снижение либидо и половой активности;

повышенную утомляемость, раздражительность;

снижение мышечной массы и увеличение жировых отложений;

нарушения сна и концентрации внимания;

ухудшение памяти и настроения.

В отличие от женской менопаузы, андропауза не наступает резко — уровень тестостерона падает медленно, примерно на 1-2 % в год. Однако этот процесс можно замедлить.

Почему тестостерон важен

Тестостерон отвечает не только за половую функцию, но и за множество систем организма:

стимулирует рост мышц и укрепляет кости;

регулирует обмен веществ;

поддерживает стабильное настроение и уровень энергии;

влияет на работу сердца и сосудов.

Недостаток гормона повышает риск метаболического синдрома, ожирения и диабета 2-го типа. Поэтому важно вовремя заметить изменения и скорректировать образ жизни.

Как естественно поддерживать уровень тестостерона

Будьте физически активны. Регулярные тренировки с умеренной нагрузкой стимулируют выработку тестостерона и повышают чувствительность тканей к нему. Контролируйте вес. Избыточная жировая ткань снижает выработку мужских гормонов. Следите за сном. Недосып снижает тестостерон до 30 % уже через неделю. Оптимальная продолжительность сна — 7-8 часов. Питайтесь сбалансированно. В рационе должны присутствовать белки, цинк, магний, витамины D и B6. Полезны яйца, орехи, морепродукты и постное мясо. Избегайте хронического стресса. Кортизол, гормон стресса, подавляет выработку тестостерона.

Когда нужна медицинская помощь

"У мужчин бывает андропауза, по аналогии с менопаузой", — напомнила врач Елена Новикова.

Если уровень гормонов падает слишком быстро или сопровождается выраженным ухудшением самочувствия, врач может назначить гормональную терапию. Современные препараты безопасны, не повышают риск онкологических заболеваний и подбираются индивидуально, после лабораторных анализов.

Также возможно применение фитопрепаратов и адаптогенов — женьшеня, трибулуса, элеутерококка, которые мягко стимулируют естественную выработку тестостерона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать снижение энергии и либидо → усугубление гормонального дефицита → регулярное обследование у андролога.

Садиться на строгие диеты → замедление обмена веществ → полноценное питание с достатком белка и жиров.

Отказываться от физической активности → падение уровня тестостерона → умеренные регулярные тренировки.

Таблица: как сохранить тестостерон после 40 лет

Фактор Что помогает Что вредит Питание Белки, морепродукты, орехи, витамины D и B6 Избыток сахара и фастфуда Сон 7-8 часов спокойного сна Хроническое недосыпание Физическая активность Силовые и аэробные тренировки Гиподинамия Эмоциональный фон Контроль стресса, отдых Постоянное перенапряжение Медицинское наблюдение Анализы и консультации андролога Самолечение гормонами

Мифы и правда

Миф: тестостерон нужен только для половой функции.

Правда: он влияет на обмен веществ, настроение, сердечно-сосудистое здоровье и мышцы.

Миф: гормональная терапия опасна.

Правда: современные препараты безопасны при контроле врача и не вызывают рака.

Миф: тестостерон нельзя повысить без лекарств.

Правда: физическая активность, сон и правильное питание способны естественно поддерживать его уровень.