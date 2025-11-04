Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:11

Мужчина стареет не из-за возраста: врачи объяснили, что на самом деле происходит с гормонами

Андролог Новикова рассказала, как мужчинам сохранить уровень тестостерона после 40 лет

С возрастом мужской организм претерпевает естественные гормональные изменения. Уровень тестостерона, главного мужского гормона, постепенно снижается, что отражается не только на физическом состоянии, но и на настроении, уровне энергии и общем самочувствии. О важности поддержания гормонального баланса напомнила андролог Елена Новикова.

"Тестостерон влияет не только на репродуктивное здоровье мужчины, но и на рост волос, уровень энергии, настроение, голос, общее здоровье, работу мышц", — отметила врач Елена Новикова в беседе с "АиФ".

Что такое андропауза

Мужская гормональная перестройка, или андропауза, — это естественное возрастное снижение уровня тестостерона, которое можно сравнить с женской менопаузой. Обычно она начинается после 40-45 лет и проявляется постепенно.

Основные симптомы включают:

  • снижение либидо и половой активности;

  • повышенную утомляемость, раздражительность;

  • снижение мышечной массы и увеличение жировых отложений;

  • нарушения сна и концентрации внимания;

  • ухудшение памяти и настроения.

В отличие от женской менопаузы, андропауза не наступает резко — уровень тестостерона падает медленно, примерно на 1-2 % в год. Однако этот процесс можно замедлить.

Почему тестостерон важен

Тестостерон отвечает не только за половую функцию, но и за множество систем организма:

  • стимулирует рост мышц и укрепляет кости;

  • регулирует обмен веществ;

  • поддерживает стабильное настроение и уровень энергии;

  • влияет на работу сердца и сосудов.

Недостаток гормона повышает риск метаболического синдрома, ожирения и диабета 2-го типа. Поэтому важно вовремя заметить изменения и скорректировать образ жизни.

Как естественно поддерживать уровень тестостерона

  1. Будьте физически активны. Регулярные тренировки с умеренной нагрузкой стимулируют выработку тестостерона и повышают чувствительность тканей к нему.

  2. Контролируйте вес. Избыточная жировая ткань снижает выработку мужских гормонов.

  3. Следите за сном. Недосып снижает тестостерон до 30 % уже через неделю. Оптимальная продолжительность сна — 7-8 часов.

  4. Питайтесь сбалансированно. В рационе должны присутствовать белки, цинк, магний, витамины D и B6. Полезны яйца, орехи, морепродукты и постное мясо.

  5. Избегайте хронического стресса. Кортизол, гормон стресса, подавляет выработку тестостерона.

Когда нужна медицинская помощь

"У мужчин бывает андропауза, по аналогии с менопаузой", — напомнила врач Елена Новикова.

Если уровень гормонов падает слишком быстро или сопровождается выраженным ухудшением самочувствия, врач может назначить гормональную терапию. Современные препараты безопасны, не повышают риск онкологических заболеваний и подбираются индивидуально, после лабораторных анализов.

Также возможно применение фитопрепаратов и адаптогенов — женьшеня, трибулуса, элеутерококка, которые мягко стимулируют естественную выработку тестостерона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать снижение энергии и либидо → усугубление гормонального дефицита → регулярное обследование у андролога.

  • Садиться на строгие диеты → замедление обмена веществ → полноценное питание с достатком белка и жиров.

  • Отказываться от физической активности → падение уровня тестостерона → умеренные регулярные тренировки.

Таблица: как сохранить тестостерон после 40 лет

Фактор Что помогает Что вредит
Питание Белки, морепродукты, орехи, витамины D и B6 Избыток сахара и фастфуда
Сон 7-8 часов спокойного сна Хроническое недосыпание
Физическая активность Силовые и аэробные тренировки Гиподинамия
Эмоциональный фон Контроль стресса, отдых Постоянное перенапряжение
Медицинское наблюдение Анализы и консультации андролога Самолечение гормонами

Мифы и правда

Миф: тестостерон нужен только для половой функции.
Правда: он влияет на обмен веществ, настроение, сердечно-сосудистое здоровье и мышцы.

Миф: гормональная терапия опасна.
Правда: современные препараты безопасны при контроле врача и не вызывают рака.

Миф: тестостерон нельзя повысить без лекарств.
Правда: физическая активность, сон и правильное питание способны естественно поддерживать его уровень.

