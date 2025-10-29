Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Печаль
Печаль
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована вчера в 23:52

Усталость, апатия и бессонница: как тихо рушится гормональный баланс мужчин

Учёные предупредили о тихом кризисе тестостерона у мужчин: уровень гормона падает на 1% в год

Падение уровня тестостерона у мужчин сегодня называют "тихим кризисом". Этот гормон отвечает не только за физическую силу, выносливость и половое влечение, но и за энергию, ясность ума и способность сохранять мотивацию. Когда уровень тестостерона падает, мужчина ощущает, будто в нем угасает внутренний двигатель. Почему это происходит и можно ли естественным путем вернуть гормональный баланс?

Глобальное снижение тестостерона

Исследования показывают: уровень тестостерона у мужчин снижается уже несколько десятилетий. В научных журналах Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism и European Urology Focus отмечено, что за последние годы концентрация гормона падает в среднем на 1% ежегодно, а около 20% молодых мужчин уже сталкиваются с низкими показателями.

Причины кроются не только в естественном старении, но и в изменении образа жизни. Малоподвижность, ожирение, хронический стресс, дефицит сна и некачественное питание приводят к тому, что организм перестает вырабатывать достаточное количество тестостерона.

"Мужчины с самым низким уровнем тестостерона, как правило, были наименее здоровыми, страдали ожирением, принимали больше всего лекарств или были наиболее больны", — пояснил специалист по репродуктивной эндокринологии Чанна Джаясена из Имперского колледжа Лондона.

Почему этот гормон так важен

Тестостерон стимулирует рост в юности и поддерживает массу тела, плотность костей, производство сперматозоидов и эритроцитов во взрослом возрасте. Когда его не хватает, ухудшается работа сердца и сосудов, снижается либидо, появляются проблемы со сном, раздражительность, усталость и снижение концентрации. Недавние данные показывают: мужчины с дефицитом тестостерона на 35-40% чаще сталкиваются с преждевременной смертью.

Когда тревожиться

Нормальный уровень тестостерона у мужчин варьируется от 8-10 до 30-31 нмоль/л крови. Симптомы снижения включают вялость, апатию, тревожность, бессонницу и ухудшение памяти. Если есть подозрение, необходимо сдать анализы крови и обсудить результаты с врачом.

Небольшое падение после 30 лет — естественное явление, но резкое снижение требует внимания. Так называемая "мужская менопауза" — скорее миф: у большинства мужчин изменения происходят постепенно.

Естественные способы повышения тестостерона

Чтобы вернуть гормон к здоровому уровню, не всегда нужны инъекции и гели. В большинстве случаев помогают коррекция питания, физическая активность и нормализация режима сна.

1. Снизьте процент жира

Жировая ткань активно превращает тестостерон в эстроген, ослабляя гормональный фон. Потеря 5-10% веса уже может улучшить показатели. Помогают аэробные тренировки, отказ от фастфуда и сокращение сахара.

2. Добавьте силовые упражнения

Подъем тяжестей стимулирует выработку тестостерона. Комплексные движения — приседания, тяга, жим лежа — особенно эффективны. Достаточно 3 тренировок в неделю по 30-45 минут, чтобы уже через месяц почувствовать результат.

3. Кардио и HIIT

Кардионагрузки очищают сосуды и ускоряют обмен веществ. Исследования показывают, что регулярные аэробные тренировки по 90 минут трижды в неделю повышают уровень тестостерона, а интервальные занятия HIIT усиливают эффект до 30-35%.

4. Средиземноморская диета

Рацион, основанный на рыбе, овощах, цельнозерновых, орехах и оливковом масле, помогает поддерживать здоровый гормональный фон. Важно избегать ультраобработанных продуктов, фастфуда и сладких десертов — они повышают уровень воспаления и снижают выработку тестостерона.

5. Ешьте жирную рыбу и орехи

Омега-3 кислоты из лосося, скумбрии, сардин и грецких орехов поддерживают клетки яичек и участвуют в синтезе гормонов.

6. Не переусердствуйте с диетами

Жесткое ограничение калорий или жиров может дать обратный эффект. Холестерин участвует в выработке тестостерона, поэтому важно соблюдать баланс: не более, но и не меньше.

7. Получайте витамин D

Регулярные прогулки и солнце помогают вырабатывать "солнечный витамин", связанный с повышением уровня тестостерона. Зимой можно принимать добавки — их эффективность подтверждена исследованиями.

8. Контролируйте уровень цинка

Микроэлемент цинк необходим для синтеза гормона. Его источники — красное мясо, яйца, бобовые и овсянка.

9. Ограничьте алкоголь

Даже умеренные дозы спиртного снижают выработку тестостерона. Оптимум — не более 14 единиц алкоголя в неделю (примерно шесть пинт пива).

10. Ешьте больше зелени

Брокколи, капуста и брюссельская капуста помогают снизить уровень эстрогена за счет вещества индол-3-карбинола.

11. Следите за сном

Главная выработка тестостерона происходит ночью во время фазы REM. Мужчины, спящие менее пяти часов, уже на следующий день имеют на 10-15% меньше тестостерона. Здоровый минимум — 7-8 часов сна в сутки.

12. Управляйте стрессом

Хронический стресс повышает уровень кортизола, который подавляет тестостерон. Полезны дыхательные практики, йога и прогулки.

13. Дозируйте нагрузки

Переутомление и чрезмерные тренировки истощают гормональную систему. Оптимально заниматься 4-5 часов в неделю и не забывать про дни отдыха.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  1. Ошибки: голодные диеты, алкоголь, хронический стресс.
    Последствия: потеря мышц, упадок сил, снижение либидо.
    Альтернатива: полноценное питание, контроль сна, умеренные тренировки.
  2. Ошибки: избыток фастфуда и сахара.
    Последствия: ожирение, инсулинорезистентность, снижение тестостерона.
    Альтернатива: средиземноморская диета, полезные жиры, овощи и рыба.
  3. Ошибки: отсутствие отдыха после тренировок.
    Последствия: перенапряжение и гормональный сбой.
    Альтернатива: цикличные тренировки и восстановительный сон.

Плюсы и минусы

Метод

Плюсы

Минусы

Естественные способы (диета, спорт, сон)

Без побочных эффектов, укрепляют здоровье

Требуют времени и дисциплины

Гормональная терапия

Быстрый результат, медицинский контроль

Возможны осложнения и зависимость от препаратов

А что если…

Если, несмотря на изменения образа жизни, симптомы не исчезают, важно обратиться к эндокринологу. Иногда снижение тестостерона связано с генетическими нарушениями или заболеваниями гипофиза, и тогда лечение должно быть медицинским.

FAQ

Как быстро повысить тестостерон естественным путем?
Первые улучшения заметны уже через 4-6 недель после изменения питания и начала силовых тренировок.

Можно ли принимать добавки без анализа крови?
Нет. Даже витамины и минералы стоит подбирать после консультации с врачом.

Что лучше: гормональная терапия или спорт?
Если уровень тестостерона выше 8 нмоль/л, врачи обычно рекомендуют начать с корректировки образа жизни.

Мифы и правда

Миф: у мужчин с возрастом неизбежно падает тестостерон.
Правда: естественное снижение незначительно и не приводит к потере здоровья, если поддерживать активный образ жизни.

Миф: протеин и спортпит снижают тестостерон.
Правда: качественные белковые продукты, напротив, помогают поддерживать гормональный баланс.

Миф: только гормональные препараты могут помочь.
Правда: в большинстве случаев достаточно питания, сна и регулярных тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Алиса Метелина: телесные практики помогают снизить тревогу вчера в 18:16
Вот как вернуть спокойствие за 2 минуты: эта простая техника работает всегда

Тревога может появиться без видимой причины и буквально парализовать мысли. Узнайте, как с помощью телесных практик вернуть спокойствие и энергию за минуты.

Читать полностью » Исследование в Neurology Open Access: кариес и воспаление десен повышают риск инсульта на 86% вчера в 18:14
Инсульт начинается не в голове, а во рту — как всё связано

Новое исследование показывает шокирующую связь между стоматологическими проблемами и риском инсульта. Читайте, как здоровье зубов влияет на ваше общее самочувствие и спасает жизнь.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Петр Ткаченко: питьё во время еды ослабляет пищеварение вчера в 18:07
Вода во время еды — враг пищеварения: вот что происходит, когда вы запиваете обед стаканом воды

Многие уверены, что запивать еду полезно, но врачи говорят обратное. Узнайте, почему привычка пить во время еды может нарушить пищеварение и как избежать ошибок.

Читать полностью » Профессор Савельев: нервная система провоцирует вздрагивания во сне из-за перевозбуждения вчера в 17:59
Если вы вздрагиваете во сне — не игнорируйте: это может быть крик усталого мозга

Почему тело внезапно вздрагивает перед сном и стоит ли бояться таких ощущений? Узнайте, что об этом говорит профессор Сергей Савельев и как помочь мозгу расслабиться.

Читать полностью » Офтальмологи: подёргивание века вызывают стресс, дефицит магния и переутомление вчера в 17:47
Подёргивается глаз — не ждите чудес: что это говорит о вашем теле и нервах

Почему в народе считают, что играющий глаз — это не просто спазм, а предупреждение судьбы, и как современные врачи объясняют это явление.

Читать полностью » Модные стилисты: замшевая сумка и кожаные перчатки делают зимний образ дорогим без лишних затрат вчера в 17:09
Пять вещей, которые делают образ дорогим — даже без дизайнерских лейблов

Узнайте, какие 5 незаменимых вещей помогут вам создать идеальный зимний гардероб. Элегантный стиль и непревзойденный комфорт гарантированы.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Харлов назвал продукты и привычки, разрушающие печень вчера в 17:00
Печень страдает, даже если вы не пьете: эти привычки вредят сильнее алкоголя

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал NewsInfo, какие привычки, помимо алкоголя, наносят вред печени.

Читать полностью » Butterfly cut признана оптимальной стрижкой для создания объёма на тонких волосах вчера в 16:38
Один шаг — и причёска будто после салона: секрет, о котором молчат парикмахеры

Объём без лака и щипцов? Да, если знать, как ухаживать за тонкими волосами. Несколько простых приёмов помогут сделать причёску пышной и живой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Простой пластиковый колпак способен заменить мини-теплицу и защитить рассаду от холода
Красота и здоровье
Врач Вера Сережина: полноценный сон помогает регулировать вес и ускоряет обмен веществ
Дом
Врачи уточнили, почему длительное использование полотенец и мочалок повышает риск инфекций
УрФО
Афиша Екатеринбурга на осенние каникулы: театры, концерты и мастер-классы для детей и взрослых
Еда
Кейси Корн: кабоча — универсальный продукт, который идеально подходит для десертов
Питомцы
Ветеринар Анна Ковалева: устаревшие советы по уходу за кошками опасны
Спорт и фитнес
Бурпи и прыжки с хлопком: Mitaila включил упражнения в свою HIIT-программу для жиросжигания
Культура и шоу-бизнес
Адам Драйвер сыграет беглого заключённого в новом сериале Netflix "Rabbit, Rabbit"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet