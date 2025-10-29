Женщины осваивают "мужской" гормон: зачем им тестостерон и где проходит грань
Женский интерес к тестостерону растёт: гормон, когда-то считавшийся сугубо мужским, теперь всё чаще обсуждают в контексте женского здоровья, либидо и энергии. Его называют секретом бодрости и внутреннего огня. Но насколько оправданы эти ожидания?
"Несколько лет назад никто не говорил о тестостероне для женщин", — отметила руководитель исследований женского здоровья и тестостерона, профессор Университета Монаша Сьюзан Дэвис. "Теперь это повсюду".
Почему женщины всё чаще выбирают тестостерон
По мере приближения и наступления менопаузы многие женщины ищут способы справиться с приливами жара, усталостью, снижением концентрации и потери интереса к интимной жизни. На этом фоне тестостерон стал восприниматься как средство для "возвращения себя".
Однако специалисты предостерегают от излишнего энтузиазма.
"С бурным ростом популярности тестостерона на медиа-платформах большая часть медицинского сообщества на самом деле не в курсе", — подчеркнула Дэвис.
Доктор Нора Лансен, сертифицированный специалист по женскому здоровью и главный врач Elektra Health, объясняет: тестостерон вырабатывается не только у мужчин, но и у женщин — яичниками и надпочечниками. Он влияет на половое влечение, настроение, энергию, а также поддерживает костную и мышечную ткань.
Когда тестостерон действительно помогает
Единственным научно доказанным показанием для терапии тестостероном у женщин остаётся гипоактивное расстройство сексуального желания (HSDD), возникающее после менопаузы.
"Каждое исследование, независимо от размера, показывает пользу по сравнению с плацебо", — сказала Дэвис.
Тем не менее, женщины с пониженным либидо часто не получают нужной помощи.
"Они идут к своему врачу, и им говорят: "Вам 60, чего вы ожидаете?"", — добавила она.
Если снижение желания вызывает неудобства в личной жизни, терапия тестостероном может стать вариантом лечения. Но, как подчёркивает Лансен, эффект индивидуален: около 60% пациенток отмечают улучшение, у остальных изменения незначительны.
На желание влияют и другие факторы — стресс, отношения, лекарства, общее состояние организма. Поэтому тестостерон не всегда становится универсальным решением.
Мифы о тестостероне и реальность
Интернет полон обещаний: якобы тестостерон способен повысить энергию, улучшить концентрацию, укрепить кости и мышцы. На практике таких доказательств нет.
"Я думаю, что есть люди, которым прописывают тестостерон, обещая энергию и настроение", — сказала Дэвис. "Но у нас недостаточно данных, чтобы это подтвердить".
Некоторые исследования показывают лёгкое улучшение самочувствия, но эффект часто не превышает результат плацебо. Когнитивные функции у женщин с низким уровнем тестостерона также не страдают.
Что касается плотности костей, данные остаются противоречивыми. Исследование, которое возглавляет Дэвис, может дать ответы лишь к 2026 году.
Сравнение: где наука, а где маркетинг
|
Заявление
|
Научное подтверждение
|
Комментарий
|
Повышает либидо
|
Да, при HSDD
|
Эффективно для женщин в постменопаузе
|
Увеличивает энергию
|
Нет
|
Данные неубедительны
|
Улучшает настроение
|
Слабо подтверждено
|
Эффект сопоставим с плацебо
|
Укрепляет кости
|
Не доказано
|
Исследования продолжаются
|
Улучшает память
|
Нет
|
Когнитивные функции не зависят
Почему лечение остаётся "серой зоной"
Основная проблема — отсутствие женских дозировок и форм препаратов. В Австралии женская формула существует уже 20 лет, но в США и большинстве стран её до сих пор нет.
Когда врачи назначают тестостерон женщинам, они используют малую дозу мужского препарата.
"Мы определили, что подходящая доза — примерно одна десятая от мужской, — пояснила Лансен. — Но это только предположение".
Слишком высокая доза приводит к жирности кожи, акне, росту волос на теле и выпадению волос на голове.
"Я видел людей, которые очень сильно пострадали от слишком высоких доз", — подчеркнула Дэвис.
Проблему усугубляет отсутствие точного анализа: уровень тестостерона у женщин колеблется и не имеет чёткого порога дефицита. Поэтому анализ крови не всегда отражает реальное состояние.
Советы шаг за шагом: как безопасно начать терапию
- Обратитесь к врачу, специализирующемуся на женских гормональных нарушениях.
- Не ставьте диагноз самостоятельно - онлайн-консультации без наблюдения опасны.
- Начните с минимальной дозы, под медицинским контролем.
- Выбирайте гели или пластыри - они считаются самыми безопасными.
- Следите за побочными эффектами - появление акне или роста волос требует коррекции дозы.
Лансен советует рассматривать тестостерон как часть комплексного подхода, где важны питание, физическая активность, снижение стресса и качественный сон.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: самостоятельное применение тестостерона.
- Последствие: гормональный сбой, побочные эффекты, рост волос.
- Альтернатива: наблюдение у эндокринолога и подбор терапии (например, эстрогеновая ЗГТ или негормональные препараты).
А что если отказаться от тестостерона?
Отказ от гормональной терапии не означает, что проблему не решить. Современная медицина предлагает другие пути — от фитокомплексов с фитоэстрогенами до физиотерапии и когнитивных техник для нормализации сна и настроения.
Нередко помогают витамин D, цинк и магний, поддерживающие выработку половых гормонов естественным образом.
Плюсы и минусы терапии тестостероном
|
Плюсы
|
Минусы
|
Повышение либидо у части женщин
|
Возможны побочные эффекты
|
Улучшение самочувствия
|
Недостаток долгосрочных данных
|
Потенциальное укрепление костей
|
Нет одобренных женских форм
|
Контролируемая доза при правильном назначении
|
Риск передозировки при самостоятельном применении
Мифы и правда
- Миф: тестостерон — мужской гормон.
Правда: он вырабатывается и у женщин, просто в меньших количествах.
- Миф: тестостерон продлевает молодость.
Правда: прямых доказательств влияния на старение нет.
- Миф: чем больше тестостерона, тем лучше либидо.
Правда: избыток гормона может привести к обратному эффекту.
FAQ
Как понять, что у меня низкий тестостерон?
Диагноз ставится по совокупности симптомов: снижение интереса к сексу, усталость, апатия. Анализ крови не всегда отражает реальную картину.
2 интересных факта
- Женский организм производит около 300 микрограммов тестостерона в день, что составляет приблизительно 5% от ежедневной продукции у мужчин.
- Уровень гормона достигает пика в возрасте около 20-30 лет, затем постепенно снижается.
