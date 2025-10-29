Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилая женщина
Пожилая женщина
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:41

Женщины осваивают "мужской" гормон: зачем им тестостерон и где проходит грань

Исследователи: тестостерон не повышает энергию и настроение у женщин — эффект сопоставим с плацебо

Женский интерес к тестостерону растёт: гормон, когда-то считавшийся сугубо мужским, теперь всё чаще обсуждают в контексте женского здоровья, либидо и энергии. Его называют секретом бодрости и внутреннего огня. Но насколько оправданы эти ожидания?

"Несколько лет назад никто не говорил о тестостероне для женщин", — отметила руководитель исследований женского здоровья и тестостерона, профессор Университета Монаша Сьюзан Дэвис. "Теперь это повсюду".

Почему женщины всё чаще выбирают тестостерон

По мере приближения и наступления менопаузы многие женщины ищут способы справиться с приливами жара, усталостью, снижением концентрации и потери интереса к интимной жизни. На этом фоне тестостерон стал восприниматься как средство для "возвращения себя".

Однако специалисты предостерегают от излишнего энтузиазма.

"С бурным ростом популярности тестостерона на медиа-платформах большая часть медицинского сообщества на самом деле не в курсе", — подчеркнула Дэвис.

Доктор Нора Лансен, сертифицированный специалист по женскому здоровью и главный врач Elektra Health, объясняет: тестостерон вырабатывается не только у мужчин, но и у женщин — яичниками и надпочечниками. Он влияет на половое влечение, настроение, энергию, а также поддерживает костную и мышечную ткань.

Когда тестостерон действительно помогает

Единственным научно доказанным показанием для терапии тестостероном у женщин остаётся гипоактивное расстройство сексуального желания (HSDD), возникающее после менопаузы.

"Каждое исследование, независимо от размера, показывает пользу по сравнению с плацебо", — сказала Дэвис.

Тем не менее, женщины с пониженным либидо часто не получают нужной помощи.

"Они идут к своему врачу, и им говорят: "Вам 60, чего вы ожидаете?"", — добавила она.

Если снижение желания вызывает неудобства в личной жизни, терапия тестостероном может стать вариантом лечения. Но, как подчёркивает Лансен, эффект индивидуален: около 60% пациенток отмечают улучшение, у остальных изменения незначительны.

На желание влияют и другие факторы — стресс, отношения, лекарства, общее состояние организма. Поэтому тестостерон не всегда становится универсальным решением.

Мифы о тестостероне и реальность

Интернет полон обещаний: якобы тестостерон способен повысить энергию, улучшить концентрацию, укрепить кости и мышцы. На практике таких доказательств нет.

"Я думаю, что есть люди, которым прописывают тестостерон, обещая энергию и настроение", — сказала Дэвис. "Но у нас недостаточно данных, чтобы это подтвердить".

Некоторые исследования показывают лёгкое улучшение самочувствия, но эффект часто не превышает результат плацебо. Когнитивные функции у женщин с низким уровнем тестостерона также не страдают.

Что касается плотности костей, данные остаются противоречивыми. Исследование, которое возглавляет Дэвис, может дать ответы лишь к 2026 году.

Сравнение: где наука, а где маркетинг

Заявление

Научное подтверждение

Комментарий

Повышает либидо

Да, при HSDD

Эффективно для женщин в постменопаузе

Увеличивает энергию

Нет

Данные неубедительны

Улучшает настроение

Слабо подтверждено

Эффект сопоставим с плацебо

Укрепляет кости

Не доказано

Исследования продолжаются

Улучшает память

Нет

Когнитивные функции не зависят

Почему лечение остаётся "серой зоной"

Основная проблема — отсутствие женских дозировок и форм препаратов. В Австралии женская формула существует уже 20 лет, но в США и большинстве стран её до сих пор нет.

Когда врачи назначают тестостерон женщинам, они используют малую дозу мужского препарата.

"Мы определили, что подходящая доза — примерно одна десятая от мужской, — пояснила Лансен. — Но это только предположение".

Слишком высокая доза приводит к жирности кожи, акне, росту волос на теле и выпадению волос на голове.

"Я видел людей, которые очень сильно пострадали от слишком высоких доз", — подчеркнула Дэвис.

Проблему усугубляет отсутствие точного анализа: уровень тестостерона у женщин колеблется и не имеет чёткого порога дефицита. Поэтому анализ крови не всегда отражает реальное состояние.

Советы шаг за шагом: как безопасно начать терапию

  1. Обратитесь к врачу, специализирующемуся на женских гормональных нарушениях.
  2. Не ставьте диагноз самостоятельно - онлайн-консультации без наблюдения опасны.
  3. Начните с минимальной дозы, под медицинским контролем.
  4. Выбирайте гели или пластыри - они считаются самыми безопасными.
  5. Следите за побочными эффектами - появление акне или роста волос требует коррекции дозы.

Лансен советует рассматривать тестостерон как часть комплексного подхода, где важны питание, физическая активность, снижение стресса и качественный сон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самостоятельное применение тестостерона.
  • Последствие: гормональный сбой, побочные эффекты, рост волос.
  • Альтернатива: наблюдение у эндокринолога и подбор терапии (например, эстрогеновая ЗГТ или негормональные препараты).

А что если отказаться от тестостерона?

Отказ от гормональной терапии не означает, что проблему не решить. Современная медицина предлагает другие пути — от фитокомплексов с фитоэстрогенами до физиотерапии и когнитивных техник для нормализации сна и настроения.

Нередко помогают витамин D, цинк и магний, поддерживающие выработку половых гормонов естественным образом.

Плюсы и минусы терапии тестостероном

Плюсы

Минусы

Повышение либидо у части женщин

Возможны побочные эффекты

Улучшение самочувствия

Недостаток долгосрочных данных

Потенциальное укрепление костей

Нет одобренных женских форм

Контролируемая доза при правильном назначении

Риск передозировки при самостоятельном применении

Мифы и правда

  • Миф: тестостерон — мужской гормон.
    Правда: он вырабатывается и у женщин, просто в меньших количествах.
  • Миф: тестостерон продлевает молодость.
    Правда: прямых доказательств влияния на старение нет.
  • Миф: чем больше тестостерона, тем лучше либидо.
    Правда: избыток гормона может привести к обратному эффекту.

FAQ

Как понять, что у меня низкий тестостерон?
Диагноз ставится по совокупности симптомов: снижение интереса к сексу, усталость, апатия. Анализ крови не всегда отражает реальную картину.

2 интересных факта

  1. Женский организм производит около 300 микрограммов тестостерона в день, что составляет приблизительно 5% от ежедневной продукции у мужчин.
  2. Уровень гормона достигает пика в возрасте около 20-30 лет, затем постепенно снижается.

