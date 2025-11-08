Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прыщи у мужчины
Прыщи у мужчины
© freepik.com is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:44

Прыщи как следствие тестостерона: жаль, раньше не знал, как это избежать

Акне, вызванное тестостероном, может сохраняться до нормализации уровня гормонов

Тестостерон, известный как основной мужской половой гормон, играет ключевую роль в развитии вторичных половых признаков, таких как увеличение мышечной массы и изменение голоса. Однако помимо этих явных преимуществ, тестостерон может быть причиной неприятных побочных эффектов, включая акне. В этой статье мы разберемся, как тестостерон влияет на кожу, что способствует появлению прыщей, и какие меры можно предпринять для контроля этого процесса.

Как тестостерон вызывает прыщи

Тестостерон напрямую не вызывает прыщи, но его влияние на сальные железы может способствовать их появлению. Этот гормон активирует сальные железы, увеличивая выработку кожного сала, что создает идеальные условия для возникновения акне.

Механизм действия тестостерона на кожу

Шаг процесса

Что происходит

Результат

Повышение тестостерона

Стимулируется работа сальных желез

Увеличение выработки кожного сала

Избыток масла

Масло смешивается с омертвевшими клетками кожи

Закупорка пор

Бактерии на коже

Бактерии расщепляют кожное сало

Воспаление и акне

Роль дигидротестостерона (ДГТ)

Дигидротестостерон (ДГТ) является активной формой тестостерона, которая воздействует на андрогенные рецепторы кожи. Этот гормон способствует увеличению салоотделения и повышает вероятность появления прыщей. Чем выше уровень тестостерона, тем больше вероятность высыпаний на коже.

Гормональная терапия и акне

Гормональная терапия, в том числе заместительная терапия тестостероном (ЗГТ), может усиливать высыпания на коже. Особенно это заметно в первые месяцы терапии, когда уровень тестостерона стабилизируется и кожа адаптируется к изменениям.

Анаболиеские стероиды и их влияние

При использовании анаболических стероидов, которые значительно повышают уровень тестостерона в организме, прыщи становятся частым побочным эффектом. Стероиды увеличивают количество тестостерона, что приводит к повышенной выработке кожного сала и активации бактерий, вызывающих акне.

Другие факторы, влияющие на акне

Хотя тестостерон играет важную роль в развитии прыщей, существуют и другие факторы, которые могут усугубить состояние кожи. Например, диета, стресс, генетика и привычки по уходу за кожей.

Фактор

Влияние на акне

Генетика

Наследственная предрасположенность к акне

Диета

Продукты с высоким гликемическим индексом, молочные продукты могут способствовать высыпаниям

Стресс

Нарушение гормонального фона, повышение воспаления

Уход за кожей

Использование агрессивных скрабов, недостаточный уход

Лекарства

Стероиды, литий и некоторые противораковые препараты могут усиливать акне

Как долго длится акне, связанное с тестостероном?

Прыщи, связанные с тестостероном, могут проявиться в первые месяцы после изменения гормонального фона. У подростков, как правило, акне исчезает с возрастом, когда гормональный фон стабилизируется. Однако у взрослых, особенно при терапии тестостероном, акне может сохраняться до тех пор, пока уровень гормонов не стабилизируется.

Как избавиться от прыщей, связанных с тестостероном

Для борьбы с акне, связанным с повышением уровня тестостерона, можно использовать различные методы, начиная от домашних средств и заканчивая более серьезными клиническими процедурами.

Домашние средства

  1. Умывание лица. Умойте лицо дважды в день, чтобы удалить излишки масла и бактерии. Не мойте лицо слишком часто, чтобы избежать пересушивания кожи.
  2. Некомедогенные средства. Используйте безалкогольные и некомедогенные средства, которые не закупоривают поры.
  3. Не трогайте лицо. Избегайте прикосновений к лицу, чтобы не перенести дополнительные бактерии с рук.

Клинические методы лечения

  1. Рецептурные ретиноиды. Более сильные препараты, которые могут помочь в лечении глубоких и устойчивых к лечению прыщей.
  2. Пероральные антибиотики. Используются для снижения воспаления и борьбы с бактериями.
  3. Изотретиноин (Аккутан). Для тяжелых, стойких форм акне, но требует строгого медицинского контроля.
  4. Лазерная терапия. Используется для уменьшения воспаления и уничтожения бактерий под кожей.

Профилактика прыщей

После лечения акне важно продолжать заботиться о своей коже, чтобы предотвратить появление новых высыпаний. Вот несколько советов по профилактике акне:

Мера профилактики

Что она помогает предотвратить

Регулярный уход за кожей

Контролирует уровень масла и предотвращает закупорку пор

Здоровое питание

Снижение потребления продуктов, провоцирующих акне

Управление стрессом

Снижение уровня стресса и нормализация гормонов

Непрерывное лечение

Применение медикаментов и процедур до полного исчезновения акне

Часто задаваемые вопросы

Может ли снижение уровня тестостерона избавить от прыщей?

Снижение уровня тестостерона может помочь в борьбе с акне, но этот процесс следует проводить под наблюдением врача. Самостоятельное снижение дозы может привести к проблемам с другими гормонами.

Проходят ли прыщи от ЗГТ сами по себе?

В большинстве случаев акне, вызванное заместительной терапией тестостероном, со временем стабилизируется, но у некоторых людей оно может сохраняться до тех пор, пока уровень тестостерона не нормализуется.

Есть ли альтернативные методы лечения с меньшим риском для кожи?

Да, препараты, такие как кломифен, могут помочь повысить уровень тестостерона с меньшим риском появления акне, так как они не увеличивают уровень тестостерона до сверхвысоких значений.

Тестостерон действительно может быть причиной акне, но его влияние на кожу зависит от множества факторов, включая уровень гормонов, генетику и образ жизни. С помощью правильного ухода за кожей, лечения и профилактики можно эффективно контролировать акне, связанное с тестостероном, и предотвратить его возвращение.

