Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Водитель
Водитель
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 19:58

Почти попал в ДТП на тестовой машине: этот шаг мог сэкономить деньги и нервы

При аварии на тестовой машине расходы покрывает КАСКО — автодилер

Покупка автомобиля без пробной поездки сегодня кажется почти невозможной. Почти каждый автосалон предлагает клиентам опробовать понравившуюся модель, чтобы оценить её управляемость, динамику, работу коробки передач и подвески. Тест-драйв помогает понять, насколько удобно сидеть в салоне, как ведёт себя автомобиль на дороге и подходит ли он под индивидуальные требования. Важно не стесняться задавать вопросы менеджеру — он рядом, чтобы рассказать о тонкостях комплектации и особенностях управления.

Перед началом поездки нужно убедиться в исправности всех систем: тормозов, ручного тормоза, световой сигнализации, поворотников. Обратить внимание стоит на плавность хода и уровень шумоизоляции. Если автомобиль выбирается для семьи, полезно взять с собой близких, чтобы они оценили комфорт заднего ряда. Обычно тест-драйв занимает от получаса до часа, за это время можно составить первое впечатление о машине. Однако важно помнить, что мощный мотор и комфорт салона не освобождают от соблюдения правил дорожного движения — рискованные манёвры на тестовой машине могут закончиться неприятностями.

Кто несёт ответственность за аварию?

Даже аккуратный водитель может столкнуться с аварией из-за непривычного автомобиля, другого класса или типа трансмиссии. Здесь важен вопрос: кто будет оплачивать ущерб? В большинстве автосалонов тестовые машины застрахованы по КАСКО — это обязательное условие для серьёзных дилеров. В случае ДТП расходы покрывает страховая компания, а не водитель.

"Обязательно уточняйте, оформлена ли страховка на тестовую машину", — подчеркнул менеджер автосалона.

Если страховки нет, лучше отказаться от поездки. Подписывая договор и заполняя анкету перед тест-драйвом, внимательно читайте все условия — иногда ответственность за повреждения ложится на водителя. Особое внимание стоит уделять сезонным нюансам: зимой автомобиль должен быть на зимней резине. Некоторые мелкие дилеры экономят на этом, предлагая поездку на летних шинах даже в мороз — от такого предложения лучше отказаться.

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверьте работу всех систем автомобиля.

  2. Ознакомьтесь с условиями договора и страховкой.

  3. Пригласите близких, если выбираете семейный автомобиль.

  4. Не превышайте безопасную скорость и соблюдайте правила.

  5. После тест-драйва составьте свои впечатления и сравните с другими моделями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование страховки → Оплата ремонта из собственного кармана → Проверить наличие КАСКО заранее.

  • Непривычный автомобиль → Риск ДТП → Начать с короткой поездки и низкой скорости.

  • Несезонные шины зимой → Потеря контроля → Отказаться от поездки.

А что если…

А что если тест-драйв оказался неудачным? Не стоит торопиться с выбором. Попробуйте другую модель, сравните ощущения и уточните все детали у менеджера. Иногда небольшой компромисс в комплектации компенсируется безопасностью и удобством управления.

FAQ

Как выбрать тестовую машину?
Лучше выбирать автомобиль с полным комплектом страховки и сезонными шинами.

Сколько стоит тест-драйв?
Обычно он бесплатный, но уточняйте у дилера возможные условия.

Что лучше: короткая или длинная поездка?
Оптимально 30-60 минут — достаточно для оценки динамики, комфорта и управления.

Мифы и правда

  • Миф: тест-драйв всегда безопасен.
    Правда: даже опытные водители могут попасть в ДТП, если автомобиль непривычен.

  • Миф: дилер всегда возьмёт на себя все расходы.
    Правда: без страховки КАСКО водитель может остаться без защиты.

Интересные факты

  1. Самые популярные тестовые автомобили — кроссоверы и седаны среднего класса.

  2. В крупных городах тест-драйвы чаще проводятся на закрытых площадках.

  3. Некоторые автосалоны предлагают виртуальные тест-драйвы с расширенной реальностью для безопасной оценки модели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снижение сцепления происходит из-за повышенного давления в шинах — эксперт Марков сегодня в 12:16
Подкачал шины "для экономии" — и сразу пожалел: машина начала вести себя так, что я всерьёз испугался

Что происходит с автомобилем, когда давление в шинах выше нормы: эксперт объясняет влияние перекачки на комфорт, управляемость и ресурс покрышек.

Читать полностью » Эксперт Иванов отметил серьёзный дефицит модельного ряда Jetour в России сегодня в 11:16
Зашёл к дилеру за Jetour T2 — а вышел в полном недоумении: почему на него охота, как на дефицитный товар

Российские дилеры сообщают о нехватке популярных моделей Belgee, Geely, Jetour, Haval и GAC — склады пустеют, а покупатели сталкиваются с задержками и ростом цен.

Читать полностью » Законодатели повысили налог на авто от 90 лс до 70 руб за силу к 2028 году сегодня в 10:16
Узнал новые акцизы — и у меня челюсть отвисла: теперь моя машина стоит совсем других денег

С 2026 по 2028 год в России изменится порядок расчёта акцизов и налогов на автомобили, и водителям предстоит пересмотреть подход к владению транспортом, чтобы избежать лишних расходов.

Читать полностью » Эксперт Щелудяков привёл пример ошибки при удержании полосы — ПНИПУ сегодня в 10:16
Умные машины становятся слишком смелыми: автопилот всё чаще ошибается там, где водитель действует безупречно

Автопилот помогает водителям, но иногда может стать источником опасных ситуаций. Разбираемся, в каких условиях электронные ассистенты дают сбой и что делать водителю.

Читать полностью » Проверка тормозных колодок каждые 10 тыс. км снижает риск поломки дисков — специалисты сегодня в 9:25
Перестал менять масло в коробке — вот что случилось с трансмиссией через год

Эксперты рассказали, какие простые шаги помогут вашему автомобилю служить долго и без поломок. Вы будете удивлены, как немного внимания может сделать большую разницу.

Читать полностью » Избегайте резких стартов и пробуксовки для снижения износа вариатора — автомеханик сегодня в 9:06
Вариатор или классический автомат: что на самом деле скрывают современные CVT

Насколько надёжны современные вариаторы и как их эксплуатация отличается от классических автоматов, а также что стоит знать каждому водителю.

Читать полностью » Водители обязаны использовать ближний свет в тумане — вице-президент НАС Ян Хайцеэр сегодня в 8:25
Увеличил дистанцию — и вот как это спасает в условиях плохой видимости

Эксперты рассказали, как правильно вести автомобиль в условиях тумана: советы по свету, скорости и безопасности.

Читать полностью » При перегреве двигателя остановитесь и дайте мотору поработать на холостом ходу — автослесарь сегодня в 8:18
Двигатель закипел в пробке: этот простой приём помогает охладить мотор за минуты

Как правильно реагировать на перегрев двигателя в пробке, чтобы сохранить автомобиль и избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пропустила приём дипломатического корпуса в Виндзорском замке из-за участия в саммите в Лондоне – королевский двор
УрФО
Курганские депутаты предложили изменить условия субсидий для бизнеса
СЗФО
Петербург повысит плату за техосмотр в 2026 году примерно на 9,5%
СКФО
Мужчину осудили за прикуривание от Вечного огня — СК Ставрополья
Дом
Щели и хлам создают идеальные условия для поселения грызунов — дератизаторы
Красота и здоровье
Многоцветные тонкие полоски добавляют динамику маникюру, указали нейл-стилисты
Спорт и фитнес
Обруч для тренировки талии: полезен ли он на самом деле — тренер Яблокова
Туризм
Спрос на агротуризм в Крыму увеличился в 10 раз — Крым 24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet