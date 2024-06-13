В четверг, 13 июня, стоимость ценных бумаг американской компании Tesla на бирже NASDAQ увеличилась на 7,16%, достигнув отметки в $190 за акцию. Рост связан с согласием акционеров с выплатой Илону Маску, главе компании, премии в размере $56 миллиардов, - Сообщается в Bloomberg.

Илон Маск разместил информацию о результатах голосования в социальной сети X (ранее известная как Twitter) накануне годового собрания акционеров. Событие запланировано на 13 июня в Остине, штат Техас, и начнется в 16:30 по времени Нью-Йорка (примерно в 23:30 по московскому времени).

В 2018 году Илону Маску был одобрен компенсационный пакет от Tesla на сумму $56 миллиардов, что стало рекордным для публичных компаний. Пакет включал 12 опционов на акции, которые Маск мог получить при достижении компанией определенных финансовых целей.

Тем не менее, в том же году акционер Tesla Ричард Торнетта обратился в суд с требованием отменить выплату, считая ее несправедливой. Также крупный инвестор пенсионный фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) также выразил несогласие с условиями сделки.

В начале 2024 года суд в Делавэре принял решение об отмене выплаты, посчитав ее несправедливой в отношении акционеров и назвав сумму "непостижимой".

Инвестор Tesla Рон Бэрон выразил мнение, что Илон Маск имеет ключевое значение для будущего компании, и без него Tesla не существовала бы. Он подчеркнул важность голосования, которое может решить, останется ли Маск в компании.

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала акционеров поддержать компенсационный пакет для Маска, предполагая, что в противном случае он может покинуть компанию. Кэти Вуд, основательница Ark Investment Management LLC, и пенсионный совет штата Флорида выразили поддержку выплатам Маску.

Против предложения выступили Государственный пенсионный фонд Норвегии, Центральный банк Норвегии и Калифорнийский пенсионный фонд государственных служащих.

Фото: Tesla Owners Club Belgium (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)