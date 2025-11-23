Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Joe Mabel is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:59

Tesla теряет хватку: российский рынок выбирает других фаворитов — цифры пугают даже оптимистов

Продажи Tesla в России за 10 месяцев упали на 46% — Автостат

Популярность электромобилей Tesla в России заметно снизилась: за первые десять месяцев текущего года в стране было зарегистрировано всего 334 новых автомобиля этой марки. Это на 46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что менее половины этих машин (43%) поступили на российский рынок из Китая.

Одновременно с этим глобальные продажи Tesla демонстрируют свои колебания. В Китае розничные продажи бренда упали на 8%, составив 458 710 автомобилей, а экспорт снизился на 14%, до 209 151 единицы. Продажи электромобилей, произведённых на заводе Tesla в Шанхае, за десять месяцев 2025 года сократились на 10%, составив 667 861 автомобиль.

Эксперт прогнозирует, что 2026 год окажется крайне сложным для российского сегмента электромобилей. Всего за десять месяцев 2025 года на учёт было поставлено 9,6 тыс. электрокаров. В топ-5 марок вошли Zeekr, Evolute, "Москвич", Avatr и "Амберавто". В этих цифрах видно, что Tesla теряет позиции на фоне растущей конкуренции и изменений в законодательстве.

Причины падения популярности

  1. Изменения порядка начисления утильсбора. С 1 декабря ставки будут выше, что делает покупку новых электромобилей более затратной.

  2. Локализация производства. Менее половины Tesla в России производятся в Китае, что влияет на сроки поставок и доступность моделей.

  3. Растущая конкуренция со стороны других брендов, которые предлагают более доступные или адаптированные к российским условиям автомобили.

Падение продаж Tesla совпало с относительно стабильными результатами других производителей. Это говорит о том, что рынок электромобилей в России развивается, но на выбор потребителей влияют конкретные экономические и законодательные условия.

Советы шаг за шагом

Если вы планируете покупку электромобиля в России:

  1. сравните несколько брендов и моделей, учитывая стоимость, доступность сервисного обслуживания и дальность хода.

  2. обратите внимание на изменения законодательства, особенно связанные с утильсбором и льготами для электромобилей.

  3. рассчитайте полную стоимость владения: цена машины, зарядка, страховка и сервис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка Tesla без учёта изменений утильсбора → увеличение расходов → рассмотреть альтернативные бренды с локальным производством.

  • Игнорирование конкурентных моделей → ограниченный выбор → изучить Zeekr, Evolute и Avatr.

  • Покупка автомобиля без проверки сервисной сети → сложность обслуживания → выбирать бренды с развитой инфраструктурой.

А что если…

…Tesla снизит цены в России или расширит локальное производство? Тогда часть спроса может восстановиться, а покупатели станут активнее рассматривать модели марки. Это также может повлиять на позиции других производителей, вынуждая их снижать цены или улучшать сервис.

FAQ

Как выбрать электромобиль для России?
Смотрите на доступность зарядной инфраструктуры, стоимость обслуживания и локализацию производства.

Сколько стоит Tesla сейчас в России?
Цены зависят от модели, комплектации и роста утильсбора, что может заметно увеличить расходы.

Что лучше: Tesla или китайский электромобиль?
Выбор зависит от баланса между ценой, дальностью хода и сервисной поддержкой. Китайские бренды часто дешевле и быстрее доступны.

Мифы и правда

  • Миф: Tesla всегда дороже всех конкурентов.

  • Правда: китайские модели могут быть дешевле, а акции и локальное производство иногда снижают цену Tesla.

  • Миф: продажи Tesla в России полностью зависят от мировых тенденций.

  • Правда: локальные законы, утильсбор и сервисная сеть играют ключевую роль.

