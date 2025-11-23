Tesla теряет хватку: российский рынок выбирает других фаворитов — цифры пугают даже оптимистов

Популярность электромобилей Tesla в России заметно снизилась: за первые десять месяцев текущего года в стране было зарегистрировано всего 334 новых автомобиля этой марки. Это на 46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что менее половины этих машин (43%) поступили на российский рынок из Китая.

Одновременно с этим глобальные продажи Tesla демонстрируют свои колебания. В Китае розничные продажи бренда упали на 8%, составив 458 710 автомобилей, а экспорт снизился на 14%, до 209 151 единицы. Продажи электромобилей, произведённых на заводе Tesla в Шанхае, за десять месяцев 2025 года сократились на 10%, составив 667 861 автомобиль.

Эксперт прогнозирует, что 2026 год окажется крайне сложным для российского сегмента электромобилей. Всего за десять месяцев 2025 года на учёт было поставлено 9,6 тыс. электрокаров. В топ-5 марок вошли Zeekr, Evolute, "Москвич", Avatr и "Амберавто". В этих цифрах видно, что Tesla теряет позиции на фоне растущей конкуренции и изменений в законодательстве.

Причины падения популярности

Изменения порядка начисления утильсбора. С 1 декабря ставки будут выше, что делает покупку новых электромобилей более затратной. Локализация производства. Менее половины Tesla в России производятся в Китае, что влияет на сроки поставок и доступность моделей. Растущая конкуренция со стороны других брендов, которые предлагают более доступные или адаптированные к российским условиям автомобили.

Падение продаж Tesla совпало с относительно стабильными результатами других производителей. Это говорит о том, что рынок электромобилей в России развивается, но на выбор потребителей влияют конкретные экономические и законодательные условия.

