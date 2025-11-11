Закулисье Tesla: те, кто создавал легенду компанию, разворачиваются к выходу

Пока Tesla продолжает удерживать позиции лидера на рынке электромобилей, внутри компании назревают серьёзные перемены. В ноябре 2025 года сразу два топ-менеджера, стоявших у истоков самых знаковых проектов бренда, объявили о своём уходе. Эти перестановки совпали с переходом Tesla к новому стратегическому направлению — развитию беспилотных технологий и систем искусственного интеллекта.

Потеря лидеров: кто ушёл и почему

Первыми новость сообщили внутренние источники компании: Эммануэль Ламаккья, руководивший проектом Model Y, покидает Tesla после почти восьми лет работы. Именно под его началом кроссовер стал глобальным бестселлером, обогнав по продажам не только электромобили, но и ряд традиционных моделей с ДВС.

Почти одновременно об уходе заявил Сиддхант Авасти — инженер, стоявший у истоков массового производства Cybertruck и в последние годы возглавлявший направление Model 3. Его история в компании особенно показательна: он начинал стажёром и за несколько лет прошёл путь до управленца, влияющего на стратегию производства.

По данным отраслевых наблюдателей, оба менеджера приняли решение покинуть Tesla на фоне внутренней реорганизации, вызванной смещением акцентов компании.

Новая стратегия Маска

Tesla постепенно меняет приоритеты. Если ещё недавно главной целью был рост производства электромобилей и расширение модельного ряда, то теперь компания всё больше вкладывается в технологии автономного вождения и искусственный интеллект.

Эта стратегия уже отражается на структуре управления. Илону Маску важно сосредоточиться на проектах Full Self-Driving (FSD) и роботакси — автономных такси, способных работать без водителя. Эти разработки, по мнению аналитиков, могут стать основой нового витка роста Tesla, даже если спрос на автомобили начнёт снижаться.

Кто ещё ушёл из компании

Уход Ламаккья и Авасти стал продолжением серии громких отставок. Ранее Tesla лишилась ещё двух опытных специалистов:

Дэниела Хо, который курировал запуск Model 3; Дэвида Чжана, отвечавшего за развитие Model S и Model X.

Для компании, где ключевые фигуры традиционно играют огромную роль в успехе отдельных моделей, такая ротация стала серьёзным сигналом.

Продажи растут, но аналитики осторожны

Несмотря на кадровые перестановки, Tesla продолжает показывать сильные финансовые результаты. В третьем квартале компания побила рекорд по поставкам: рост обеспечили льготы для покупателей, действовавшие до конца сентября.

Однако эксперты предупреждают: по мере отмены субсидий интерес к электромобилям может снизиться. Tesla столкнётся с необходимостью удерживать клиентов за счёт технологий и инноваций, а не ценовых преимуществ.

Плюсы и минусы смены курса

Плюсы Минусы Возможность стать лидером в автономных технологиях Потеря опытных управленцев Долгосрочная перспектива роста Риск снижения продаж при падении спроса Усиление роли ИИ в производстве и управлении Увеличение затрат на разработку Расширение экосистемы Tesla Network Неопределённость с регуляторными нормами

FAQ

Как уход руководителей скажется на текущих моделях?

Пока что производство Model Y, Model 3 и Cybertruck продолжается без перебоев.

Что будет с проектом Cybertruck?

Cybertruck уже запущен в ограниченное производство.

Почему Tesla делает ставку на AI?

Маск неоднократно заявлял, что будущее автомобильной отрасли — в автономии. Искусственный интеллект позволит Tesla не просто продавать автомобили, а управлять целыми автопарками роботакси.

Мифы и правда

Миф: уход менеджеров означает кризис в компании.

Правда: Tesla регулярно обновляет управленческую структуру, адаптируясь к новым задачам.

Миф: без субсидий продажи рухнут.

Правда: спрос на электромобили Tesla остаётся высоким, особенно в премиум-сегменте.

Миф: Cybertruck — провальный проект.

Правда: несмотря на задержки, интерес к пикапу стабильно высокий, а предзаказы превышают миллион единиц.

Исторический контекст

С момента основания Tesla в 2003 году компания прошла путь от стартапа до глобального технологического гиганта. Каждый переломный момент в её истории сопровождался кадровыми изменениями — от запуска Model S до выхода на китайский рынок. Сегодня Tesla переживает ещё один переход — от классического автопроизводителя к разработчику ИИ-систем.