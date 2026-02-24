Проблемы с роботакси: как неудачи Tesla в безопасности разочаровывают поклонников беспилотного будущего

Мир замер в ожидании технологической сингулярности на колесах, но сухие цифры статистики из Остина, штат Техас, обливают ледяным душем адептов беспилотного будущего. Когда Илон Маск презентовал концепт Cybercab, лишенный руля и педалей, он обещал десятикратное превосходство машин над человеком в вопросах безопасности. Однако реальность первых месяцев эксплуатации роботакси Tesla в США рисует пугающую картину: вместо триумфа алгоритмов мы видим металлическое дребезжание на парковках и регулярные визиты в госпиталь.

Запах нагретого асфальта и стерильный блеск линз камер — это всё, на что полагается система Full Self Driving. В отличие от конкурентов, использующих дорогие лидары, Tesla пытается покорить дороги через "чистое зрение". Но статистика NHTSA неумолима: за 1,2 миллиона километров пробега беспилотники Tesla спровоцировали 14 серьезных инцидентов. Это в четыре раза хуже, чем показатели среднестатистического американского водителя, который попадает в ДТП раз в 368 000 километров.

"Проблема Tesla в избыточной самоуверенности программного обеспечения. Мы видим, что большинство аварий — это глупые ошибки: наезды на объекты на низкой скорости или столкновения при движении задним ходом. Это технический аудит системы, которая ещё не научилась чувствовать габариты так, как их чувствует опытный механик. Пока Waymo снижает аварийность на 50%, Tesla умудряется её множить". автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Цифровая деградация: анализ аварийности

За период с июня 2025 по январь 2026 года количество инцидентов с участием Tesla росло пропорционально уверенности Маска. Особенно тревожными стали декабрь и январь: пять новых ДТП за короткий срок. Среди них — классический "человеческий" набор: столкновение с автобусом, удар о препятствие на скорости 27 км/ч и мелкие тычки при маневрировании. Важно понимать, что в это время на борту находились операторы-люди, которые, скорее всего, предотвратили еще более страшные последствия.

Внутренняя кухня Tesla выглядит еще менее привлекательно, чем их отчеты. Компания пыталась скрыть факт госпитализации одного из пострадавших, классифицировав инцидент как "материальный ущерб". Такая тактика напоминает ситуацию, когда автосервисы скрывают правду о состоянии узлов, чтобы не пугать клиента раньше времени. Но когда речь идет о безопасности на дорогах общего пользования, непрозрачность данных становится прямой угрозой жизни.

"Эксплуатация беспилотников в сложных условиях города требует колоссальной вычислительной мощности и безупречного алгоритма. Пока мы видим, что роботакси Tesla пасуют перед банальными ситуациями. Если обычная Lada может пройти 300 000 км без капремонта двигателя, то софт Tesla пока не может проехать и 100 000 км без серьезного сбоя в логике управления". автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Технологический тупик или путь к исправлению?

Основной вопрос экспертного сообщества: можно ли построить идеальный беспилотник исключительно на камерах? Большинство конкурентов, в том числе и европейские бренды, разрабатывающие городские хэтчбеки будущего, делают ставку на синергию датчиков. Камеры ослепляются солнцем, грязью и снегом, в то время как лидары "видят" структуру пространства независимо от освещения. Маск же упорствует в своем минимализме, пытаясь сэкономить на "железе" за счет нейросетей.

Такой подход напоминает ситуацию с регламентами обслуживания: многие верят, что интервал в 10 000 км безопасен, хотя в реальности городские пробки убивают присадки в масле гораздо раньше. Так и с автопилотом: маркетинговые обещания о полной безопасности разбиваются о реальность плотного городского трафика, где робот пока проигрывает даже новичку с правами. И если софт для звука типа Infiniti Sound может улучшить ощущения от поездки, то исправить кривую логику маневрирования гораздо сложнее.

Юридическая ловушка для владельцев роботакси

С конца января 2026 года Tesla начала выводить операторов из машин в Остине. Теперь робот один на один с дорогой. С юридической точки зрения это создает "серую зону". Кто виноват, если автономный Cybercab протаранит автобус? Маск перекладывает ответственность на технологии, но законы большинства штатов всё еще ищут конкретного виновника. Владелец машины может оказаться крайним, даже не находясь в салоне.

"Мы фиксируем рост обращений по ДТП с "умными" системами. Главная проблема — доказать технический сбой алгоритма. Страховые компании неохотно работают с беспилотниками, у которых аварийность выше средней. Пока правовой статус роботакси не определен окончательно, любая поездка без участия человека — это огромный юридический риск для владельца". автоюрист, эксперт по ДТП и защите прав автовладельцев Сергей Герасимов

Показатель Человек-водитель Tesla Robotaxi Дистанция на 1 аварию (км) 368 000 92 000 Уровень вмешательства полиции Базовый (1.0x) Критический (8.0x)

FAQ: ответы на ваши вопросы

Безопасно ли сейчас пользоваться Tesla в режиме автопилота?

Статистика говорит, что в сложных городских условиях риск ДТП выше в четыре раза по сравнению с ручным управлением. Рекомендуется сохранять контроль над рулем постоянно.

Почему у Waymo статистика лучше, чем у Tesla?

Waymo использует комбинацию радаров, лидаров и камер, что обеспечивает более точное позиционирование в пространстве, в то время как Tesla полагается только на видеопоток.

Может ли софт исправить проблему аварийности?

Обновления ПО выходят регулярно, но базовые ошибки при движении задним ходом и распознавании статичных объектов сохраняются уже больше года.

