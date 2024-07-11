Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 87,8551
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 95,3206
ФСБ предотвратила террористический акт в адыгейском православном храме
  1. Главная
  2. Страна

ФСБ предотвратила террористический акт в адыгейском православном храме

ФСБ России предотвратила планируемый теракт на православный храм в Республике Адыгея. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленником оказался выходец из одной из стран Центральной Азии, связанный с запрещенной в России международной террористической организацией.

По данным ФСБ, террорист намеревался совершить нападение на храм в Майкопе. В его планы входило убийство священнослужителей и сотрудников охраны, а также поджог здания.

Подготовка к теракту велась тщательно: злоумышленник провел разведку местности, разработал схему нападения, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Свои действия он планировал заснять на видео, чтобы впоследствии распространить запись в интернете для пропаганды идей террористической организации. После совершения теракта злоумышленник собирался выехать из страны.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ, террористический акт был предотвращен, а преступник задержан.

Фото: From Wikimedia Commons/ The U. S. Army

Мир

БРИКС привлекает все больше сторонников

БРИКС привлекает все больше сторонников

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что БРИКС выражает интересы государств из различных частей мира, таких как мировой юг и восток, и количество сторонников этого объединения постоянно увеличивается.

Читать полностью
БРИКС сталкивается с давлением

БРИКС сталкивается с давлением "золотого миллиарда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что страны, включенные в состав БРИКС и других международных организаций, сталкиваются с сопротивлением государств с высоким уровнем состоятельности.

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Козловский: необходимо регулярно проверять состояние приводного ремня в автомобиле

Автоэксперт Козловский: необходимо регулярно проверять состояние приводного ремня в автомобиле

Глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский предложил несколько советов по продлению срока службы генератора автомобиля.

Читать полностью
Врач Чехонина: в жару следует отдать предпочтение столовым минеральным водам

Врач Чехонина: в жару следует отдать предпочтение столовым минеральным водам

Врач-терапевт Юлия Чехонина порекомендовала в жару пить столовые минеральные воды, слабо заваренный чай, домашние лимонады без сахара, кисломолочные напитки и квас с низким содержанием сахара.

Читать полностью

Новости