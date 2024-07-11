ФСБ России предотвратила планируемый теракт на православный храм в Республике Адыгея. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленником оказался выходец из одной из стран Центральной Азии, связанный с запрещенной в России международной террористической организацией.
По данным ФСБ, террорист намеревался совершить нападение на храм в Майкопе. В его планы входило убийство священнослужителей и сотрудников охраны, а также поджог здания.
Подготовка к теракту велась тщательно: злоумышленник провел разведку местности, разработал схему нападения, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Свои действия он планировал заснять на видео, чтобы впоследствии распространить запись в интернете для пропаганды идей террористической организации. После совершения теракта злоумышленник собирался выехать из страны.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ, террористический акт был предотвращен, а преступник задержан.
Фото: From Wikimedia Commons/ The U. S. Army
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