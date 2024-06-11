Украина при поддержке спецслужб НАТО вербует трудовых мигрантов для совершения терактов и диверсий на территории России, — Заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
"В своем выступлении председатель НАК отметил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения", — приводится в сообщении НАК по итогам заседания комитета.
На заседании Бортников сообщил, что Украина и спецслужбы стран НАТО ищут и вербуют людей для совершения терактов, в том числе среди трудовых мигрантов. Эти спецслужбы расширяют круг потенциальных исполнителей, помогая им с военной подготовкой и техническим оснащением.
"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall", — прокомментировал Бортников.
Он отметил, что за последние два года в Центральном федеральном округе были ликвидированы 32 ячейки международных террористических организаций, состоявшие из мигрантов. Участники этих ячеек планировали нападения на государственные учреждения, военные объекты, места массового скопления людей и религиозные организации.
Фото: Mos.ru
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