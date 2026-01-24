Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:17

Терренкур заменил тренировки в зале — но подходит только тем, кто учёл один нюанс

Терренкур снижает вред гиподинамии за счёт ходьбы — кардиолог Кондрахин

Терренкур выглядит как идеальный компромисс между "надо двигаться" и "не хочу перегружаться": вроде бы обычная ходьба, но с маршрутом по рельефу. Однако именно перепады высоты делают такую активность неоднозначной — кому-то она помогает мягко выйти из сидячего образа жизни, а кому-то способна быстро напомнить о слабых местах, особенно в коленях и тазобедренных суставах. О пользе и ограничениях терренкура рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом сообщает EcoSever.

Чем терренкур хорош для здоровья

Кондрахин поясняет, что терренкур — это лечебная ходьба по заранее продуманному маршруту с учётом подъёмов и спусков. По принципу он близок к скандинавской ходьбе: нагрузка получается умеренной, а вовлекаются не только ноги, но и мышцы корпуса и рук. Такой формат часто воспринимается как щадящий вариант активности, особенно для тех, кто долгое время мало двигался.

"Любая физическая нагрузка лучше, чем гиподинамия. Если мы говорим про терренкур, то это один из вариантов нагрузки на мышечный аппарат ног и рук", — пояснил эксперт.

Плюс терренкура в том, что интенсивность можно регулировать естественным образом: выбирать более пологие тропы, сокращать дистанцию, делать паузы, идти в своём темпе. Для многих это психологически легче, чем "тренировка по плану", и поэтому привычка двигаться закрепляется быстрее.

Где начинается риск: суставы и перепады высоты

Главная оговорка — рельеф. Подъёмы и особенно спуски заметно увеличивают нагрузку на суставы, в первую очередь на колени и тазобедренные. Даже если человеку кажется, что он просто гуляет, биомеханика движения на уклоне отличается от ровной ходьбы: на спуске возрастает ударная и тормозящая нагрузка, а на подъёме — работа мышц и связок.

Поэтому, по словам врача, терренкур лучше подходит тем, у кого нет заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если суставы уже "капризничают", эффект может быть обратным: вместо приятной усталости появятся боль и воспаление, а это как раз то, что отбивает желание продолжать заниматься.

Кому подойдёт, а кому лучше выбрать альтернативу

Кондрахин подчёркивает, что возраст сам по себе не является решающим. Важно состояние опорно-двигательного аппарата: один человек в зрелом возрасте спокойно проходит маршрут, а другой в более молодом — ощущает, что подъёмы и спуски даются тяжело.

"Возраст значение минимальное имеет, надо смотреть по состоянию опорно-двигательного аппарата. Для кого-то это вполне будет себе нормально. А кто-то скажет, я уже не могу", — рассуждает доктор.

Ключевые ориентиры — физическая подготовка и ощущения во время ходьбы. Дистанцию и интенсивность стоит подбирать так, чтобы нагрузка была посильной: без резкой боли, без ощущения "перелома" на следующий день и без попытки догнать чужой темп. Если же есть проблемы с суставами, логичнее рассмотреть более ровные маршруты или другую щадящую активность, где ударная нагрузка ниже.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

