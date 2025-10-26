Один оттенок, который идёт всем: помада, которая делает осень теплее

Терракотовая помада — это не просто сезонный оттенок, а символ возвращения к естественности и теплу. Когда природа окрашивает мир в золотые и бурые тона, макияж становится мягче, теплее, ближе к земле. Осенью 2025 года именно этот тренд покоряет косметические бренды и соцсети, обещая сделать любой образ уютным и изысканным.

Что такое терракотовая помада

Слово "терракота" буквально означает "обожжённая земля". Когда-то из этой глины создавали древние статуи, а сегодня этот цвет вдохновляет визажистов по всему миру. Терракотовая коричневая помада сочетает в себе мягкие оттенки корицы, обожжённого апельсина, ириски и розового ньюда.

Такой оттенок не выглядит ярким, но мгновенно добавляет глубины лицу. Он универсален: подойдёт как для светлой кожи, так и для смуглого тона, достаточно лишь подобрать свой баланс тепла и насыщенности.

"Терракотовый коричневый — один из тех вечных тонов, которые никогда не покидают нас… Он просто изобретает себя заново каждые несколько лет. Он имеет теплый, солнечный подтон, который подходит к любому цвету лица, особенно к более глубоким оттенкам кожи. Что мне нравится в нем, так это то, как он мгновенно добавляет глубины и изысканности, не чувствуя при этом тяжести. Он дарит то непринужденное тепло, которого мы все жаждем осенью… как уютный свитер, но для губ", — отметила международный визажист Шейка Дейли из Lancôme.

Её слова точно передают суть тренда: терракотовый оттенок — не о драме, а о внутреннем спокойствии и уверенности. Он создаёт ощущение мягкости и зрелости, будто губы касаются солнечного света осени.

Возвращение классики

Мода циклична, и терракота уже блистала в прошлом — в 90-х этот цвет стал культовым. Сегодня он переживает ренессанс, напоминая о теплоте натуральных оттенков. На модных подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка визажисты всё чаще делают ставку на "тёплый нейтрал", а звёзды выбирают его для съёмок и красных дорожек.

Первыми новый всплеск терракоты задали Зендая и Лени Олуми Клум, каждая — в своём стиле. Зендая появилась с матовым терракотовым макияжем на показе Valentino, а Лени Клум выбрала монохромный образ с акцентом на губах во время Недели моды в Нью-Йорке. Селена Гомес использовала более нежный вариант для свидания, а Момо из TWICE показала, как тренд работает с влажной текстурой — блеск усилил естественное сияние.

Почему этот цвет в тренде

Терракотовый возвращает ощущение земли, тепла и уверенности. Он выглядит натурально, но выразительно. После летних глянцевых оттенков кожа и губы нуждаются в мягкости и глубине — именно это и даёт новый осенний тренд.

Кроме того, цвет отражает тенденцию к естественности. Современная косметика всё чаще предлагает формулы, которые подчеркивают природную красоту, а не скрывают её. Это совпадает с движением "чистой эстетики" (clean look), где важен баланс между ухоженностью и лёгкостью.

Цвет года и влияние моды

Pantone назвал "мусс мокко" цветом 2025 года — мягким, сливочно-коричневым тоном. На его фоне терракота стала более тёплым и живым ответом тренду. Если мокко — это комфорт и нейтральность, то терракота добавляет энергии, словно луч осеннего солнца.

Как выбрать идеальную терракотовую помаду

Определите подтон кожи. Тёплым оттенкам подойдёт помада с нотками оранжевого, холодным — с добавлением розы или какао. Обратите внимание на текстуру. Матовая помада создаёт эффект "бархата", кремовая — более естественная и питательная. Комбинируйте с макияжем глаз. Терракота отлично смотрится с золотыми тенями, подводкой цвета меди и мягкими бровями. Добавьте румяна в тон. Так лицо будет выглядеть гармонично и свежо. Не бойтесь блеска. Глянцевые варианты идеально подойдут для дневного макияжа и придают губам объем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать слишком холодный коричневый.

Последствие: лицо теряет свежесть и выглядит уставшим.

Альтернатива: тёплая терракота с ноткой персика оживит кожу.

Последствие: помада "плывёт" и делает губы визуально тоньше.

Альтернатива: мягкий карандаш в тон и лёгкое растушевывание.

Последствие: губы теряются на фоне цвета.

Альтернатива: минимализм и акцент только на губах.

А что если использовать терракоту вне макияжа?

Терракота подходит не только для губ. Этот оттенок всё чаще появляется в осенних маникюрах, аксессуарах и даже в интерьере. Цвет напоминает о глине, солнце и уюте, поэтому гармонично вписывается и в гардероб — шарфы, кашемировые свитеры, кожаные сумки и ботинки в тон создают целостный образ.

Плюсы и минусы терракотовой помады

Плюсы Минусы Универсальность для всех оттенков кожи Не всегда подходит к холодным цветам одежды Трендовость и классическая эстетика Требует аккуратного нанесения Добавляет глубины макияжу Может подчеркнуть сухость губ Комфортный тёплый тон Сложно подобрать идеальный оттенок без теста Подходит для повседневного и вечернего макияжа Не всегда устойчив к перекусам

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать оттенок терракоты под свой тип кожи?

Для смуглой кожи подойдут более насыщенные коричнево-красные тона, а светлая кожа "заиграет" с мягким персиковым или розовато-коричневым оттенком.

Какая текстура лучше — матовая или глянцевая?

Матовая — для стойкости и акцента, глянцевая — для свежести и объёма. Осенью популярны мягкие кремовые текстуры.

Можно ли сочетать с румянами?

Да, особенно если выбрать румяна с тёплым подтоном — персиковым или бронзовым. Это создаёт единое настроение макияжа.

Что лучше для офиса — блеск или мат?

Для делового стиля подойдёт сатиновая или кремовая текстура без яркого блеска.

Мифы и правда о терракотовом тренде

Миф: терракотовая помада подходит только брюнеткам.

Правда: этот оттенок универсален — блондинки, рыжие и шатенки могут подобрать свой тон.

Миф: терракота делает губы темнее.

Правда: всё зависит от подтона. Лёгкая терракота наоборот придаёт сияние.

Миф: подходит только на осень.

Правда: зимой и весной этот оттенок прекрасно согревает образ и добавляет уюта.

Исторический контекст

Первое использование терракоты как декоративного материала относят к античности. Из обожжённой глины создавали скульптуры и сосуды, оттенок которых стал синонимом земли и прочности. Сегодня этот цвет перекочевал из древних мастерских в косметички и модные коллекции, оставаясь символом естественной красоты.