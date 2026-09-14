Дом станет уютнее без ремонта: дизайнеры советуют добавить всего одну вещь

Терракотовая мебель давно перестала быть редкой находкой из каталогов. Этот цвет легко тянет на себя взгляд, но не давит, если не перегнуть палку с количеством и тоном. В обычной квартире он работает почти как тёплый плед: собирает комнату, добавляет уюта и не требует переделывать всё подряд. Достаточно одного дивана, кресла или комода, и интерьер уже звучит иначе. Терракота берёт не крикливостью, а спокойной плотностью оттенка.

"Терракотовая мебель универсальная: она может смотреться и в большом, и в маленьком пространстве, не перегружая его. Главное — выбрать правильный оттенок. Если в просторной гостиной можно позволить себе насыщенный и яркий "кирпичный" диван, то для комнаты площадью 10-15 кв. м больше подойдёт модель спокойных и светлых оттенков. Кроме того, надо учитывать влияние света на восприятие терракоты: тёплый будет её раскрывать, холодный — делать блёклой". дизайнер интерьера Елена Маркова

Что такое терракота и почему она работает

Терракота — это цвет обожжённой глины, кирпича, земли после дождя и пустынных равнин. У него много оттенков: от тыквенного, почти оранжевого, до красновато-землистого. Один вариант звучит мягче, другой плотнее, но ощущение у них общее — тепло и спокойствие.

Именно поэтому терракоту часто ставят в жилые комнаты, спальни и детские. Она не режет глаз и не спорит с повседневным светом из окна. Вечером такой цвет особенно хорошо собирает пространство, когда за окном уже серо, а в комнате нужен не холодный декор, а нормальное домашнее ощущение.

Если нужен быстрый эффект без ремонта, терракотовая мебель работает лучше многих сложных решений. Она сразу задаёт тон и не требует полной смены отделки. Даже одна цветовая деталь способна поменять восприятие комнаты, если остальной фон не спорит с ней.

С какими оттенками терракота дружит

Терракота не любит резкие холодные пары. Синий и фиолетовый рядом с ней часто дают напряжение, а не уют. Зато белый, бежевый, светло-серый, дерево и камень входят с ней в нормальный разговор без лишнего шума.

Из ярких сочетаний лучше всего работают горчичный и зелёный — от мятного до изумрудного. Но кислотные тона рядом с терракотой обычно ломают картину. Комната начинает спорить сама с собой, а это уже лишнее.

Если терракоты слишком много, она быстро начинает главенствовать в интерьере. Поэтому лучше брать пару предметов мебели или ограничиться нижней частью кухонного гарнитура. Такой приём держит акцент и не забивает пространство цветом под завязку.

Для нейтральной базы подойдут бежевый и кремовый. В больших комнатах с высокими потолками можно пускать терракоту рядом с изумрудным, а светло-серый фон сделает её заметнее и спокойнее. Оливковый, горчичный и жёлтый дают более тёплую, плотную картинку, особенно если окна выходят на север.

Как выбрать мебель без промаха

Главная ошибка — смотреть только на сам цвет и забывать о свете. Тёплый свет раскрывает терракоту, холодный делает её бледнее. Поэтому ткань или обивку лучше принести домой и посмотреть утром, днём и вечером, а не верить картинке в каталоге.

Ещё один момент — размер комнаты. В помещении на 10-15 кв. м слишком насыщенный оттенок может смотреться тяжеловато, особенно если мебели уже много. Для небольших пространств спокойная терракота подходит лучше, потому что не забирает воздух у комнаты.

Смотрится этот цвет заметно лучше на фактурных поверхностях. Велюр, букле, лёгкая шероховатость, патина и швы добавляют мебели объёма и делают её живее. Гладкая поверхность тоже возможна, но именно фактура вытаскивает терракоту на нужный уровень.

Где терракота смотрится лучше всего

В хайтек такой цвет вписать сложно, зато в провансе, джапанди, лофте, сканди, экостиле, классике и неоклассике он ложится спокойно. В минимализме и сканди терракотовая мебель разбавляет пустоту и добавляет комнате человеческое тепло. В лофте она работает ещё и как отсылка к кирпичу, который и так близок этому стилю.

В классике и неоклассике терракота хорошо живёт рядом с золотистыми и бронзовыми деталями, а также с натуральным деревом. В такой паре цвет выглядит плотнее и благороднее, без лишней вычурности. В ар-деко он лучше раскрывается через контраст — с жёлтым, бирюзовым и светло-синим.

Для джапанди терракота особенно уместна за счёт связи с природой и тактильности. Там ценят не шум, а материал, фактуру и спокойный ритм комнаты. Поэтому терракотовая мебель там смотрится не как чужая вставка, а как часть общей логики.

Какая мебель бывает терракотовой

В такой гамме делают кровати, диваны, шкафы, кресла, полки и комоды. У каждого предмета свой характер, но цвет связывает их в одну линию. Терракота может быть мягкой и спокойной, а может брать на себя роль акцента — всё зависит от формы и отделки.

Двуспальная кровать Patti получила мягкий тёплый оттенок и обивку букле. Диван Tynd собран на каркасе из массива ясеня и задуман как центр комнаты, а его форма помогает сидеть вполоборота и разговаривать без напряжения. У шкафа Color фасад выглядит так, будто на нём уже есть благородная патина, и именно это делает его заметным.

Кресло Bernar отсылает к терракотовым пустыням, где оттенок задают оксиды железа и марганца. Полка Module держится на лаконичной форме, но цвет делает её главным акцентом. У стула Vitra терракотовая вельветовая обивка добавляет уюта, а комод "Ингрия" выигрывает за счёт гофрированного фасада и мягкого тона.

"Кроме того, надо учитывать влияние света на восприятие терракоты: тёплый будет её раскрывать, холодный — делать блёклой. Прежде чем купить диван или кресло в такой гамме, пригласите её "погостить": возьмите образцы ткани домой и посмотрите, как она будет себя проявлять в разное время суток. И, конечно, в случае с терракотовой мебелью нельзя игнорировать текстуру. Этот цвет смотрится особенно эффектно на фактурных поверхностях". дизайнер интерьера Ксения Орлова

FAQ

Терракота подходит для маленькой комнаты?

Да, если брать спокойный оттенок и не перегружать им всё пространство. Один диван, кресло или комод работают лучше, чем набор из нескольких крупных вещей.

Что делать, если в комнате холодный свет?

Терракота при таком освещении теряет часть тепла и кажется бледнее. Лучше проверить ткань дома, а не в магазине.

С какими цветами её лучше не ставить рядом?

Слишком холодные синий и фиолетовый часто дают спорное сочетание. Ещё хуже смотрятся кислотные оттенки.

Можно ли использовать терракоту в спальне или детской?

Да, этот цвет там уместен. Он даёт ощущение спокойствия и домашнего уюта, если не переборщить с количеством.

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