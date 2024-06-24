Действия террористов, совершивших атаку в Дагестане, были дополнительно классифицированы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, связанным с хищением и незаконным оборотом оружия, — объявили в Следственном комитете РФ (СКР).
Согласно СКР, преступления, в результате которых погибли и получили ранения сотрудники правоохранительных органов и граждане, были классифицированы в соответствии со статьями УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).
В воскресенье вечером, Министерство внутренних дел Дагестана сообщило о нападениях на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале.
Согласно следствию, в результате атаки погибли 15 правоохранителей и четыре гражданина, включая православного священника.
В сообщении говорится, что в ходе операции по пресечению преступной активности было уничтожено пять лиц, причастных к преступлениям. Их личности были установлены.
В СКР добавили, что на месте происшествия работают следователи регионального управления СК России, криминалисты и эксперты СЭЦ. Следствию предстоит установить идентичность других лиц, причастных к совершению противоправных действий.
Фото: From Wikimedia Commons/ SGT Craig J. Shell, U. S. Marine Corps
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