Турецкая разведка помогла России предотвратить второй теракт после бойни в подмосковном "Крокусе Сити Холле", сообщило издание Hürriyet.

По данным газеты, после "Крокуса" спецслужбы Турции посылале Москве предупреждения о готовящемся теракте в одном из торговых центров.

"Группа террористов планировала напасть на торговый центр, когда в нём будет много людей. Теракт готовили боевики группировки "Вилаят Хорасан"*, связаной с террористической организацией "Исламское государство"**", — сообщает Hürriyet.

Как пишет издание, турецкие спецслужбы вышли на членов группировки и допросили, после чего связались с российскими властями.

Автор публикации отмечает, что "Вилаят Хорасан"* давно находится под наблюдением турецких спецслужб, так как её члены устроили теракт в католической церкви Святой Марии в Стамбуле в конце января.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

**Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Ранее подполье сообщило о прибытии в Одессу 60 французских наёмников.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu/Европейские сообщества (Creative Commons Attribution 4.0 International).