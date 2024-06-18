Турецкая разведка помогла России предотвратить второй теракт после бойни в подмосковном "Крокусе Сити Холле", сообщило издание Hürriyet.
По данным газеты, после "Крокуса" спецслужбы Турции посылале Москве предупреждения о готовящемся теракте в одном из торговых центров.
"Группа террористов планировала напасть на торговый центр, когда в нём будет много людей. Теракт готовили боевики группировки "Вилаят Хорасан"*, связаной с террористической организацией "Исламское государство"**", — сообщает Hürriyet.
Как пишет издание, турецкие спецслужбы вышли на членов группировки и допросили, после чего связались с российскими властями.
Автор публикации отмечает, что "Вилаят Хорасан"* давно находится под наблюдением турецких спецслужб, так как её члены устроили теракт в католической церкви Святой Марии в Стамбуле в конце января.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
**Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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Фото: audiovisual.ec.europa.eu/Европейские сообщества (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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