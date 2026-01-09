Тёплый океан и безопасность без забот: как Маврикий становится лучшим курортом для туристов

Маврикий всё чаще называют самой безопасной страной Африки для туристов, и это не просто рекламный слоган, а реальность, предлагающая отдых без лишних беспокойств. Здесь гармонично сочетаются спокойная атмосфера, тёплый океан и разнообразие курортов для всех типов путешествий. Об этом сообщает The Sun.

Почему Маврикий считается безопасным?

Островное государство, расположенное в юго-восточной части Африки, завоевало высокую репутацию благодаря низкому уровню преступности и отличным показателям безопасности. В 2025 году Маврикий вошёл в список лидеров континента в индексе Global Peace Index, уступая лишь Ботсване и Намибии.

Для туристов важен не только низкий уровень преступности, но и комфорт в популярных зонах отдыха. Инфраструктура на Маврикии развита на высоком уровне, а перемещения по острову не требуют особых усилий. Конечно, общие правила безопасности никто не отменял: ценные вещи лучше не оставлять без присмотра, а ночные прогулки по малоосвещённым улицам стоит планировать с осторожностью, как в любой другой стране.

Погода и океан круглый год

Главным плюсом Маврикия является стабильный климат. Остров привлекает тех, кто ищет зимнее солнце, но стоит отметить, что комфортные температуры сохраняются на протяжении почти всего года. В среднем дневная температура держится на уровне 27,6 °C, а летом, с ноября по апрель, воздух прогревается до 30 °C. Даже в зимний период температура редко опускается ниже 17 °C.

Океан также не разочарует: летом температура воды достигает 27 °C, что делает купание, снорклинг и прогулки на лодках доступными в любой сезон.

Пляжи и уединённые места без толпы

Маврикий славится разнообразием пляжей, каждый из которых подходит для отдыха "под настроение". Например, Флик-ан-Флак — это длинная полоса белого песка у лагуны, где можно провести целый день, наслаждаясь спокойствием у воды. Ле-Морн известен не только своими пляжами, но и живописными зелёными склонами и горой, ставшей символом острова.

Для тех, кто предпочитает уединённые места, идеально подойдёт Пуэнт-о-Биш — пляж, куда часто приезжают местные жители, ищущие тишины и спокойствия. Места с уединёнными бухтами и скалистыми участками побережья ценят те, кому важна интимная атмосфера и неспешное плавание вдали от толп туристов.

Чем заняться кроме пляжа?

Маврикий — это не только отдых на шезлонге с коктейлем в руке. Остров привлекает дайверов и любителей снорклинга. Морской парк Блю-Бэй, знаменит своей прозрачной водой и разнообразием морской флоры и фауны, является отличным местом для любителей подводных исследований.

Для тех, кто хочет попробовать дайвинг, рекомендуется посетить районы Куэн-де-Мир на севере и Бель-Мар на востоке — эти места славятся прекрасными условиями для погружений и знакомства с коралловыми рифами.