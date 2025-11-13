Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вселенная
Вселенная
© freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 10:17

Тепловая карта Вселенной показала страшное: эпоха звёзд почти закончилась

Температура Вселенной снизилась на десять Кельвинов за десять миллиардов лет — Дуглас Скотт

Учёные сделали огромный шаг к пониманию эволюции космоса. Международная группа астрофизиков представила одну из самых точных на сегодняшний день карт изменения температуры Вселенной за всё время её существования. Исследование основано на данных двух космических телескопов Европейского космического агентства — "Евклид" и "Гершель", а результаты опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Как создавали тепловую карту Вселенной

Телескоп "Евклид", запущенный в июле 2023 года ракетой SpaceX, изначально предназначен для изучения тёмной материи и составления трёхмерной карты космоса. Уже в марте 2025 года аппарат представил первые крупные результаты, включающие наблюдения 26 миллионов галактик в пределах 10,5 миллиарда световых лет.

Объединив эти данные с архивами инфракрасного телескопа "Гершель", учёные смогли оценить тепловое излучение звёздной пыли более чем в 2,6 миллионах галактик. Такое объединение позволило впервые с высокой точностью проследить, как менялась температура галактик и скорость звездообразования на протяжении миллиардов лет.

"Объединив данные "Евклида" и "Гершеля" и имея такую огромную выборку галактик, мы можем производить статистически надёжные расчёты", — пояснил астрофизик Райли Хилл, ведущий автор исследования.

Сравнение миссий "Евклид" и "Гершель"

Параметр "Евклид" "Гершель"
Диапазон наблюдений Видимый и ближний инфракрасный Дальний инфракрасный
Основная цель Изучение тёмной материи, картирование структуры Вселенной Измерение теплового излучения звёзд и пыли
Активный период С 2023 года 2009-2013 годы
Количество наблюдаемых объектов 1,5 млрд (планируемо) 2,6 млн (по архивам)

Умеренное охлаждение и спад звездообразования

Результаты анализа показали: за последние 10 миллиардов лет средняя температура галактик снизилась примерно на 10 Кельвинов. На первый взгляд это кажется незначительным, однако для масштабов Вселенной это — показатель глобального охлаждения и снижения темпов звездообразования.

"С этого момента Вселенная будет становиться всё холоднее и безжизненнее. Количество пыли и её температура уменьшаются на протяжении миллиардов лет — эпоха максимального звездообразования уже позади", — отметил астрофизик Дуглас Скотт из Университета Британской Колумбии.

Этот процесс связан с тем, что молодые горячие звёзды образуются всё реже, а галактики теряют активные участки звездообразования. В результате космос постепенно "остывает" — его свет и энергия рассеиваются.

Карта Вселенной в трёх измерениях

Миссия "Евклид" нацелена на создание крупнейшей трёхмерной карты космоса в истории астрономии. Учёные планируют каталогизировать 1,5 миллиарда галактик, охватывая почти треть ночного неба.
Объединение наблюдений в видимом, ближнем и дальнем инфракрасном диапазонах позволяет исследовать структуру Вселенной с беспрецедентной точностью.

Эта карта поможет не только проследить, как распределяется тёмная материя, но и понять, как изменялись условия звездообразования с течением времени.

Плюсы и минусы нового метода

Плюсы Минусы
Высокая точность благодаря объединению разных диапазонов Ограниченность данных из-за частичных перекрытий
Статистически надёжные выводы по миллионам объектов Сложность калибровки приборов между миссиями
Возможность прогнозировать эволюцию галактик Необходимость учёта систематических ошибок телескопов

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: анализировать только видимый спектр.
    Последствие: недооценка температуры звёздной пыли.
    Альтернатива: объединять видимый и инфракрасный диапазоны.

  • Ошибка: рассматривать небольшие выборки галактик.
    Последствие: неточность статистических оценок.
    Альтернатива: использовать большие базы данных, как у "Евклида".

  • Ошибка: игнорировать влияние тёмной материи.
    Последствие: искажённое понимание космической структуры.
    Альтернатива: включать её в модели распределения массы и энергии.

А что если…

А что если охлаждение Вселенной продолжится быстрее, чем ожидалось? Тогда процесс звездообразования может практически прекратиться в течение нескольких десятков миллиардов лет, а галактики превратятся в тусклые скопления старых звёзд.
А что если тёмная энергия изменит свою интенсивность? В этом случае космос может расширяться иначе, чем предсказывают текущие модели.
А если окажется, что пыль сохраняет тепло дольше, чем предполагалось, то некоторые регионы Вселенной могут оставаться "живыми" дольше других.

FAQ

Что такое "охлаждение Вселенной"?
Это постепенное снижение температуры межзвёздной пыли и газа из-за уменьшения звездообразования и расширения космоса.

Почему важен телескоп "Евклид"?
Он позволяет объединить наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах, создавая трёхмерную карту распределения материи.

Что показали данные "Гершеля"?
Они помогли измерить температуру звёздной пыли и доказали, что её уровень снижается с каждым миллиардом лет.

Можно ли измерить температуру всей Вселенной?
Да, косвенно — по тепловому излучению галактик и фоновому микроволновому излучению.

Что ждёт Вселенную дальше?
По прогнозам, звёздообразование продолжит снижаться, и через триллионы лет останутся лишь холодные, угасающие звёзды и чёрные карлики.

Мифы и правда

  • Миф: температура космоса всегда постоянна.
    Правда: она непрерывно снижается со временем из-за расширения Вселенной.

  • Миф: звёзды образуются с одинаковой скоростью во все эпохи.
    Правда: пик звездообразования пришёлся на 3-5 миллиардов лет после Большого взрыва.

  • Миф: инфракрасные телескопы менее точны, чем оптические.
    Правда: именно инфракрасные приборы позволяют измерять температуру пыли и газа.

Исторический контекст

Телескоп "Гершель" (2009-2013) стал первым крупным инструментом, исследовавшим Вселенную в дальнем инфракрасном диапазоне. Его данные заложили основу для будущих миссий.
"Евклид", запущенный спустя десять лет, развил эти исследования, объединив видимый и инфракрасный свет, чтобы изучить тёмную материю и структуру космоса в трёх измерениях.

"Мы только начинаем осознавать, насколько взаимосвязаны температура, звёздная пыль и эволюция галактик", — добавила астрофизик Мария Левенсон из ЕКА.

Три интересных факта

  1. За секунду во Вселенной образуется около семи новых звёзд, тогда как десять миллиардов лет назад — более тысячи.

  2. "Евклид" способен фиксировать объекты с яркостью в 10 миллиардов раз меньше солнечной.

  3. Температура звёздной пыли в ранней Вселенной была около 30 K, а сейчас — около 20 K.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Немецкие инженеры интегрировали квантовую оптику в микрочип — QUDORA Technologies сегодня в 2:11
Немцы поймали свет в клетку из нитрида — и начали новую эру вычислений

Немецкий проект SmaraQ превращает свет в управляемый поток на уровне нанометров, открывая дорогу к квантовым компьютерам нового поколения.

Читать полностью » Арктический фитопланктон начал быстрее расти из-за азота — исследователи Polarstern сегодня в 1:51
Лёд трещит не зря: в недрах Арктики просыпается биологический двигатель планеты

Учёные обнаружили, что под арктическими льдами активно идёт фиксация азота — процесс, считавшийся невозможным. Что это меняет в понимании жизни океанов?

Читать полностью » Генетики обнаружили следы неандертальской ДНК у современных людей — учёные сегодня в 0:25
Неандертальцы не вымерли — они просто растворились в нас: генетики ошарашили мир

Учёные предложили новое объяснение исчезновения неандертальцев: они могли не погибнуть, а просто раствориться среди Homo sapiens — медленно, но необратимо.

Читать полностью » Нелькен: ранние звуки влияют на мозг мышей по-разному у самцов и самок вчера в 23:59
Тишина, птицы или симфония: что слышали мыши в детстве, и как это изменило их навсегда

Учёные из Иерусалима выяснили, что звуки детства — от щебета до Бетховена — по-разному влияют на мозг самцов и самок мышей. Возможно, в этом кроются тайны формирования музыкальных вкусов.

Читать полностью » Олсон: находки в Пила-Вигла показывают гибридное общество эллинизма вчера в 22:55
Солдаты Македонского ели из амфор: новые находки раскрывают человечную сторону древней войны

На Кипре археологи раскопали укреплённое поселение Пила-Вигла — место, где жизнь, ремесло и война переплелись в одно. Новые находки раскрывают человечную сторону эллинистического мира.

Читать полностью » Треммель: римская яма в Хальтерн-ам-Зее служила холодильником для продуктов вчера в 21:51
Римляне изобрели холодильник 2000 лет назад — и он работал лучше нашего

В немецком Хальтерн-ам-Зее студенты Кёльнского университета нашли римскую яму-холодильник. Открытие показывает, как легионеры сохраняли комфорт и технологии даже вдали от Рима.

Читать полностью » Гроссе: георадар выявил аномалии в пирамиде Менкаура, указывающие на второй вход вчера в 20:48
Древние строители обманули всех: пирамида Менкаура имеет тайный доступ, который только что нашли

Учёные впервые нашли скрытые воздушные полости под гранитным фасадом пирамиды Менкаура. Это может означать, что у древнего сооружения был второй вход.

Читать полностью » Учёные Женевского университета: тёмная материя подчиняется уравнениям Эйлера вчера в 19:45
А что, если гравитация — королева всего? Женевский университет доказал: тёмная материя не бунтует

Учёные из Женевы выяснили, что тёмная материя подчиняется тем же законам гравитации, что и обычное вещество. Но шанс найти "пятую силу" ещё остаётся.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Туризм
Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников
Питомцы
Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары
Дом
Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет
Садоводство
Розы могут выпревать под укрытием из-за влажности — садоводы
Садоводство
Сливы страдают от плодожорки когда на поверхности появляются отверстия и липкие капли – Андрей Котов
Красота и здоровье
COVID-19 ускоряет падение функции почек почти на половину быстрее обычных инфекций — Каролина Пуэнте-Лелиевре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet