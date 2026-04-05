Ректор у руля производства: как ивановские ученые начинают влиять на тарифы и теплосети

В российском энергохолдинге "Т Плюс", курирующем тепловые и электрические сети в 16 субъектах страны, создали Научно-технический совет. Новая структура призвана перевести рабочие процессы компании на систему точных математических расчетов и долгосрочного планирования. Ключевыми идеологами стратегии стали представители Ивановского государственного энергетического университета. Главой президиума совета назначен ректор вуза Григорий Ледуховский, а в состав органа также включен заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов Владимир Тютиков.

Научная экспертиза инвестиций

Переход крупнейшего энергетического холдинга на использование математических моделей требует участия узкопрофильных специалистов. Привлечение академического состава помогает холдингу заменить интуитивные решения на фундаментальные расчеты, что критически важно для объектов с высокой нагрузкой. Научно-технический совет будет контролировать эффективность вкладываемых ресурсов и определять приоритеты технического развития.

Экспертная деятельность ивановских ученых напрямую влияет на общую экономическую эффективность компании. Оценка инвестиционных инициатив теперь проходит строгий фильтр через математическое моделирование и научный анализ. Только после такой глубокой проработки проекты получают зеленый свет для реализации в масштабах всей страны.

"Привлечение региональных академических центров к управлению федеральными энергетическими активами — это необходимый шаг для модернизации отрасли. Научное обоснование позволяет минимизировать риски при распределении бюджета и выборе технологических решений. Особенно важно, что лидеры ивановской научной школы теперь участвуют в формировании всей технической политики энергохолдинга. Создание подобных связок между университетами и промышленностью дает реальный эффект для стабильности региональной инфраструктуры." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Интеграция вузовской школы

Статус председателя президиума, закрепленный за ректором ивановского энергоуниверситета, подтверждает признание компетенций местных специалистов на федеральном уровне. Это взаимодействие не ограничивается кадровым усилением, а подразумевает полное погружение научной базы вуза в производственную повестку. Сотрудничество с экспертами из столицы и других регионов позволяет сформировать экспертный консилиум экспертов МЭИ, УрФУ, СамГТУ и НГТУ.

Подобный формат работы помогает холдингу оперативно привлекать лучшие умы для решения сложных производственных кейсов. Интеграция представителей вуза в руководство совета уравнивает позиции академического сообщества и индустриальных управленцев. Такая коллаборация обеспечивает приток свежих идей при обсуждении вопросов технического прогресса и внедрения инноваций.

Приоритетные задачи холдинга

Функционал совета охватывает не только глобальное планирование, но и решение частных задач по снижению затрат. Снижение операционных расходов при сохранении качества услуг требует внедрения передовых энергосберегающих технологий. Ученые совместно с производственниками должны координировать инновационную политику холдинга, чтобы достичь целевых показателей эффективности.

Дальнейшее развитие компании предполагает постоянный поиск решений для поддержки инженерных сетей в рабочем состоянии. Разработка и внедрение новых инициатив для энергетической отрасли становится зоной прямой ответственности сформированного научно-технического совета. Научный подход позволит "Т Плюс" уйти от аварийного реагирования и перейти к планомерной модернизации оборудования.