Отопление по счётчику может стать дороже: какую процедуру нельзя пропускать владельцам квартир

С 1 января 2012 года все новые многоквартирные дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками. Это позволяет жильцам оплачивать только фактическое потребление тепла, а не устанавливать фиксированные тарифы. Однако простая установка счётчиков недостаточна для экономии. Главное — не забывать о регулярной поверке: если не пройти ее вовремя, платить придется по нормативу, что может значительно увеличить сумму в квитанции.

"Поверка счётчика — это критически важный процесс, который позволяет избежать переплаты за тепло. Без неё показания счётчиков могут быть неактуальны", — разъяснила консультант по бытовым вопросам Ирина Полякова.

Что такое поверка теплосчётчика и зачем она нужна

Теплосчётчики предназначены для измерения потребляемого тепла, анализируя объём теплоносителя и разницу температур в системе. В домах с горизонтальной разводкой счётчик устанавливается в техническом помещении и фиксирует тепло в гигакалориях, а в старых домах — на каждом радиаторе. Важно следить за корректностью его работы, так как неисправное оборудование не сможет точно показывать потребление, что в итоге влияет на плату за отопление.

С счётчиком в квартире владельцы могут оплачивать только то тепло, которое реально использовали. Однако упускать регулярную поверку не следует, так как со временем даже качественная техника может терять точность измерений. Поверка — это подтверждение работоспособности прибора и его точности.

Как часто требуется поверка

Первичная поверка проходит на заводе перед продажей приборов. Периодическая поверка выполняется согласно паспорту устройства, обычно каждые 4-10 лет. Срок службы счётчика составляет 12-15 лет, за этот период прибор может подвергаться поверке несколько раз.

Есть также случайные поверки, которые проводить необходимо в следующих ситуациях: наличие подозрений на неправильные показания, повреждение корпуса или пломбы, а также если счётчик был восстановлен или перемещен. Не стоит игнорировать такие проверки, так как это может привести к юридическим проблемам и финансовым потерям.

Кто проводит поверку и сколько она стоит

Поверку могут проводить только аккредитованные юрлица и ИП. Для создания и проверки актуального списка организаций можно обратиться к реестру Федеральной службы. Если счётчик находится на гарантии и вышел из строя, поверка облагается нулевой платой.

Стоимость поверки варьируется в 2026 году от 1200 до 7000 рублей в зависимости от региона, модели оборудования и дополнительных услуг. Однако в стоимость поверки могут не включаться услуги по монтажу и демонтажу, а также внесение результатов в систему ФГИС "Аршин". По этой причине стоит уточнять все детали перед началом работ.

Как проходит поверка: порядок действий для собственника

Для начала собственник должен выбрать аккредитованную организацию и подать заявку. В документе нужно указать модель, серийный номер прибора и дату последней поверки, а также приложить паспорт счётчика и акт.

Специалист назначит время для снятия прибора. Перед этим показания фиксирует представитель УК, оформляя акт, что является важным процессом. Чтобы избежать перебоев с отоплением, на место счётчика устанавливается временный байпас, чтобы системы продолжили работать.

После снятия счётчик отправляется в лабораторию, где его проверяют на повреждения, точность измерений и корректность работы. При необходимости проводятся калибровка и замена батарейки.

Что делать после поверки

По окончании поверки владелец получает акт и свидетельство о проведённой процедуре. Эти документы важно передать управляющей компании, если она занимается расчётами за тепло. В некоторых регионах информация передаётся в ресурсоснабжающую организацию.

После получения документов УК снова начнет делать начисления по показаниям счётчика, обычно с начала следующего месяца.

Что делать, если срок поверки пропущен или счётчик её не прошёл

Собственник несёт ответственность за забытое время поверки. Если срок пропущен, первые три месяца начисления рассчитываются по средним показателям, затем — по нормативу. Чаще всего перерасчёт не предусмотрен.

Если счётчик не прошёл поверку, скорее всего потребуется его ремонт или замена. Ремонт имеет смысл, если прибор относительно новый, а проблема — несущественная. В противном случае выгоднее будет приобрести новый счётчик, который не требует дополнительных затрат на поверку.

Проверено экспертом: консультант по бытовым вопросам Ирина Полякова

Читайте также