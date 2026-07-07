Теплица превратилась в печь: чем опасен перегрев и как охладить теплицу в зной

Жара в теплице бьёт по растениям быстро и без лишних церемоний. Утром там ещё терпимо, а к полудню воздух стоит тяжёлый, листья вянут, а завязи осыпаются одна за другой. Томаты сворачивают листву лодочкой, огурцы теряют упругость, перец и баклажаны тоже начинают сдавать. Если внутри держится 35°С и выше, теплица уже не помогает, а мешает.

"Если теплица перегревается, у растений сбивается весь рабочий ритм. Пыльца у томатов теряет способность к оплодотворению уже при 30-35°С, цветки сохнут и опадают. У огурцов первым делом падает тургор, а завязи сбрасываются, потому что растение экономит силы на выживание. Здесь нужен не один приём, а сразу несколько: тень, проветривание, вода и защита корней". эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Чем опасен перегрев

Перегрев в теплице сначала выглядит как обычная летняя духота, но для растений это уже стресс. Томаты в ответ скручивают листья вдоль жилки, чтобы меньше терять влагу. Огурцы теряют тургор, листья на плетях повисают, как мокрая тряпка. Если жара держится долго, завязи массово осыпаются, и урожай уходит в минус ещё до созревания плодов.

При температуре свыше 30-35°С пыльца у многих культур перестаёт работать как надо. Цветки вянут, опыление срывается, а дальше уже цепочка понятная: завязей меньше, плодов тоже. В этом месте теплица начинает вести себя как закрытая духовка. И полив сам по себе ситуацию не спасает, если внутри по-прежнему стоит раскалённый воздух.

Для томатов, огурцов, перца и баклажанов перегрев особенно опасен ещё и потому, что сбивает обмен влаги. Растение тратит силы не на рост, а на попытку не потерять воду. Жёлтые листья и сбой питания в такую жару часто идут рядом с тем, что корни уже не успевают нормально работать.

Чем дольше культуры сидят в перегретом пространстве, тем выше риск гибели. Это касается и самых крепких кустов, если им не дать сбросить температуру. Поэтому ждать милости от погоды тут не приходится. Теплицу нужно охлаждать вручную.

Какая температура нужна культурам

У каждой культуры свой режим, и отсюда начинается путаница у дачников. Огурцам нравится днём 25-28°С, ночью 18-21°С, при влажности воздуха 75-85%. Почва при этом должна держаться в пределах 22-24°С. Если сделать суше и холоднее, огурец сразу начинает капризничать.

Томаты любят более спокойные условия. Днём им хватает 20-25°С, ночью — около 18°С, при влажности 60-70%. Почва для них комфортна на уровне 20-22°С. Перец просит больше тепла: днём 25-28°С, ночью 20-23°С, влажность 66-75%.

Баклажаны тоже тянутся к жаре, но не к парилке. Днём им подходит 25-28°С, ночью — не ниже 20°С, а влажность лучше держать на уровне 50-60%. Почва может быть влажной, но воздух — без лишней сырости. В одной теплице угодить всем сразу трудно, поэтому совместная посадка почти всегда даёт меньше, чем раздельное выращивание.

Если рядом растут культуры с разными запросами, неизбежно кто-то будет проигрывать. Именно поэтому теплица с томатами и огурцами редко даёт тот результат, на который рассчитывают. Мульча и режим почвы тоже работают по-разному в зависимости от того, что именно у вас растёт.

Как охладить теплицу

Охлаждение начинают с простых вещей: убирают лишний жар, снижают нагрев покрытия и помогают воздуху выйти наружу. Одной открытой двери мало. Нужен сквозной проход воздуха, иначе горячая масса просто крутится внутри. Для этого делают второй проём с противоположной стороны или используют окно.

Один из старых и рабочих способов — побелка крыши и верхних стен. Подход подходит для стекла и поликарбоната, но не для плёнки. Состав на основе извести, мела или глины уменьшает поток света и сдерживает нагрев. Наносить его лучше изнутри, чтобы дождь не смыл всё снаружи и не унёс лишнее в почву.

Помогают и затеняющие экраны. Их ставят с южной и восточной стороны или над теплицей. Используют мешковину, спанбонд или специальную сетку с частичным отражением света. Сетка при этом не перекрывает воздухообмен, а это летом часто решает дело.

Ещё один вариант — притеняющие растения. Их высаживают с южной стороны, а иногда размещают и внутри, если хватает места. Подойдут клематисы, ипомея, кобея и другие быстрорастущие лианы. Но плотная многолетняя стена может забирать свет даже в прохладную погоду, так что с ней лучше не перебарщивать. Живая зелёная перегородка в теплице работает только тогда, когда не душит всё остальное.

Проветривание тоже должно быть нормальным, а не "дверь настежь, и хватит". Нужны минимум два открытых проёма, чтобы пошёл сквозняк. Утром и вечером воздух снаружи прохладнее, и это лучшее время для открывания форточек. В сильную жару выручают вентиляторы и термоприводы, которые сами открывают створки при нужной температуре.

Воду используют аккуратно. Днём поливать листву нельзя: на солнце она легко получает ожог, а холодная вода из скважины может ударить по корням. Зато можно пролить дорожки между грядками примерно в 12.00 и 15.00. Вода будет испаряться, забирать тепло и поднимать влажность. Огурцам и перцу это подходит, а вот томатам лишняя сырость не нужна.

Корни тоже надо беречь от перегрева. Поликарбонат и другие покрытия пропускают инфракрасное излучение, поэтому земля внутри теплицы к середине лета может нагреться до 40°С и выше. Слой мульчи из травы, соломы или перепревших опилок толщиной 7-10 см работает как защита. Если мульчи нет, на грядки кладут белый агротекстиль плотностью 60 г/кв.м.

Подкормки в жару тоже пересматривают. Азотные растворы вроде мочевины или настоя коровяка лучше отложить: они гонят нежную зелёную массу, а она в жару только слабее. Вместо этого вечером дают по листу аминокислоты, адаптогены и калий. Подойдёт и монофосфат калия — 1 ч. л. на 10 л воды. А от ожогов помогает опрыскивание сывороткой с мелом или зубным порошком. Только с биопрепаратами и стимуляторами это не смешивают.

"В жаркую погоду я бы не делала ставку на один способ. Работает связка: тень, проветривание, мульча и вода не на листья, а на дорожки. Для томатов особенно важно не загонять теплицу в сырость, иначе к перегреву быстро добавятся грибные проблемы. Если внутри уже за 35°С, ждать, что растения "перетерпят”, нельзя". агроном Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто открыть дверь теплицы? Нет, одной двери мало. Нужен сквозняк, то есть второй проём с другой стороны. Иначе горячий воздух останется внутри.

Когда лучше поливать дорожки в теплице? В самые жаркие часы, примерно в 12.00 и 15.00. Тогда вода будет испаряться и забирать тепло. Листья при этом трогать не нужно.

Что лучше для затенения: побелка или сетка? Побелка подходит для стекла и поликарбоната, а сетка удобна, если нужен более мягкий режим. Сетка ещё и не мешает воздуху проходить. Выбор зависит от того, насколько сильно греется теплица.

Можно ли сажать в одной теплице огурцы и томаты? Можно, но урожай обычно будет ниже, чем при раздельной посадке. У этих культур разные требования к теплу и влажности. Один из них почти всегда получает не тот режим, который ему нужен.

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