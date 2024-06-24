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Скончалась чемпионка СССР по теннису и телекомментатор Анна Дмитриева
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:16

Скончалась чемпионка СССР по теннису и телекомментатор Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась Анна Дмитриева, выдающаяся теннисистка и телекомментатор, удостоенная звания заслуженного мастера спорта СССР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Юрий Рост, актер и журналист.

Рост выразил глубокую скорбь по поводу ухода Анны Дмитриевой, охарактеризовав ее как человека необыкновенной красоты и своего близкого многолетнего друга. Он описал свои чувства как удушающую пустоту. Конкретные обстоятельства смерти не были раскрыты.

Анна Дмитриева появилась на свет 10 декабря 1940 года в столице России. За свою спортивную карьеру она восемнадцать раз завоевывала титул чемпионки СССР по теннису в различных категориях и одержала победу в 12 турнирах, организованных Международной федерацией тенниса (ITF).

В 1964 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 2004 году ее имя было внесено в Зал российской теннисной славы.

С 1975 года Дмитриева начала свою карьеру в качестве спортивного комментатора. Ее профессионализм был отмечен различными наградами, включая Российскую национальную премию "Золотой микрофон" в категории лучшего спортивного комментатора в 1997 году и премию "Телегранд" в 2008 году.

В 2007 году за значительный вклад в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность ей было присвоено звание заслуженного работника культуры. С 1993 года она работала на телеканале НТВ, а с 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов "НТВ-Плюс".

Фото: From Wikimedia Commons/ Sam Hood

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