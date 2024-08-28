Теннисистка Джойнт не получит $140 тыс. с Open из-за учебы в колледже

Теннисистка Майя Джойнт из Австралии, которая учится в колледже, скорее всего не получит заработанные на US Open призовые деньги. Дело в том, что правила американской Национальной ассоциации студенческого спорта не подразумевают выплату студентам.
18-летняя Джойнт на US Open прошла квалификацию, впервые в карьере пробившись в основную сетку на турнирах "Большого шлема". В первом круге она одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд (6:4, 7:5).
За выход во второй круг австралийка уже заработала $140 тыс. призовых. Однако Джойнт поступила в Университет Техаса, а правила NCAA ограничивают студентов-спортсменов, которые выступают на турнирах. Ей могут заплатить только $10 тысяч, пишет РБК Спорт.
Фото: .flickr.com/Tulane Public Relations (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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