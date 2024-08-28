Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
Теннисистке из Австралии не заплатят $140 тыс. из-за учебы в колледже
  1. Главная
  2. Спорт

Теннисистка Джойнт не получит $140 тыс. с Open из-за учебы в колледже

Теннисистке из Австралии не заплатят $140 тыс. из-за учебы в колледже

Теннисистка Майя Джойнт из Австралии, которая учится в колледже, скорее всего не получит заработанные на US Open призовые деньги. Дело в том, что правила американской Национальной ассоциации студенческого спорта не подразумевают выплату студентам.

18-летняя Джойнт на US Open прошла квалификацию, впервые в карьере пробившись в основную сетку на турнирах "Большого шлема". В первом круге она одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд (6:4, 7:5).

За выход во второй круг австралийка уже заработала $140 тыс. призовых. Однако Джойнт поступила в Университет Техаса, а правила NCAA ограничивают студентов-спортсменов, которые выступают на турнирах. Ей могут заплатить только $10 тысяч, пишет РБК Спорт.

Фото: .flickr.com/Tulane Public Relations (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

Мир

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом заявили в парижской прокуратуре.

Читать полностью
Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.

Читать полностью

Общество

Родион Газманов показал архивное фото с отцом:

Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.

Читать полностью
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке

Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном

Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.

Читать полностью

Новости