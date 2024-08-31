Теннисист Медведев показал жест Роналду после победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев показал жест португальского футболиста Криштиану Роналду после победы над венгерским спортсменом Фабианом Марожаном во втором круге US Open. Игра закончилась с результатами: 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).

Кроме того, во время матча Медведев спас насекомого, оказавшегося на корте.

Теннисист, победив, обратился к публике и попросил овации.

"Я чувствовал себя так, как будто я в итальянском ресторане. Еда отличная. Послевкусие отличное. Но голова такая… Она была такой влажной, что весь матч я думал "Попробуй сосредоточиться, попробуй сосредоточиться", — цитирует Медведева РБК Спорт.

Даниил наряду с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом стал игроком с процентом побед 80+ процентов на турнирах Большого шлема.

Фото: flickr. com/Carine06 from UK (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).