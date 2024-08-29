Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву стоит психологически обрести себя
  1. Главная
  2. Спорт

Тарпищев: Медведеву нужно обрести себя психологически

Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву стоит психологически обрести себя

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что думает по поводу игры Даниила Медведева на турнире US Open в Нью-Йорке.

Он считает, что спортсмену необходимо обрести себя в психологическом плане.

"Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис. Ему надо потерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться", — цитирует "СЭ" президента федерации.

Во втором круге чемпионата Медведев выйдет на корт против венгра Фабиана Марожана.

Фото: flickr. com/Carine06 from UK (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

Мир

Вучич: Сербия заключила с Парижем договор о покупке 12 бортов Rafale

Вучич: Сербия заключила с Парижем договор о покупке 12 бортов Rafale

В ходе визита Эмманюэля Макрона в Сербию был подписан договор о закупке 12 истребителей Rafale, пишет РИА Новости. Макрон встречен президентом Сербии Александром Вучичем перед комплексом "Палата Сербия". Начались переговоры между главами двух стран и делегациями, в ходе которых подписали ряд соглашений. По словам Вучича, визит Макрона имеет "неизмеримое значение для Сербии".

Читать полностью
Metrpoles: счета Starlink в Бразилии заморожены без представителя

Metrpoles: счета Starlink в Бразилии заморожены без представителя

Счета компании Starlink Holding Илона Маска заморожены в Бразилии из-за отсутствия представителя в стране. Об этом пишет Metrópoles. Ранее G1 сообщал, что судья Верховного суда Бразилии ди Мораис потребовал от Маска назначить нового представителя для соцсети X в течение суток, иначе её работу приостановят.

Читать полностью

Общество

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.

Читать полностью
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.

Читать полностью

Новости