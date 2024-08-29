Тарпищев: Медведеву нужно обрести себя психологически

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что думает по поводу игры Даниила Медведева на турнире US Open в Нью-Йорке.
Он считает, что спортсмену необходимо обрести себя в психологическом плане.
"Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис. Ему надо потерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться", — цитирует "СЭ" президента федерации.
Во втором круге чемпионата Медведев выйдет на корт против венгра Фабиана Марожана.
Фото: flickr. com/Carine06 from UK (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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