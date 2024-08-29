Тарпищев: Медведеву нужно обрести себя психологически

Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву стоит психологически обрести себя

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что думает по поводу игры Даниила Медведева на турнире US Open в Нью-Йорке.

Он считает, что спортсмену необходимо обрести себя в психологическом плане.

"Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис. Ему надо потерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться", — цитирует "СЭ" президента федерации.

Во втором круге чемпионата Медведев выйдет на корт против венгра Фабиана Марожана.

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