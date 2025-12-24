Один спорт — три защиты сразу: тело, кости и память получают мощный запас прочности

В попытках найти простой и эффективный способ продлить активную жизнь ученые все чаще смотрят в сторону спорта. Среди множества вариантов один вид активности стабильно показывает лучшие результаты для тела и разума. Он сочетает движение, мышление и живое общение. Об этом сообщает Men Today.

Почему теннис связывают с долголетием

Регулярные занятия теннисом, по данным исследований, связаны с заметным увеличением продолжительности жизни. Этот вид спорта в среднем опережает по эффекту бег, плавание, езду на велосипеде и командные игры, добавляя годы активной жизни. Причина — в сочетании кардионагрузки, силовой работы и постоянной координации движений, что редко встречается в одном формате.

Еще одно важное преимущество — гибкость по возрасту и уровню подготовки. Теннис остается доступным как для молодых людей, так и для тех, кто задумывается о физической форме и здоровье после сорока, когда тело начинает меняться и требует иного подхода к нагрузкам — об этом подробнее говорится в материале про тренировки после 40 лет.

"Теннис уникален тем, что им занимаются люди всех возрастов — от двух до 92 лет и старше. Это делает его доступным практически для всех", — рассказала директор отдела спортивной медицины доктор Мелисса Лебер.

Полноценная работа мышц и укрепление костей

Во время игры задействуются почти все мышечные группы — ноги, корпус, руки и плечи. Такая комплексная нагрузка помогает сохранять мышечную массу и силу, которые с возрастом естественно снижаются. Улучшается баланс и координация, что напрямую влияет на устойчивость в повседневной жизни и снижает риск падений.

Отдельного внимания заслуживает влияние тенниса на состояние костной ткани. Исследования показывают, что у мужчин старшего возраста, регулярно играющих в теннис, плотность костей примерно на 23% выше, чем у малоподвижных сверстников. У женщин в постменопаузе аналогичные занятия также связаны с более крепкими костями, что уменьшает вероятность переломов и ограничений подвижности.

Мозг, внимание и социальные связи

Польза тенниса не ограничивается физическими показателями. Игра требует быстрого анализа ситуации, принятия решений и концентрации, что активно стимулирует работу мозга. Подобные эффекты ученые отмечают и в других видах физической активности — исследования показывают, что движение напрямую связано с улучшением памяти и мышления, о чем говорится в материале о том, как физические упражнения улучшают работу мозга.

Не менее важен и социальный аспект. Теннис — это контакт с партнерами и соперниками, регулярное общение и ощущение включенности. На фоне данных о том, что социальная изоляция у пожилых людей повышает риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, такие форматы активности становятся особенно ценными.

В результате теннис объединяет движение, интеллектуальную нагрузку и социальные связи в одном занятии. Для людей с малоподвижным образом жизни он может стать удачной отправной точкой к более активному и осознанному отношению к здоровью. При этом тем, кто уже нашел "свой" вид спорта и получает от него удовольствие, вовсе не обязательно менять привычки — регулярная физическая активность в любом формате остается важнейшим вкладом в качество и продолжительность жизни.