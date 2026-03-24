Презентация российского автомобиля Tenet
© Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 10:34

Кошелёк на светофоре: сколько в действительности стоит обслуживание вездесущего Tenet T7

Зимой в московском сервисе стоит Tenet T7, из-под капота тянет свежим маслом и металлическим ароматом разогретого металла. Владелец, пробежавший 12 тысяч километров с завода, морщится от счёта на нулевое ТО — масло меняют, фильтры чистят, а полный привод добавляет хлопот с раздаткой. Такие кроссоверы разлетаются: за январь-февраль 2026-го продали 8810 штук, второе место после Lada Granta, Haval Jolion отстал. Средний пробег по России — 18,5 тысячи километров в год, так что техобслуживание два раза за сезон, не меньше. Физика трения в подшипниках и биохимия масла, окисляющегося от жара, диктуют ритм: игнорируешь — ресурс уходит быстрее, чем бензин в пробке.

"Tenet T7 с его турбомотором 1,5 литра и роботом показывает хорошую выносливость при строгом соблюдении интервалов ТО. Физика нагрева в коробке передач требует регулярной замены масла, иначе трение разъедает шестерни. Полный привод добавляет нагрузку на раздаточную коробку, где антропология дорог России — с их ямами и грязью — ускоряет износ. За три года владельцы укладываются в разумные суммы, если не пропускают визиты."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Что прячется под кузовом Tenet T7

Кроссовер Tenet T7 оснастили 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. Привод выбирают передний или полный — от этого зависят затраты на уход. Популярность модели взлетела: в первые два месяца 2026 года ушло 8810 машин, обогнав Haval Jolion.

Биохимия смазок в моторе борется с окислением при высоких температурах, физика турбины требует чистоты масла. Владельцы отмечают, что без ухода турбина теряет оборотистость уже на 50 тысячах. Регулярные проверки спасают от дорогого ремонта, как в случаях с угаром масла.

Антропология трафика в России добавляет пробок и пыли, ускоряя засор фильтров. Модель собирают с прицелом на наши дороги, подобно локализации на Автоторе. Это делает ТО не роскошью, а необходимостью.

График визитов в сервис

Периодичность ТО — каждые 10 тысяч километров пробега. Плюс нулевое обслуживание через 5 тысяч километров или 3 месяца — что наступит раньше. С годовым пробегом в 18,5 тысячи по данным Автостата, выходит почти два ТО ежегодно.

Физика износа подшипников и биохимия деградации жидкостей диктуют такой ритм. Пропустишь — и трение превратит детали в стружку. Частые визиты продлевают жизнь узлам, особенно в роботизированной коробке.

Владельцы жалуются на время в очередях, но это дешевле, чем буксир после поломки. Схожие проблемы с плохим топливом учат своевременно менять фильтры.

Передний привод: цены на ТО

Для переднеприводных версий нулевое ТО стоит от 7920 до 16018 рублей. Первое и второе — по 14423-25015 рублей каждое. Третье поднимается до 19697-34815 рублей.

Четвёртое ТО — 16236-32930 рублей, пятое снова 14423-25015. Шестое самое дорогое — 19697-64489 рублей. Цифры зависят от дилера и региона.

Масло в моторе меняют с учётом турбины, где физика давления нагнетает нагрев. Игнор приводит к повреждениям от топлива.

Полный привод: дополнительные траты

Полноприводные модели стартуют с нулевого ТО в 10000-15500 рублей. Первое и второе — 14423-23200 рублей. Третье — 19697-28903 рублей.

Четвёртое дороже — 20987-29283 рублей из-за раздатки. Пятое — 14423-44363, шестое — 19697-56500 рублей. Нагрузка на полный привод выше в грязи.

Биохимия жидкостей в муфте полного привода требует свежести, иначе скольжение жрёт ресурс. Похоже на ошибки с болтами колёс.

Сколько выйдет за три года

Передний привод за цикл от ТО-0 до ТО-6 обойдётся в 106819-223297 рублей. Полный — 113650-220949 рублей. Разница в 7-3 тысячи из-за допузлов.

Эти суммы держат кошелёк в тонусе, но спасают от крупных сбоев. Физика распределения момента в полном приводе оправдывает вложения на бездорожье.

"В роботизированной коробке Tenet T7 биохимия сцепления чувствительна к пробкам — каждые 10 тысяч меняйте жидкость, чтобы диски не скользили. Полный привод нагружает кардан и муфту, где физика трения ускоряет усталость металла в наших климатах. Диагностика на ранних ТО выявляет 80 процентов проблем заранее. За три года траты окупаются сохранённым ресурсом."

Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

FAQ

Как часто менять масло в Tenet T7?
Каждые 10 тысяч километров или по графику ТО. Турбина требует свежего масла, чтобы избежать перегрева.

Почему полный привод дороже в обслуживании?
Дополнительные проверки муфты и раздатки добавляют 10-20 процентов к счёту. Физика нагрузки в грязи ускоряет износ.

Что входит в нулевое ТО?
Замена масла, фильтров через 5 тысяч или 3 месяца. Это базовая защита от заводских загрязнений.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

