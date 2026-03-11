Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Tenet T8
Tenet T8
© Own work by Retired electrician is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:09

Китайский тигр прячет когти: знакомый бренд уходит из России, уступая место мощному новичку

В сырую калужскую весну, когда воздух пропитан запахом свежей сварки и резины с конвейера бывшего завода Volkswagen, российский бренд Tenet набирает обороты. Еще недавно пустующие линии оживились, выпуская кроссоверы, которые раньше шли под чужой эмблемой, а теперь меняют расклад на рынке среднеразмерных машин. Проблема знакома: импорт дорожает, локализация тормозит, но Tenet за четыре месяца с конца лета прошлогоднего накрутил 33,5 тысячи продаж, ворвавшись в топ-10.

К 2026 году линейка разрастется до пяти моделей — добавят флагманский кроссовер T9 и седан D-класса, — и это не просто смена этикеток. Техническая база от проверенных платформ, но с локальной сборкой, обещает стабильность цен и доступность запчастей. Пока дилеры Chery торгуют "двойным брендингом", Tenet уже бьет рекорды, намекая на скорый уход китайского гиганта с ключевых ниш.

"Tenet использует проверенную базу Tiggo, но локализация добавит надежности: двигатели 2.0 турбо на 249 сил — крепкие, если менять масло вовремя, как в экстремальных условиях. Слабое место — муфта полного привода, проверяйте на холодную."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Расширение модельного ряда Tenet

Сейчас на калужском конвейере три кроссовера — T4 от 2,039 миллиона рублей, T7 от 2,735 миллиона и T8 от 3,61 миллиона. Ликвидность высокая: через три года потеря в цене не превысит 35%, если брать с малым пробегом. Это выгоднее, чем импортные аналоги, где утильсбор и логистика жрут маржу, как в случае с корейским пригонщиками.

К 2026-му добавят T9 и седан, сделав пятерку полной. Платформа T2X современнее T1X, с адаптивными амортизаторами, которых нет у Jaecoo J8. Полный привод через муфту — надежно для трассы М4, но в грязи проверяйте электронику, чтобы не встать, как старые отзывные модели.

Флагман T9 и седан D-класса

T9 — копия Tiggo 9, старт от 4,235 миллиона, мотор 249 сил, робот вместо автомата. Локализация не уронит цену, но упростит сервис: запчасти ближе, чем из Китая. Седан на базе Arrizo 8 с 1,6-литровым на 150 сил — для города идеален, бак 55 литров хватит на 700 км, эргономика как у премиума.

Технически крепки: турбины держат 200 тысяч без проблем, если масло 5W-40, а не заводское. Для дальних — клиренс 200 мм, но на бездорожье муфта перегреется быстрее, чем у Pajero.

"Надежность Tenet на уровне Chery, но локализация снизит риски: в сложных условиях моторы вывозят, если аудит перед покупкой. Цель 10 тысяч в месяц реальна, ликвидность как у Haval."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Смена сил на рынке

Chery уходит парадоксально: пионер с 2004-го вытеснен локализацией. Продажи Tenet — 10% рынка впереди, после Lada и Haval. Дилеры перестроятся, импорт Tiggo 9 и Arrizo 8 по квоте угаснет.

Ирония в том, что цены не падают — локализация пока без бонусов, но сервис дешевле. Мультимедиа с интеграцией смартфонов держит молодежь.

Советы перекупщику и водителю

Глазами перекупа: берите T7 годовалую — минус 20% от новой, ликвидна. Механик советует: коробку на 40 тысячах, шины адаптивные. Драйверу: для М4 — полный привод, бак докупите.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит T9? От 4,235 миллиона, без скидок после локализации.
  • Надежны ли моторы? Да, 200 тысяч пробега при уходе.
  • Уйдет ли Chery полностью? С ниш D и E — да, под Tenet.
  • Выгодно ли перепродавать? Потеря 35% за три года — норма.
Проверено экспертом: техническая база, рынок, советы по покупке — автоэксперт, аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миллионы на колёсах: китайские внедорожники захватили премиальный рынок России без боя вчера в 18:43

На российских парковках появились гиганты стоимостью свыше восьми миллионов рублей, которые заставляют забыть о привычном европейском люксе и считать потери.

Читать полностью » Пробег и риски на вторичке: что скрывает Geely Monjaro за заманчивой ценой 3,2 миллиона вчера в 18:41

Проблемы с Geely Monjaro на вторичном рынке: как избежать дорогостоящих поломок и на что обратить внимание.

Читать полностью » Шипы против луж — неравный бой: ранний визит в шиномонтаж может обернуться аварией на трассе вчера в 18:40

Весеннее потепление заставляет водителей спешить в гаражи, однако резкая смена резины при нестабильной температуре таит в себе скрытые финансовые риски.

Читать полностью » Комфорт с двойным дном: популярная функция в иномарках может внезапно подставить на парковке вчера в 18:01

Современные автомобили оснащены скрытыми помощниками, которые берут на себя рутинные действия, но их неправильное использование часто приводит к ошибкам.

Читать полностью » Бак тает на глазах: привычки за рулем незаметно крадут каждый пятый литр бензина вчера в 17:45

Стоимость поездки зависит не только от цен на заправках, но и от мелких деталей управления, которые многие автомобилисты привыкли игнорировать каждый день.

Читать полностью » Турбина съела конкурента на завтрак: бесплатная энергия выхлопа вытеснила прожорливые моторы вчера в 17:40

Любимая водителями технология мгновенной мощности оказалась слишком затратной в быту, заставляя владельцев переплачивать за каждый обгон и заезжать в сервис.

Читать полностью » Кошелёк решает всё: новая система штрафов за парковку может обернуться полным провалом вчера в 17:15

Попытка сделать дорожные санкции более справедливыми и зависимыми от достатка владельца машины наткнулась на непреодолимое препятствие в системе контроля.

Читать полностью » Кошелёк определяет вину: в стране обсуждают новые правила наказания за неоплаченную стоянку вчера в 17:10

В России обсуждается радикальное изменение системы взысканий за неоплаченную стоянку, которое заставит владельцев дорогих автомобилей платить в разы больше.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Чистота в каждом глотке: анализ проб Ставропольского края выявил прогресс по сравнению с данными прошлого года
Мир
Тень плацдарма на Африканском роге: Израиль тайно готовит базу у Красного моря против хуситов
Еда
Тайный ингредиент домашнего майонеза: как температура и порядок влияют на успех соуса
ЦФО
30 сантиметров воды крадут машины: паводки в Подмосковье способны превратить реки в скрытые капканы
Экономика
Займы под нулевую ставку ловят за хвост: разъяснение ФНС по НДФЛ с выгоды от кредитов работодателя
ПФО
Наледь под ногами стала дорогой к деньгам: оренбуржец выиграл суд против управляющей компании
ПФО
Мороз стиснул двигатели в тиски: дороги в Казани после -30 градусов превратились в скользкую ловушку
УрФО
Под снегом не простаивают, а ждут часа: раскрыто состояние машин скорой помощи в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet