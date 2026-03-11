Китайский тигр прячет когти: знакомый бренд уходит из России, уступая место мощному новичку

В сырую калужскую весну, когда воздух пропитан запахом свежей сварки и резины с конвейера бывшего завода Volkswagen, российский бренд Tenet набирает обороты. Еще недавно пустующие линии оживились, выпуская кроссоверы, которые раньше шли под чужой эмблемой, а теперь меняют расклад на рынке среднеразмерных машин. Проблема знакома: импорт дорожает, локализация тормозит, но Tenet за четыре месяца с конца лета прошлогоднего накрутил 33,5 тысячи продаж, ворвавшись в топ-10.

К 2026 году линейка разрастется до пяти моделей — добавят флагманский кроссовер T9 и седан D-класса, — и это не просто смена этикеток. Техническая база от проверенных платформ, но с локальной сборкой, обещает стабильность цен и доступность запчастей. Пока дилеры Chery торгуют "двойным брендингом", Tenet уже бьет рекорды, намекая на скорый уход китайского гиганта с ключевых ниш.

"Tenet использует проверенную базу Tiggo, но локализация добавит надежности: двигатели 2.0 турбо на 249 сил — крепкие, если менять масло вовремя, как в экстремальных условиях. Слабое место — муфта полного привода, проверяйте на холодную." автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Расширение модельного ряда Tenet

Сейчас на калужском конвейере три кроссовера — T4 от 2,039 миллиона рублей, T7 от 2,735 миллиона и T8 от 3,61 миллиона. Ликвидность высокая: через три года потеря в цене не превысит 35%, если брать с малым пробегом. Это выгоднее, чем импортные аналоги, где утильсбор и логистика жрут маржу, как в случае с корейским пригонщиками.

К 2026-му добавят T9 и седан, сделав пятерку полной. Платформа T2X современнее T1X, с адаптивными амортизаторами, которых нет у Jaecoo J8. Полный привод через муфту — надежно для трассы М4, но в грязи проверяйте электронику, чтобы не встать, как старые отзывные модели.

Флагман T9 и седан D-класса

T9 — копия Tiggo 9, старт от 4,235 миллиона, мотор 249 сил, робот вместо автомата. Локализация не уронит цену, но упростит сервис: запчасти ближе, чем из Китая. Седан на базе Arrizo 8 с 1,6-литровым на 150 сил — для города идеален, бак 55 литров хватит на 700 км, эргономика как у премиума.

Технически крепки: турбины держат 200 тысяч без проблем, если масло 5W-40, а не заводское. Для дальних — клиренс 200 мм, но на бездорожье муфта перегреется быстрее, чем у Pajero.

"Надежность Tenet на уровне Chery, но локализация снизит риски: в сложных условиях моторы вывозят, если аудит перед покупкой. Цель 10 тысяч в месяц реальна, ликвидность как у Haval." автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Смена сил на рынке

Chery уходит парадоксально: пионер с 2004-го вытеснен локализацией. Продажи Tenet — 10% рынка впереди, после Lada и Haval. Дилеры перестроятся, импорт Tiggo 9 и Arrizo 8 по квоте угаснет.

Ирония в том, что цены не падают — локализация пока без бонусов, но сервис дешевле. Мультимедиа с интеграцией смартфонов держит молодежь.

Советы перекупщику и водителю

Глазами перекупа: берите T7 годовалую — минус 20% от новой, ликвидна. Механик советует: коробку на 40 тысячах, шины адаптивные. Драйверу: для М4 — полный привод, бак докупите.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько стоит T9? От 4,235 миллиона, без скидок после локализации.

От 4,235 миллиона, без скидок после локализации. Надежны ли моторы? Да, 200 тысяч пробега при уходе.

Да, 200 тысяч пробега при уходе. Уйдет ли Chery полностью? С ниш D и E — да, под Tenet.

С ниш D и E — да, под Tenet. Выгодно ли перепродавать? Потеря 35% за три года — норма.

Проверено экспертом: техническая база, рынок, советы по покупке — автоэксперт, аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

