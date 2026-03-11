Китайский тигр прячет когти: знакомый бренд уходит из России, уступая место мощному новичку
В сырую калужскую весну, когда воздух пропитан запахом свежей сварки и резины с конвейера бывшего завода Volkswagen, российский бренд Tenet набирает обороты. Еще недавно пустующие линии оживились, выпуская кроссоверы, которые раньше шли под чужой эмблемой, а теперь меняют расклад на рынке среднеразмерных машин. Проблема знакома: импорт дорожает, локализация тормозит, но Tenet за четыре месяца с конца лета прошлогоднего накрутил 33,5 тысячи продаж, ворвавшись в топ-10.
К 2026 году линейка разрастется до пяти моделей — добавят флагманский кроссовер T9 и седан D-класса, — и это не просто смена этикеток. Техническая база от проверенных платформ, но с локальной сборкой, обещает стабильность цен и доступность запчастей. Пока дилеры Chery торгуют "двойным брендингом", Tenet уже бьет рекорды, намекая на скорый уход китайского гиганта с ключевых ниш.
"Tenet использует проверенную базу Tiggo, но локализация добавит надежности: двигатели 2.0 турбо на 249 сил — крепкие, если менять масло вовремя, как в экстремальных условиях. Слабое место — муфта полного привода, проверяйте на холодную."
автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов
Сейчас на калужском конвейере три кроссовера — T4 от 2,039 миллиона рублей, T7 от 2,735 миллиона и T8 от 3,61 миллиона. Ликвидность высокая: через три года потеря в цене не превысит 35%, если брать с малым пробегом. Это выгоднее, чем импортные аналоги, где утильсбор и логистика жрут маржу, как в случае с корейским пригонщиками.
К 2026-му добавят T9 и седан, сделав пятерку полной. Платформа T2X современнее T1X, с адаптивными амортизаторами, которых нет у Jaecoo J8. Полный привод через муфту — надежно для трассы М4, но в грязи проверяйте электронику, чтобы не встать, как старые отзывные модели.
Флагман T9 и седан D-класса
T9 — копия Tiggo 9, старт от 4,235 миллиона, мотор 249 сил, робот вместо автомата. Локализация не уронит цену, но упростит сервис: запчасти ближе, чем из Китая. Седан на базе Arrizo 8 с 1,6-литровым на 150 сил — для города идеален, бак 55 литров хватит на 700 км, эргономика как у премиума.
Технически крепки: турбины держат 200 тысяч без проблем, если масло 5W-40, а не заводское. Для дальних — клиренс 200 мм, но на бездорожье муфта перегреется быстрее, чем у Pajero.
"Надежность Tenet на уровне Chery, но локализация снизит риски: в сложных условиях моторы вывозят, если аудит перед покупкой. Цель 10 тысяч в месяц реальна, ликвидность как у Haval."
автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов
Смена сил на рынке
Chery уходит парадоксально: пионер с 2004-го вытеснен локализацией. Продажи Tenet — 10% рынка впереди, после Lada и Haval. Дилеры перестроятся, импорт Tiggo 9 и Arrizo 8 по квоте угаснет.
Ирония в том, что цены не падают — локализация пока без бонусов, но сервис дешевле. Мультимедиа с интеграцией смартфонов держит молодежь.
Советы перекупщику и водителю
Глазами перекупа: берите T7 годовалую — минус 20% от новой, ликвидна. Механик советует: коробку на 40 тысячах, шины адаптивные. Драйверу: для М4 — полный привод, бак докупите.
FAQ: ответы на ваши вопросы
- Сколько стоит T9? От 4,235 миллиона, без скидок после локализации.
- Надежны ли моторы? Да, 200 тысяч пробега при уходе.
- Уйдет ли Chery полностью? С ниш D и E — да, под Tenet.
- Выгодно ли перепродавать? Потеря 35% за три года — норма.
