Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
растяжка
растяжка
© wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:57

Сначала просто скованность, потом — боль: этот сигнал сухожилий нельзя игнорировать

Перегрузка стала самым частым сценарием травм сухожилий — Андаравис-Пури

Повреждения сухожилий часто начинаются незаметно: сегодня — лёгкая скованность, а через недели — ограничение движений, которое мешает работе и спорту. Опасность в том, что ткань может ухудшаться "в тишине", и человек продолжает нагружать проблемное место. Эксперты советуют относиться к первым сигналам серьёзно и не ждать, что "само пройдёт". Об этом сообщает HealthDay News.

Почему травмы сухожилий коварны

Сухожилия соединяют мышцы с костями и отвечают за стабильность и передачу усилия. Когда они воспаляются, надрываются или постепенно разрушаются, появляется боль, отёк, слабость и ощущение "тугого" сустава. При этом причиной бывает не только резкое неловкое движение: чаще проблемы запускают повторяющиеся нагрузки — часы печати за компьютером, однотипные движения руками, прыжковые тренировки, бег по жёсткому покрытию.

"Как бы ни была сильна ваша мышца, вы не сможете обладать необходимой функциональностью и стабильностью, если сухожилие повреждено", — сказала исследователь биоинженерии Корнеллского университета Нелли Андаравис-Пури в интервью NIH News in Health.

По словам эксперта, самый распространённый сценарий — перегрузка, то есть износ. Он не всегда болит в начале, а значит, человек продолжает действовать по привычке и только усугубляет процесс.

"Самый распространённый тип травмы сухожилия — это травма из-за перегрузки, или износа", — сказала Андаравис-Пури.

Что делать при скованности и подозрении на проблему

Главный принцип — не затягивать. Врач может рекомендовать обезболивающие, холод, отдых и снижение нагрузки, а в ряде случаев — физиотерапию, чтобы вернуть объём движений и укрепить мышцы вокруг сустава. Полезно также пересмотреть бытовые привычки: рабочую позу, высоту стола, положение кистей и частоту перерывов, особенно если проблема связана с повторяющимися движениями.

Отдельная тема — когда возвращаться к упражнениям. Исследователи продолжают уточнять, при каких условиях движение помогает восстановлению, а когда мешает. Андаравис-Пури отмечает, что данные экспериментов на животных указывают: иногда лучше выждать минимум две недели перед тренировками, чтобы не сорвать заживление на раннем этапе.

Что изучают учёные и какие меры профилактики называют

Учёные также исследуют, почему у некоторых видов восстановление идёт эффективнее: например, упоминается, что данио-рерио способны регенерировать сухожилия в течение жизни. У людей же ткань чаще заживает рубцом, а не полноценным восстановлением, поэтому внимание приковано к механизмам хронических изменений и к новым методам терапии.

В Мичиганском университете Адам Абрахам изучает, как длительные травмы меняют структуру волокон. Он напоминает, что сухожилия состоят из теноцитов и коллагеновых пучков, работающих как "пружины", которые помогают поглощать нагрузку при движении. Команда выращивает миниатюрные трёхмерные структуры из клеток пациентов, чтобы тестировать разные условия и потенциальные решения, включая восстановительный гель.

"Мы надеемся, что с этой 3D-системой сможем синтезировать сотни различных сред одновременно", — сказал Абрахам.

Национальные институты здоровья также подчёркивают важность профилактики, особенно при регулярных нагрузках и однотипной работе:

  1. Делайте разминку или растяжку перед тренировкой.
  2. Укрепляйте мышцы вокруг суставов регулярными упражнениями.
  3. Делайте частые перерывы при повторяющихся движениях.
  4. Избегайте долгого сидения, следите за осанкой и положением тела.
  5. Начинайте новые занятия постепенно, наращивая интенсивность со временем.
  6. Останавливайтесь, если движение вызывает боль.
  7. Используйте защиту — подкладки, перчатки или тейп — при работе с инструментами и спортивным снаряжением.

Сухожилия любят аккуратность: небольшие изменения в нагрузке и своевременная реакция на скованность часто решают больше, чем попытки "перетерпеть". Если прислушиваться к телу и не откладывать помощь, шанс вернуться к привычной активности становится заметно выше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шампанское повышает кислотность во рту и ослабляет эмаль – стоматолог Халилбеков сегодня в 10:17
Кислоты сошлись за одним столом: момент, когда эмаль становится уязвимой

Стоматолог объяснил, почему шампанское, мандарины и салаты на праздниках могут вызывать резкую зубную боль и повышенную чувствительность эмали.

Читать полностью » Игрушки над кроваткой могут спровоцировать косоглазие у младенцев – офтальмолог Павлова сегодня в 10:17
Цветной оберег оказался ловушкой: что происходит с глазами ребёнка под погремушкой

Офтальмолог предупредила: яркие погремушки над кроваткой, размещённые слишком близко, могут навредить зрению младенца и привести к косоглазию.

Читать полностью » Холод зимой повышает нагрузку на сердце и давление – кардиолог Баймуканов сегодня в 10:17
Алкоголь не греет — он сбивает ритм: скрытая опасность зимних застолий

Кардиолог предупредил о рисках для сердца зимой и объяснил, почему холод и алкоголь в праздники могут быть особенно опасны.

Читать полностью » Нерасчёсываемые волосы оказались редкой генетической аномалией – трихолог Исакова сегодня в 9:17
Волосы, которые не признают законы укладки: редкая аномалия выходит из тени

Если причёска не держится ни при каких средствах, причина может быть в редкой генетической аномалии — синдроме стекловидных, неукладываемых волос.

Читать полностью » Лёгкий горячий суп улучшает работу ЖКТ по утрам – врач Разаренова сегодня в 8:42
Утренний выбор решает весь день: тёплая еда меняет старт организма

Врач объяснила, почему тарелка легкого супа утром помогает мягко запустить пищеварение и особенно полезна в холодное время года.

Читать полностью » Максимальный объём оливье за новогодний вечер составил 300 граммов – Вялов сегодня в 8:26
Новогодняя ночь превращается в испытание: тяжёлые салаты бьют по ЖКТ

Гастроэнтеролог рассказал, сколько оливье можно съесть за новогоднюю ночь без вреда для здоровья и при каких условиях допустимо увеличить порцию.

Читать полностью » Киргизия стала крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи – Yonhap сегодня в 8:26
Подержанные корейские машины разошлись по новым странам — цифры удивили даже аналитиков

Киргизия, Россия и Казахстан вышли в лидеры по импорту подержанных автомобилей из Южной Кореи на фоне резкого роста экспорта.

Читать полностью » Ученые зафиксировали рост доли ультрапереработанной еды в рационе — Здоровье Mail сегодня в 6:05
Едят миллионы — расплачивается организм: скрытая сторона ультрапереработанных продуктов

Ультрапереработанные продукты всё чаще связывают с риском рака толстой кишки. Как привычная еда влияет на воспаление и что можно изменить в рационе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимой растениям не хватает света для нормального фотосинтеза — садоводы
Питомцы
Грунт влияет на жесткость воды в аквариуме — эксперт
Наука
Ученые выявили, что комары используют запах, а не тепло тела для поиска жертвы – Школа Джона Хопкинса
Мир
Каждый третий британец хотел бы отменить или перенести Рождество — опрос
Экономика
Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР
Общество
Массовый нелегальный вылов искусственно занижал цены на икру — Зверев
Авто и мото
Неправильная мойка и шиномонтаж приводят к коррозии колесных дисков — автоспециалисты
Туризм
Маршрут по центру Красноярска охватывает набережную, музеи и смотровые точки — туристы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet