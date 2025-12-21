Сначала просто скованность, потом — боль: этот сигнал сухожилий нельзя игнорировать

Повреждения сухожилий часто начинаются незаметно: сегодня — лёгкая скованность, а через недели — ограничение движений, которое мешает работе и спорту. Опасность в том, что ткань может ухудшаться "в тишине", и человек продолжает нагружать проблемное место. Эксперты советуют относиться к первым сигналам серьёзно и не ждать, что "само пройдёт". Об этом сообщает HealthDay News.

Почему травмы сухожилий коварны

Сухожилия соединяют мышцы с костями и отвечают за стабильность и передачу усилия. Когда они воспаляются, надрываются или постепенно разрушаются, появляется боль, отёк, слабость и ощущение "тугого" сустава. При этом причиной бывает не только резкое неловкое движение: чаще проблемы запускают повторяющиеся нагрузки — часы печати за компьютером, однотипные движения руками, прыжковые тренировки, бег по жёсткому покрытию.

"Как бы ни была сильна ваша мышца, вы не сможете обладать необходимой функциональностью и стабильностью, если сухожилие повреждено", — сказала исследователь биоинженерии Корнеллского университета Нелли Андаравис-Пури в интервью NIH News in Health.

По словам эксперта, самый распространённый сценарий — перегрузка, то есть износ. Он не всегда болит в начале, а значит, человек продолжает действовать по привычке и только усугубляет процесс.

Что делать при скованности и подозрении на проблему

Главный принцип — не затягивать. Врач может рекомендовать обезболивающие, холод, отдых и снижение нагрузки, а в ряде случаев — физиотерапию, чтобы вернуть объём движений и укрепить мышцы вокруг сустава. Полезно также пересмотреть бытовые привычки: рабочую позу, высоту стола, положение кистей и частоту перерывов, особенно если проблема связана с повторяющимися движениями.

Отдельная тема — когда возвращаться к упражнениям. Исследователи продолжают уточнять, при каких условиях движение помогает восстановлению, а когда мешает. Андаравис-Пури отмечает, что данные экспериментов на животных указывают: иногда лучше выждать минимум две недели перед тренировками, чтобы не сорвать заживление на раннем этапе.

Что изучают учёные и какие меры профилактики называют

Учёные также исследуют, почему у некоторых видов восстановление идёт эффективнее: например, упоминается, что данио-рерио способны регенерировать сухожилия в течение жизни. У людей же ткань чаще заживает рубцом, а не полноценным восстановлением, поэтому внимание приковано к механизмам хронических изменений и к новым методам терапии.

В Мичиганском университете Адам Абрахам изучает, как длительные травмы меняют структуру волокон. Он напоминает, что сухожилия состоят из теноцитов и коллагеновых пучков, работающих как "пружины", которые помогают поглощать нагрузку при движении. Команда выращивает миниатюрные трёхмерные структуры из клеток пациентов, чтобы тестировать разные условия и потенциальные решения, включая восстановительный гель.

"Мы надеемся, что с этой 3D-системой сможем синтезировать сотни различных сред одновременно", — сказал Абрахам.

Национальные институты здоровья также подчёркивают важность профилактики, особенно при регулярных нагрузках и однотипной работе:

Делайте разминку или растяжку перед тренировкой. Укрепляйте мышцы вокруг суставов регулярными упражнениями. Делайте частые перерывы при повторяющихся движениях. Избегайте долгого сидения, следите за осанкой и положением тела. Начинайте новые занятия постепенно, наращивая интенсивность со временем. Останавливайтесь, если движение вызывает боль. Используйте защиту — подкладки, перчатки или тейп — при работе с инструментами и спортивным снаряжением.

Сухожилия любят аккуратность: небольшие изменения в нагрузке и своевременная реакция на скованность часто решают больше, чем попытки "перетерпеть". Если прислушиваться к телу и не откладывать помощь, шанс вернуться к привычной активности становится заметно выше.