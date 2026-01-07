Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Курица в сливочном соусе с грибами
Курица в сливочном соусе с грибами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 9:50

Салат, который выглядит как ресторанный, а готовится за 20 минут: секрет в правильной сборке слоев

Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар

Слоёные салаты ценят за эффектную подачу и понятный вкус, но "Нежность" выделяется особенно удачным сочетанием ингредиентов. В этом рецепте мягкая курица соединяется с сладковатым черносливом, хрустом грецких орехов и свежестью огурца. Блюдо получается лёгким на вид, но достаточно сытным, поэтому хорошо подходит для торжества и семейного ужина. Об этом сообщает 1000. menu.

Чем салат "Нежность" нравится на праздниках

Главная "фишка" салата — контраст текстур и вкусов, который остаётся гармоничным. Курица задаёт нейтральную основу, чернослив добавляет мягкую сладость, орехи дают яркий аромат и приятный хруст, а огурец освежает и делает блюдо сочнее. Такой салат удобно собирать в общем салатнике или подавать порционно в кольцах — он выглядит аккуратно и сразу привлекает внимание на столе. При этом рецепт легко подстроить под ситуацию: можно взять копчёную курицу для более выразительного вкуса, а майонез заменить на йогурт или сметану, если хочется более лёгкой заправки.

Подготовка ингредиентов без лишней суеты

Куриное филе и яйца лучше сварить заранее, чтобы они полностью остыли. Филе обычно отваривают около 30 минут в слегка подсоленной воде, затем охлаждают и нарезают мелкими кусочками. Яйца готовят 7-8 минут после закипания, потом сразу заливают холодной водой — так их проще чистить, а желток получится ровным. Огурец достаточно тщательно промыть и обсушить, чтобы лишняя влага не размывала слои. Чернослив обязательно размягчают: его заливают кипятком на 5 минут, затем воду сливают, сухофрукты промывают и подсушивают полотенцем. После этого чернослив нарезают небольшими кусочками, чтобы он равномерно распределялся по салату.

Как собрать слоёный салат и сохранить форму

Сборку начинают с курицы: нарезанное филе выкладывают первым слоем и слегка уплотняют ложкой. Этот слой и все последующие смазывают небольшим количеством майонеза — важно не переборщить, чтобы салат оставался нежным, а не тяжёлым. Далее идёт слой чернослива, затем — огурец, нарезанный мелкими кубиками. Чтобы салат получился аккуратным, ингредиенты лучше распределять ровно, не оставляя пустых участков.

Орехи и финальное оформление

Грецкие орехи рубят ножом и быстро прогревают на сухой сковороде до появления характерного аромата. После обжарки их обязательно пересыпают на тарелку, иначе на горячей поверхности они могут подгореть. Орехи выкладывают следующим слоем, а завершает салат тёртое яйцо — оно создаёт нежную верхушку и делает подачу более воздушной. После сборки салат полезно охладить в холодильнике: слои "схватятся", вкус станет более цельным, а нарезка будет аккуратнее.

Такой салат хорош тем, что выглядит нарядно, но не требует сложных приёмов. При необходимости его можно сделать не слоями, а смешать ингредиенты в одном салатнике — получится быстрее, а сочетание вкусов останется таким же удачным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нерка, запечённая стейками в духовке, сохраняет сочность при температуре 200 °C — повар вчера в 0:44
Раньше сушил рыбу, пока не узнал про этот трюк с маслом: стейки нерки всегда получаются сочными

Стейки нерки в духовке: лимон, специи, масло и идеальная сочность за 15 минут. Простое блюдо, которое выглядит празднично и подаётся красиво.

Читать полностью » Хранение на столе ускоряет высыхание лимонов — Martha Stewart 05.01.2026 в 19:14
Лимоны покупала с запасом — через неделю становились пустыми: поняла, где ошибалась

Лимоны быстро теряют сочность из-за ошибок хранения. Эксперты объяснили, где держать плоды, как обращаться с разрезанными лимонами и что делать с соком.

Читать полностью » Торт 05.01.2026 в 15:21
Этот медовый торт едят сразу после духовки — и он не проигрывает медовику

Мягкий и ароматный торт "Мадлен" готов сразу после выпечки и не требует долгой пропитки. Разбираемся, чем он отличается от медовика и почему его стоит попробовать дома.

Читать полностью » Запечённый рыбный рулет с овощной начинкой и сыром сохраняет сочность — повар 05.01.2026 в 11:40
Этот рулет решает всё: и ужин для семьи, и закуска на праздник, и комплименты от гостей гарантированы

Запечённый рыбный рулет с сыром и овощами: сочная начинка, яркий вкус и простая сборка. Подходит для ужина и праздничной подачи.

Читать полностью » Микроволновка размягчает твёрдый авокадо за 40 секунд — кулинары 05.01.2026 в 3:06
Твёрдый авокадо попался в самый неподходящий момент — пришлось действовать срочно: вот что делаю

Твёрдый авокадо можно размягчить за минуту, но у метода есть нюансы. Разбираемся, когда микроволновка оправдана и как добиться идеального вкуса.

Читать полностью » Предварительное томление капусты меняет вкус щей и снижает резкость бульона — кулинары 04.01.2026 в 22:04
Один незаметный этап — и щи вдруг становятся такими, как в детстве

Щи могут быть правильными по рецепту, но совсем не теми на вкус. Один незаметный шаг меняет всё и возвращает тот самый домашний аромат.

Читать полностью » Классический крабовый салат с кукурузой и огурцом готовится без риса — повар 04.01.2026 в 18:09
Новый год уже на носу? Готовлю салат, который не стыдно поставить в центр стола

Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой без риса: свежий огурец, нежные яйца и майонез. Как сделать сочно и не водянисто.

Читать полностью » Растительное масло делает блины мягче и румянее — кулинары 04.01.2026 в 10:13
Блины получились с кружевными дырочками — добавила в тесто одну мелочь

Тонкие, румяные и ажурные блины — это не магия, а правильные добавки в тесто. Простые приёмы, которые превращают обычные блины в кулинарное удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Авто и мото
Вариатор WanLiYang CVT7 устанавливают на автомобили Chery и Lifan — За рулём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet