Сделал салат Нежность и пожалел: теперь его требуют на каждом празднике: секрет — в порядке слоёв

Слоёные салаты ценят за эффектную подачу и понятный вкус, но "Нежность" выделяется особенно удачным сочетанием ингредиентов. В этом рецепте мягкая курица соединяется с сладковатым черносливом, хрустом грецких орехов и свежестью огурца. Блюдо получается лёгким на вид, но достаточно сытным, поэтому хорошо подходит для торжества и семейного ужина. Об этом сообщает 1000. menu.

Чем салат "Нежность" нравится на праздниках

Главная "фишка" салата — контраст текстур и вкусов, который остаётся гармоничным. Курица задаёт нейтральную основу, чернослив добавляет мягкую сладость, орехи дают яркий аромат и приятный хруст, а огурец освежает и делает блюдо сочнее. Такой салат удобно собирать в общем салатнике или подавать порционно в кольцах — он выглядит аккуратно и сразу привлекает внимание на столе. При этом рецепт легко подстроить под ситуацию: можно взять копчёную курицу для более выразительного вкуса, а майонез заменить на йогурт или сметану, если хочется более лёгкой заправки.

Подготовка ингредиентов без лишней суеты

Куриное филе и яйца лучше сварить заранее, чтобы они полностью остыли. Филе обычно отваривают около 30 минут в слегка подсоленной воде, затем охлаждают и нарезают мелкими кусочками. Яйца готовят 7-8 минут после закипания, потом сразу заливают холодной водой — так их проще чистить, а желток получится ровным. Огурец достаточно тщательно промыть и обсушить, чтобы лишняя влага не размывала слои. Чернослив обязательно размягчают: его заливают кипятком на 5 минут, затем воду сливают, сухофрукты промывают и подсушивают полотенцем. После этого чернослив нарезают небольшими кусочками, чтобы он равномерно распределялся по салату.

Как собрать слоёный салат и сохранить форму

Сборку начинают с курицы: нарезанное филе выкладывают первым слоем и слегка уплотняют ложкой. Этот слой и все последующие смазывают небольшим количеством майонеза — важно не переборщить, чтобы салат оставался нежным, а не тяжёлым. Далее идёт слой чернослива, затем — огурец, нарезанный мелкими кубиками. Чтобы салат получился аккуратным, ингредиенты лучше распределять ровно, не оставляя пустых участков.

Орехи и финальное оформление

Грецкие орехи рубят ножом и быстро прогревают на сухой сковороде до появления характерного аромата. После обжарки их обязательно пересыпают на тарелку, иначе на горячей поверхности они могут подгореть. Орехи выкладывают следующим слоем, а завершает салат тёртое яйцо — оно создаёт нежную верхушку и делает подачу более воздушной. После сборки салат полезно охладить в холодильнике: слои "схватятся", вкус станет более цельным, а нарезка будет аккуратнее.

Такой салат хорош тем, что выглядит нарядно, но не требует сложных приёмов. При необходимости его можно сделать не слоями, а смешать ингредиенты в одном салатнике — получится быстрее, а сочетание вкусов останется таким же удачным.