Печенье за 10 минут собирается без замеса — получается рассыпчатым и "песочным"

Аромат домашнего печенья способен мгновенно сделать обычный вечер уютнее — особенно когда за окном сыро и хочется чего-то тёплого к чаю. Но не у всех есть время на долгое замешивание теста и ожидание, пока оно "созреет". Именно поэтому рецепт печенья, которое собирают буквально за считанные минуты, так быстро набирает популярность. Об этом сообщает obchodpromiminko.

В чём фокус "печенья за десять минут"

Главная идея — максимально упростить старт: жидкую основу взбивают в блендере, а затем соединяют с сухими ингредиентами без классического вымешивания. В результате получается нежное тесто, которое легко формовать руками, а печенье выходит рассыпчатым и аккуратным по форме.

Отдельное внимание в рецепте уделено крахмалу. Его часто добавляют в простую выпечку, чтобы текстура стала более лёгкой и "песочной", а само печенье — менее плотным. Разрыхлитель отвечает за подъём и пористость, а ваниль добавляет привычный кондитерский аромат, который хорошо раскрывается при выпечке.

Ингредиенты и пропорции

Чтобы повторить рецепт, понадобится базовый набор продуктов, которые обычно есть дома:

Яйца — 2 шт. Разрыхлитель — 1 ч. л. Сахар — 3/4 стакана Ваниль — 1 ст. л. (экстракт или ванильный сахар) Мука — 2 и 1/4 стакана Крахмал — 1/2 стакана (часто используют картофельный) Растительное масло — 3/4 стакана (подсолнечное или рапсовое) Соль — щепотка

Небольшие подсказки по продуктам

Сахар лучше растворить как можно полнее ещё на этапе взбивания — так печенье получится ровнее по структуре. Муку удобно подсыпать постепенно: влажность яиц и размер стакана могут немного отличаться, поэтому финальная консистенция теста должна оставаться мягкой, но не жидкой.

Как приготовить: быстро и без замеса

Сначала в чашу блендера кладут яйца, сахар, ваниль и разрыхлитель и взбивают до растворения сахара. Затем добавляют растительное масло и ещё раз коротко перемешивают, чтобы масса стала однородной.

В отдельной глубокой миске соединяют две чашки муки, крахмал и соль. При необходимости оставшуюся муку добавляют позже — по ощущению, если тесто получается слишком липким. Далее жидкую смесь выливают к сухим ингредиентам и аккуратно перемешивают до объединения, стараясь не "забивать" массу долгим вымешиванием.

Духовку разогревают до 180°C, противень застилают бумагой для выпечки. Из теста формируют небольшие шарики примерно размером с маленький лимон и раскладывают их с интервалом, потому что при нагреве они слегка увеличатся. Для узора подойдёт простой предмет вроде крышки: им делают бороздки или отпечаток, чтобы печенье выглядело наряднее.

Как понять, что печенье готово

Ориентир — равномерный приятный цвет и сухая поверхность. Если передержать, оно может стать слишком сухим, поэтому лучше следить за выпечкой в последние минуты и доставать, когда оттенок уже нравится, но корочка ещё не успела потемнеть.