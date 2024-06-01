Изначально сообщалось о рекордной температуре в 52,9°C в Дели, но после расследования выяснилось, что из-за неисправности датчика температуры правильное значение составляет 49,9°C. Это происшествие произошло 29 мая 2024 года, когда автоматическая метеорологическая станция в Мангешпуре ошибочно зарегистрировала повышенную температуру.
Министр наук о Земле Индии Кирен Риджиджу подтвердил, что проведено тщательное расследование и принимаются меры для коррекции. Даже скорректированная температура на 49,9°C остаётся аномально высокой для региона. В последние две недели мая температура в Дели значительно превышала норму, что привело к объявлению красного уровня тревоги, сообщает ТАСС.
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