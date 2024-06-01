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Рекордная температура в Дели была скорректирована до 49.9°C
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:06

Рекордная температура в Дели была скорректирована до 49.9°C

Изначально сообщалось о рекордной температуре в 52,9°C в Дели, но после расследования выяснилось, что из-за неисправности датчика температуры правильное значение составляет 49,9°C. Это происшествие произошло 29 мая 2024 года, когда автоматическая метеорологическая станция в Мангешпуре ошибочно зарегистрировала повышенную температуру.

Министр наук о Земле Индии Кирен Риджиджу подтвердил, что проведено тщательное расследование и принимаются меры для коррекции. Даже скорректированная температура на 49,9°C остаётся аномально высокой для региона. В последние две недели мая температура в Дели значительно превышала норму, что привело к объявлению красного уровня тревоги, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Slyronit (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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