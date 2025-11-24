Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:35

Столетний рекорд пал: аномальное тепло переписало погодную историю Крыма

В Симферополе побили температурный рекорд 1923 года — Гидрометцентр Крыма

Осеннее тепло в Крыму оказалось рекордным: в Симферополе зафиксирована температура, которая не наблюдалась больше века. Об этом сообщает Гидрометцентр Крыма. День 23 ноября вошёл в историю региональных наблюдений, обновив абсолютный максимум, установленный ещё в 1920-е годы, и подтвердив продолжающуюся аномальную погодную тенденцию на полуострове.

Новый максимум и исторический контекст

Температура воздуха в столице Крыма поднялась до +24 градусов.

"Воздух в Симферополе прогрелся до аномальных +24, превысив абсолютный максимум на 0,6 градуса. Предыдущий температурный рекорд был установлен в 1923 году, тогда воздух прогрелся до +23,4", — рассказали в Гидрометцентре.

Такой показатель для конца ноября считается крайне нехарактерным и укладывается в общую картину тёплой осени, которая удерживается над регионом уже несколько недель.

Подобные случаи в Симферополе фиксируются нечасто. Известно, что 1 апреля 2022 года в городе также регистрировали температурный рекорд, не наблюдавшийся с 1916 года: тогда воздух прогрелся до 26,6 градуса. Сравнения с архивными данными показывают, что рекорды последнего десятилетия приходятся на периоды, когда в регионе господствуют устойчивые тёплые воздушные массы.

Архивные данные и температурные контрасты

Исторические значения подчёркивают необычность нынешних аномалий. Например, максимальная температура для 1 апреля 1941 года составляла 25,6 градуса, а наиболее холодный день апреля зафиксировали в 2005 году, когда столбик термометра опускался до -6,3 градуса. Такие сведения помогают метеорологам оценивать климатическую динамику в долгосрочной перспективе и сопоставлять отдельные пики с закономерностями многолетних наблюдений.

Крым отличается высокой изменчивостью погоды в межсезонье, однако столь значительные отклонения от нормы привлекают исследовательское внимание. Специалисты связывают их с воздействием южных циклонов и задержкой холодных воздушных масс, что создаёт условия для устойчивого прогрева на протяжении нескольких дней.

Прогноз на ближайшие дни и сохранение аномалии

Синоптики отмечают, что тёплая погода сохранится ещё несколько суток. Сегодня температура воздуха на полуострове поднимется до +15 градусов, а к середине недели ожидается новое усиление тепла. Уже 26 ноября столбик термометра поднимется до +19 градусов и останется на этом уровне как минимум три дня.

Такой прогноз означает, что Крым продолжит удерживать аномально тёплый фон вплоть до конца ноября. Долгосрочные наблюдения показывают, что подобные периоды могут сменяться резкими похолоданиями, однако на ближайшее время синоптические карты не указывают на приход холодных масс.

