Простуды бывают в любое время года. Как правильно бороться с температурой, рассказала Мария Беляева, врач общей практики. В первую очередь, по ее словам, нужно обратить внимание на цифры на градуснике.
- Специально форсировать не надо. Лучше организму давать возможность самому справиться с болезнью. Исключение составляют только люди, которые очень плохо переносят высокую температуру. Бывает, что прямо совсем плохо себя чувствуют. Но это чаще взрослые. У детей всё-таки она будет повыше, как правило, она сильно поднимается. И если она от 37 до 38 градусов, желательно все-таки симптоматическое лечение проводить. Пить больше тёплой жидкости, богатой витамином С. Обеспечить покой, обеспечить небольшое проветривание, чтобы если инфекция есть, не циркулировала. И постельный режим желательно, чтобы быстрее все симптомы прошли.
Врач добавила, что если симптомы не проходят, а температура поднимается, значит, наступило время обратиться к врачу. При этом разницы между детьми и взрослыми практически нет, однако ребенка всё-таки лучше показать специалисту, если уровень находится на отметки 39-40 градусов.
- Лучше исключить какие-то инфекционные или более серьезные. Если около 37, лучше симптоматически детям тоже.
Беляева также добавила, что протирания лучше делать, когда температуры превысит 38 градусов. До этого главное обеспечить комфортный отдых, теплое питье, возможно, чай с малиной или лимоном. Так есть шанс, что температура спадет сама.
Фото: https://commons.wikimedia.org/TCdeOLiveira (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0)
Вольфович: Минск предостерёг сторонников развязывания конфликта в ЕС
Политики Запада подталкивают мир к новому разрушительному конфликту в ЕС. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович во время возложения цветов и венков у монумента Победы в Минске в День памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа.
NYT: видео с Байденом, здоровавшимся с пустотой — дезинформация
Заполонившие Сеть видеоролики, лишённые контекста, в которых Джо Байдена представляют в нелестном свете, выявили серьёзную проблему для главы государства, пишет The New York Times.
Диетолог Редина: чай и кофе могут провоцировать аритмию
Диетолог Ольга Редина подчеркнула, что кофеинсодержащие напитки, такие как чай и кофе, могут провоцировать или усиливать аритмию.
Врач Гаевская: физическая активность способствует здоровью суставов
Травматолог Ольга Гаевская опровергла миф о том, что физическая нагрузка вредит суставам, утверждая, что регулярное движение наоборот способствует здоровью суставов, поддерживая циркуляцию синовиальной жидкости и питание хряща.