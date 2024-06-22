Простуды бывают в любое время года. Как правильно бороться с температурой, рассказала Мария Беляева, врач общей практики. В первую очередь, по ее словам, нужно обратить внимание на цифры на градуснике.

- Специально форсировать не надо. Лучше организму давать возможность самому справиться с болезнью. Исключение составляют только люди, которые очень плохо переносят высокую температуру. Бывает, что прямо совсем плохо себя чувствуют. Но это чаще взрослые. У детей всё-таки она будет повыше, как правило, она сильно поднимается. И если она от 37 до 38 градусов, желательно все-таки симптоматическое лечение проводить. Пить больше тёплой жидкости, богатой витамином С. Обеспечить покой, обеспечить небольшое проветривание, чтобы если инфекция есть, не циркулировала. И постельный режим желательно, чтобы быстрее все симптомы прошли.

Врач добавила, что если симптомы не проходят, а температура поднимается, значит, наступило время обратиться к врачу. При этом разницы между детьми и взрослыми практически нет, однако ребенка всё-таки лучше показать специалисту, если уровень находится на отметки 39-40 градусов.

- Лучше исключить какие-то инфекционные или более серьезные. Если около 37, лучше симптоматически детям тоже.

Беляева также добавила, что протирания лучше делать, когда температуры превысит 38 градусов. До этого главное обеспечить комфортный отдых, теплое питье, возможно, чай с малиной или лимоном. Так есть шанс, что температура спадет сама.

Фото: https://commons.wikimedia.org/TCdeOLiveira (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0)