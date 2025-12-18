Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стеклянная губка Monorhaphis chuni
Стеклянная губка Monorhaphis chuni
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 5:20

Тёмные воды Южного океана скрывают угрозу: хищные губки и чудовища, которых не ожидали увидеть

Многощетинковые черви и новые морские звезды обнаружены в Южном океане — Ocean Census

В Южном океане, на территории, где воды кажутся одинаково глубокими, биологи снова столкнулись с "белыми пятнами". Однако на этот раз они оказались живыми. Международная экспедиция у берегов Антарктиды подтвердила десятки новых находок, среди которых была обнаружена хищная губка, что ломает привычное представление о "безобидных" морских организмах. Об этом сообщает Ocean Census.

Новые находки и их значение для науки

Экспедиции, проводившиеся в рамках программы The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, подтвердили 30 ранее неизвестных видов животных в Южном океане. Участники проекта собрали почти 2000 образцов, которые относятся к 14 различным группам, а также сняли множество часов видео и тысячи фотографий морского дна. Однако это лишь начало — обработано менее 30% собранных образцов, так что список новых видов может существенно увеличиться.

Особенность этих открытий заключается не только в пополнении каталога видов, но и в изменении представлений о пищевых цепочках на больших глубинах. В условиях холодной воды и дефицита пищи даже те организмы, которые обычно действуют как фильтраторы, могут развивать совершенно другие стратегии выживания.

"Шар смерти": хищная губка, которая не фильтрует, а охотится

Одним из самых ярких открытий стала хищная губка, которую исследователи окрестили "death ball" — "шар смерти". Эта губка относится к роду Chondrocladia, который по внешнему виду напоминает "пинг-понговые шарики". Организм выглядит как набор полупрозрачных пузырьков, собранных на коротких "ножках", однако её функция гораздо более практична, чем это может показаться на первый взгляд.

Вместо того чтобы фильтровать воду и поглощать мелкие частицы, губка использует микроскопические крючки для захвата добычи. Так она ловит мелких ракообразных и других организмов. Новый вид был обнаружен с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian на глубине 3601 метр на участке Trench North, к востоку от острова Монтегю.

Другие новые виды животных

Помимо хищной губки, в ходе экспедиции были обнаружены новые виды многощетинковых червей, включая "бронированные" и переливающиеся "scale worms". Также были найдены новые морские звезды и ракообразные, например, изоподы и амфиподы. Некоторые находки ещё находятся на стадии проверки, и среди них могут оказаться новые виды чёрных кораллов и даже новый род морских перьев.

Отдельным достижением стало первое подтверждённое видео с молодым колоссальным кальмаром, снятым в его естественной среде. Этот момент был особенно значим, поскольку ранее этот вид чаще встречался в желудках хищников или в фрагментах из уловов.

Зачем нужен проект Ocean Census

Ocean Census — международная инициатива, направленная на поиски и описание неизвестных морских видов. Программа сосредоточена на экспедициях в ключевые точки биоразнообразия, где сосредоточено множество неизученных организмов. Программу также поддерживает сеть научных центров, которые занимаются обработкой собранных образцов, а полученные данные будут доступны в открытом формате для дальнейшего изучения.

Запуск Ocean Census в 2023 году стал важным шагом в ускорении "инвентаризации" океанских экосистем, многие части которых остаются неизвестными, несмотря на отдельные находки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подземные лабиринты в Южной Америке ставят под сомнение естественное происхождение — Earth.com вчера в 13:19
Не природа, а что-то другое: загадочные подземные ходы, которых не должно было быть в этом мире

В Бразилии и Аргентине обнаружены гигантские подземные тоннели, которые, по мнению учёных, были созданы вымершими животными ледниковой эпохи.

Читать полностью » Подводные вихри ускорили таяние антарктических ледников — учёные вчера в 11:25
Лёд под Антарктидой тает, как свеча: океан устраивает тайные штормы

Подводные вихри подо льдом Антарктиды ускоряют таяние ледников — ученые предупреждают о растущей угрозе повышения уровня мирового океана.

Читать полностью » Планирование повышает сексуальную активность родителей на 28% — Ковачевич вчера в 9:43
Усталость и дети вытеснили близость? Вот научно одобренный метод вернуть её обратно

Исследование Университета Йорка: запланированная интимная близость у родителей повышает активность и желание, не снижая удовлетворённость.

Читать полностью » Межзвездный объект изменил траекторию движения — астрофизик Леб вчера в 9:02
Это не оптическая иллюзия: учёный настаивает, что мы видим первый корабль инопланетян

Необычный антихвост у 3I/ATLAS привёл к громкой версии Ави Леба о "корабле пришельцев" — но научное сообщество спорит о выводах.

Читать полностью » Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI вчера в 8:52
Спасение для тех, кто не переносит статины: учёные нашли способ заблокировать побочный эффект

Учёные раскрыли молекулярный механизм мышечной боли при приёме статинов и показали, как уже известные препараты могут снизить этот риск.

Читать полностью » Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер вчера в 8:43
Не генетика, а бытовые мелочи: неожиданные факторы, которые старят или молодят ваш мозг

Учёные выяснили, что набор простых привычек может "омолодить" мозг на годы. Какие факторы дают эффект и почему он сохраняется со временем?

Читать полностью » Письмо от руки активирует больше зон мозга чем набор текста — Study Finds вчера в 7:45
Забытое искусство возвращается: один простой навык заставляет мозг работать совсем иначе

Рукописный текст активирует мозг глубже, чем набор на клавиатуре: десятки исследований показывают, как письмо от руки влияет на память и обучение.

Читать полностью » Геологи нашли под Бермудами необычный слой пород между корой и мантией — Geophysical Research Letters вчера в 5:19
Бермудский треугольник оказался не мистикой: под островами нашли то, чего там быть не должно

Учёные нашли под Бермудами необычный слой пород, который может объяснить, почему океаническое поднятие сохраняется миллионы лет без вулканов.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Рост цен на курортную недвижимость в Крыму и Черноморье составит до 15% в 2026 году — ТАСС
Мир
Трамп не упомянул Венесуэлу в своём новогоднем обращении, несмотря на угрозу войны — SHOT
ДФО
Мэр Хабаровска анонсировал расширение ТОР и новые инвестиционные проекты на территории Северная
Экономика
Средний размер автокредитов в России в ноябре 2025 года составил 1,5 млн рублей — НБКИ
Общество
Отсрочка пенсии на 10 лет повышает выплаты благодаря индексации ИПК и фиксированной части — Перминова
Общество
Рыбальченко предложил единое пособие по беременности и родам для всех женщин — URA.RU
Общество
Московская область стала лидером по числу миллионеров в государственных лотереях — Минфин России
Туризм
Антисептик и салфетки снижают риск отравлений в Гоа , рассказал путешественник
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet