Тёмные воды Южного океана скрывают угрозу: хищные губки и чудовища, которых не ожидали увидеть

В Южном океане, на территории, где воды кажутся одинаково глубокими, биологи снова столкнулись с "белыми пятнами". Однако на этот раз они оказались живыми. Международная экспедиция у берегов Антарктиды подтвердила десятки новых находок, среди которых была обнаружена хищная губка, что ломает привычное представление о "безобидных" морских организмах. Об этом сообщает Ocean Census.

Новые находки и их значение для науки

Экспедиции, проводившиеся в рамках программы The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, подтвердили 30 ранее неизвестных видов животных в Южном океане. Участники проекта собрали почти 2000 образцов, которые относятся к 14 различным группам, а также сняли множество часов видео и тысячи фотографий морского дна. Однако это лишь начало — обработано менее 30% собранных образцов, так что список новых видов может существенно увеличиться.

Особенность этих открытий заключается не только в пополнении каталога видов, но и в изменении представлений о пищевых цепочках на больших глубинах. В условиях холодной воды и дефицита пищи даже те организмы, которые обычно действуют как фильтраторы, могут развивать совершенно другие стратегии выживания.

"Шар смерти": хищная губка, которая не фильтрует, а охотится

Одним из самых ярких открытий стала хищная губка, которую исследователи окрестили "death ball" — "шар смерти". Эта губка относится к роду Chondrocladia, который по внешнему виду напоминает "пинг-понговые шарики". Организм выглядит как набор полупрозрачных пузырьков, собранных на коротких "ножках", однако её функция гораздо более практична, чем это может показаться на первый взгляд.

Вместо того чтобы фильтровать воду и поглощать мелкие частицы, губка использует микроскопические крючки для захвата добычи. Так она ловит мелких ракообразных и других организмов. Новый вид был обнаружен с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian на глубине 3601 метр на участке Trench North, к востоку от острова Монтегю.

Другие новые виды животных

Помимо хищной губки, в ходе экспедиции были обнаружены новые виды многощетинковых червей, включая "бронированные" и переливающиеся "scale worms". Также были найдены новые морские звезды и ракообразные, например, изоподы и амфиподы. Некоторые находки ещё находятся на стадии проверки, и среди них могут оказаться новые виды чёрных кораллов и даже новый род морских перьев.

Отдельным достижением стало первое подтверждённое видео с молодым колоссальным кальмаром, снятым в его естественной среде. Этот момент был особенно значим, поскольку ранее этот вид чаще встречался в желудках хищников или в фрагментах из уловов.

Зачем нужен проект Ocean Census

Ocean Census — международная инициатива, направленная на поиски и описание неизвестных морских видов. Программа сосредоточена на экспедициях в ключевые точки биоразнообразия, где сосредоточено множество неизученных организмов. Программу также поддерживает сеть научных центров, которые занимаются обработкой собранных образцов, а полученные данные будут доступны в открытом формате для дальнейшего изучения.

Запуск Ocean Census в 2023 году стал важным шагом в ускорении "инвентаризации" океанских экосистем, многие части которых остаются неизвестными, несмотря на отдельные находки.