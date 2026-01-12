Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Мария Круглова is licensed under public domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:20

Тёмные воды леса скрывали секрет: исчезнувшая рыба вернулась из небытия, как предвестие перемен

В Боливии нашли рыбу, считавшуюся исчезнувшей более 20 лет — Хайнц Арно Драверт

Иногда самые важные открытия происходят в самых неожиданных местах. В Боливии ученые вновь нашли редкую рыбу, которую считали исчезнувшей в дикой природе более двух десятилетий. Это открытие не только изменило мнение о судьбе этого вида, но и привлекло внимание к уязвимым экосистемам региона. Об этом пишет издание Nature Conservation.

Возвращение исчезнувшей рыбы

Moema claudiae — сезонная рыба-киллифиш, обитающая в временных водоёмах, долгое время не попадалась учёным. Её естественная среда обитания была разрушена, а территории преобразованы в сельскохозяйственные угодья. Множество экспедиций за два десятилетия не приносили результатов, и вид был признан находящимся под угрозой исчезновения по классификации МСОП.

Отсутствие наблюдений вызвало опасения, что Moema claudiae может исчезнуть навсегда. Однако недавнее открытие стало неожиданным событием для научного сообщества.

Необычное обнаружение в лесу

Во время полевых работ исследователи Хайнц Арно Драверт и Томас Отто Литц обнаружили жизнеспособную популяцию рыбы в небольшом пруду, расположенном в лесной зоне, окружённой сельскохозяйственными угодьями. Этот водоём оказался уникальным примером нетронутой природной среды.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Conservation, стали первым подтверждённым наблюдением этого вида за последние двадцать лет. Учёным удалось сделать фотографии живых особей, зафиксировать их поведение и подробно описать естественную среду обитания.

"Для меня открытие Moema claudiae — это нечто особенное. Это доказывает, что у нас есть шанс сохранить этот вид в дикой природе", — отметил соавтор исследования Томас Отто Литц.

Центр биоразнообразия

Интересно, что этот водоём является домом не только для Moema claudiae, но и для ещё шести видов сезонных киллифиш. Это делает его самым генетически разнообразным местом, где обитают такие рыбы. Водно-болотные угодья играют важную роль в поддержании баланса экосистем и служат убежищем для редких видов животных.

Земельный участок находится на границе амазонских лесов и саванн Льянос-де-Моксос, что создаёт идеальные условия для формирования уникальных видов, приспособленных к жизни в таких временных водоёмах.

Недавнее открытие подчеркивает важность охраны подобных экосистем и даёт надежду на то, что исчезнувшие виды могут вернуться в свои природные места обитания.

