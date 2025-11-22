Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Темная материя и Вселенная
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:59

Темная материя ведёт себя не так, как думали десятилетиями: новая модель шокирует астрофизиков

Новая работа улучшила симуляции структуры тёмной материи — теоретик Сильвия Манкони

На протяжении многих лет астрономы фиксируют в центре Млечного Пути необычный избыток гамма-излучения высокой энергии. Его природа остаётся одной из самых запутанных загадок астрофизики. Среди наиболее обсуждаемых гипотез — влияние темной материи, вещества, которое не взаимодействует с электромагнитными волнами, но оказывает гравитационное воздействие и составляет значительную часть массового баланса Вселенной. Новое исследование немецких учёных предлагает значительно более сложную модель распределения темной материи, чем считалось раньше, и приближает исследователей к разгадке феномена "светового излишка".

Новая модель: темная материя может быть не сферой, а диском

Исследовательская группа из Потсдамского астрофизического института имени Лейбница предложила модель, согласно которой темная материя распределена в виде слегка сплющенного диска, а не равномерной сферы. Такой подход меняет представление об источниках гамма-лучей в центральной области галактики и объясняет наблюдаемое избыточное свечение. Результаты исследований опубликованы в Physicsworld.

Темная материя удерживает галактики вместе, формирует крупномасштабную структуру космоса, но остаётся невидимой. Учёные могут изучать её только по гравитационным эффектам. Именно поэтому гамма-лучи становятся одним из немногих инструментов, способных дать ключ к пониманию её природы.

"Гамма-лучи, особенно избыток света в центре Млечного Пути, могут дать первые подсказки о природе темной материи", — говорит Джозеф Силк, астрофизик из Университета Джонса Хопкинса, руководивший исследованием совместно с Муритсом Михкелем Муру.

Проблема устаревших моделей и новая перспектива

Ранее модели темной материи строились на идее симметричного, почти идеального сферического распределения — это упрощало расчёты, но игнорировало важные детали. Муритс Муру подчёркивает, что реальная структура может быть асимметричной, а плотность частиц в центре галактики значительно выше, чем предполагалось.

Некоторые современные модели допускают, что частицы темной материи могут быть собственной антиматерией — и при столкновении аннигилируют, высвобождая энергию в виде гамма-лучей. Это создаёт наблюдаемый "световой излишек". Новая работа, опубликованная в Physical Review Letters, помогает уточнить геометрию этого процесса.

Другой эксперт, Пьер Салати, почётный профессор Университета Савойя-Монблан, отмечает важность исследования античастиц:

"Эти частицы редки, но их можно зафиксировать в космических наблюдениях. Расчеты должны соответствовать данным о нуклеосинтезе после Большого взрыва — соотношение элементов проверяет правдоподобность моделей".

Это означает, что наблюдения антипротонов, позитронов и антидейтронов могут стать ключевой уликой, подтверждающей модели аннигиляции.

Новые технические возможности

Французский теоретик Сильвия Манкони считает новую работу важным шагом вперёд: она улучшает пространственное разрешение симуляций. Однако учёная подчёркивает, что реальность может быть сложнее любой математической модели.

Новые радиотелескопы — такие как MeerKat и FAST — способны фиксировать пульсары, что поможет отделить излучение от обычных астрофизических источников и исключить альтернативные объяснения гамма-избытка. Уточнение распределения старых звёзд и калибровка данных гамма-телескопа "Ферми" станут следующими шагами.

Что говорят исследователи о будущем изучения темной материи

Чтобы подтвердить гипотезу о сплющенном распределении, нужны как улучшенные модели, так и более точные наблюдения.

Сравнение моделей распределения темной материи

Модель Особенности Преимущества Недостатки
Сферическая Симметричное облако вокруг центра Простота расчётов Не объясняет гамма-избыток
Сплющенный диск Асимметричное распределение, высокая плотность Соответствует наблюдениям Требует сложных симуляций
Аннигиляционная Частицы = своя антиматерия Объясняет мощные вспышки гамма-лучей Не подтверждена прямыми наблюдениями

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать сферическую модель единственно верной
    Последствие: несоответствие наблюдениям "Ферми"
    Альтернатива: рассматривать асимметричные структуры

  2. Ошибка: игнорировать античастицы в моделях
    Последствие: потеря ключевых данных о природе темной материи
    Альтернатива: учитывать аннигиляционные процессы

  3. Ошибка: анализировать гамма-излучение без учёта пульсаров
    Последствие: смешение сигналов и ложные выводы
    Альтернатива: использовать радиотелескопы для исключения альтернативных источников

А что если…

  • А что если гамма-излишек окажется вовсе не связан с темной материей? Тогда придётся пересмотреть фундаментальные модели.

  • А что если распределение темной материи различается от галактики к галактике? Это изменит представления о формировании космических структур.

  • А что если античастицы действительно фиксируются? Это может стать первым прямым доказательством существования темной материи.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы
Лучше согласуется с наблюдениями Требует дорогих вычислительных ресурсов
Объясняет гамма-излишек Сложно проверить напрямую
Учитывает реальную структуру центра галактики Зависит от точности инструментов

FAQ

Почему гамма-лучи важны для изучения темной материи?
Потому что аннигиляционные процессы должны сопровождаться гамма-излучением.

Может ли гамма-излишек быть вызван пульсарами?
Да, это одна из альтернативных гипотез.

Существует ли прямое доказательство темной материи?
Пока нет — есть только гравитационные проявления.

Мифы и правда

  1. Миф: темная материя — это просто "тёмный газ".
    Правда: это неизвестные частицы, не взаимодействующие со светом.

  2. Миф: гамма-избыточное излучение — доказательство аннигиляции.
    Правда: это лишь возможное объяснение.

  3. Миф: учёные почти нашли частицы тёмной материи.
    Правда: поиски ведутся десятилетиями, но прямых данных нет.

Исторический контекст

Идея темной материи возникла в 1930-х годах благодаря Фрицу Цвикки. С тех пор модели становились всё сложнее: от простых сферических распределений до многокомпонентных структур. Современные инструменты позволяют исследовать центр галактики с беспрецедентной точностью, открывая путь к новым гипотезам и тестам.

Три интересных факта

  1. Гамма-лучи обладают самой высокой энергией среди известных форм электромагнитного излучения.

  2. Только около 5% Вселенной состоит из обычного вещества — остальное приходится на тёмную материю и тёмную энергию.

  3. Cherenkov Telescope Array станет самым чувствительным гамма-обсерваторием в мире.

