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Житель Перми нашел в чемодане на мусорке тело семилетнего мальчика
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Житель Перми нашел в чемодане на мусорке тело семилетнего мальчика

В сердце города Перми бродяга обнаружил ужасающую находку. В полупустом мусорном контейнере лежал чемодан, а внутри — тело мальчика 6-8 лет, изуродованное ножом и с признаками удушения. Бездомный, надеясь найти что-нибудь ценное, решил обыскать контейнер, но вместо ожидаемой добычи столкнулся с нечеловеческой жестокостью.

Полиция взялась за расследование этого чудовищного преступления. Вскоре появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена подозреваемая — женщина. Ее сняли в подземном переходе под Коммунальным мостом неподалеку от дома по адресу Монастырская, 93б. На видео видно, как женщина в джинсах и свитере идет с чемоданом, держа его за ручку. Волосы у нее распущены, на ногах кеды.

По словам источника в правоохранительных органах, это, скорее всего, мотивированное убийство. Для его раскрытия первостепенной задачей является опознание тела и установление личности погибшего. Характер травм, по мнению экспертов, указывает на женскую руку.

Жертву, убитого мальчика, уже опознали. Ребенок рос в благополучной семье, у него были два брата и сестра. Они жили неподалеку от места обнаружения тела, в доме по улице Советской. Соседка рассказала, что мать — домохозяйка, отец работает в строительной фирме. К семье у органов опеки никогда не было претензий.

На данный момент известно, что женщина, запечатленная на видео с чемоданом, — не мать ребенка. Кто она, предстоит выяснить полиции. Местные жители утверждают, что видели эту женщину у подъезда, но не были с ней знакомы. Вахтерша подтвердила эту информацию, назвав семью благополучной и опознав женщину с фото как гостью, которая иногда наведывалась в квартиру.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Криминалисты осмотрели место происшествия, проводят судебные экспертизы и допрашивают свидетелей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sara Lafleur-Vetter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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